Начало весны, когда до паводка остаются считаные дни, — всегда горячая пора для многих служб, и газовики — не исключение. По предварительному прогнозу, реки в этом году вскроются в период с 26 марта по 9 апреля, и насколько интенсивным будет половодье, заранее предсказать нельзя. Поэтому в ПАО «Газпром газораспределение Уфа» всегда готовятся к самому негативному сценарию прохождения «большой воды» — с тем, чтобы любой поворот событий встретить во всеоружии и исключить любую случайность.

Как и в предыдущие годы, еще в феврале на предприятии создали противопаводковую комиссию, утвердили план подготовки объектов к безаварийному пропуску весеннего половодья, организовали круглосуточный контроль за развитием паводковой ситуации на объектах компании. В республике более 200 паводкоопасных рек, многие объекты газоснабжения находятся в зоне половодья. Соответственно, комплекс противопаводковых мероприятий носит весьма масштабный характер.

— На данный момент к половодью мы полностью готовы, — проинформировал главный инженер — первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Дмитрий Крюков. — Проверены техника и оборудование, необходимые для предотвращения и ликвидации последствий возможных подтоплений, в том числе аварийно-восстановительные поезда. Создан необходимый запас материально-технических средств. Диспетчерская служба постоянно отслеживает ситуацию на объектах, чтобы вовремя отреагировать и принять меры. В дни наиболее интенсивного таяния снега будет организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных и ремонтных подразделений.

Территории, где возможны подтопления, специалисты газораспределительной организации уже знают по предыдущим годам, им уделяется особое внимание. Заранее были проверены наружные газопроводы с целью выявить места возможных размывов и повреждений, а также исправность отключающих устройств на газовых сетях. Проведен технический осмотр пунктов редуцирования газа и станций электрохимзащиты, попадающих в зону разлива рек и выхода на поверхность талых вод. Налажено информационное взаимодействие с диспетчерскими службами муниципалитетов, Главного управления МЧС России по РБ, Службой весового контроля. Готовность персонала обеспечили учебно-тренировочные занятия. В то же время, подчеркивают в компании, очень многое зависит и от самих жителей, их ответственности и способности действовать грамотно в той или иной ситуации. Пользователям газа, живущим в паводкоопасных зонах, были вручены специальные памятки о действиях в случае затопления, о мерах безопасности и порядке подключения газоснабжения по окончании паводка.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА:

Во время таяния снега и разлива рек вода может попасть в топки печей и котлов, способствуя разрушению оснований печей, фундаментов котлов, нарушению тяги, деформации газопроводов. Во избежание несчастных случаев и в целях предупреждения аварий необходимо:

— перекрыть краны перед газовыми приборами и на вводах в частные дома;

— владельцам газобаллонных установок в обязательном порядке перекрыть вентиль на баллоне;

— для подключения газа обращаться только на газовые участки по месту жительства, самовольные подключения запрещаются;

— особую осторожность необходимо соблюдать при обнаружении утечки газа.

При подтоплении утечку легко распознать не только по запаху, но и по специфическим пузырькам, выходящим на поверхность воды.

Следите за уровнем воды в реке, внимательно слушайте сводки о гидрологической обстановке, которые регулярно передаются по радио и телевидению.

В СЛУЧАЕ ПОДТОПЛЕНИЯ:

— Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.

— На случай экстренной эвакуации заранее подготовьте документы, теплую одежду, ценные вещи.

— Перед выходом из дома отключите газовое оборудование, перекройте краны перед газовыми приборами, а также на вводе в дом. Закройте окна и двери.

— Сообщите о ситуации в аварийно-диспетчерскую службу по тел. 04 (с сотового телефона 104, 112).

ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ:

Вернувшись в дом, осмотрите газопровод и газовое оборудование.

В случае повреждения газопровода или попадания воды в газовые приборы, а также отключения крана на вводе в дом не подключайте газовое оборудование самостоятельно, вызовите специалистов ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Уважаемые жители республики!

При малейшем подозрении на утечку газа в любое время суток сообщайте об этом в аварийную службу

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по телефону 04 или (с сотового телефона 104, 112).