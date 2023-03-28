Выбор за нами

В Дюртюлинском районе народный проект «Трезвое село» объединяет людей, которые выбирают здоровый образ жизни. А денежный приз в случае победы поможет решить насущные проблемы сельчан.

На республиканском конкурсе район будет представлять село Москово. Здесь немало сделано для того, чтобы местные жители не вспоминали о зеленом змие. В двух селах магазины полностью отказались от продажи спиртных напитков. Ветераны, женсовет, аксакалы принимают активное участие в общественных мероприятиях. Гордость Москово — недавно открытый обелиск в честь односельчан — участников Великой Отечественной войны. По программе поддержки местных инициатив здесь установили детскую площадку, заменили водонапорную башню, окна в школе, огородили кладбище, установили пожарный гидрант.

В спортивных баталиях участвуют стар и млад, всегда собирается много зрителей. К примеру, волейбольные соревнования среди команд Кушнаренковского и Дюртюлинского районов были посвящены памяти известного ученого, уроженца района К. Галимханова.

А вот турнир по волейболу на кубок Фаниля Дрзина проводится ежегодно. В этом году в нем участвовали команды из пяти сел района.

В поддержку мобилизованных односельчан на катке села Москово недавно прошли соревнования по хоккею в валенках среди служб Дюртюлинского управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Уфа». В рамках акции «Елка желаний» депутат районного совета Нияз Тимерханов вручил сыну мобилизованного бойца телевизор и другие ценные подарки. «Веселые старты» собрали детей и родителей, а турнир по мини-футболу получился поистине зрелищным.

К спортивному празднику «Волшебные сани» конкурсанты готовились с особым усердием. Зрители с восхищением разглядывали необычные по форме и конструкции изделия участников.

Кроме того, при активном участии работников сельского Дома культуры и жителей села Москово была организована ярмарка платков и шалей «Пестрый хоровод».

Культурные и спортивные мероприятия укрепляют дружеские отношения, заряжают энергией, а самое главное, являются прекрасным примером для молодежи, которая наверняка сделает свой здоровый, трезвый выбор.

Дюртюлинский район.