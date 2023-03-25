Осторожно! Стена может упасть

Уфу не трясли, слава богу, сейсмические силы.

Она не подвергалась иным природным катаклизмам. Тогда почему то там, тот тут у высоток, построенных относительно недавно — в эпоху рыночных реформ, стали обрушиваться стены?

Например, недалеко от Дома печати, по бульвару Ибрагимова, 37, у кирпичного дома обвалилась облицовочная кладка. Произошло это спустя лет пять-шесть после новоселья. Объект был, как говорится, молод, никаких «старческих недугов» от него жильцы не ожидали. Стену отремонтировали: следы кирпичной «латки» заметны и сегодня. Но вдруг трещины появились на новых участках стены. Отпал природный камень, закрывающий цоколь. Может, цементный раствор был некачественный? Или дом дал непреду­смотренную усадку?

— Нет! — решительно отвергает мои предположения ветеран строительной отрасли Виктор Самарин, в прошлом технолог треста крупнопанельного домостроения. — Сейчас в строительных организациях фактически никто не соблюдает СНиПы (строительные нормы и правила. — Авт.). Многие из них упразднены. Например, правила производства работ. Были еще ГОСТы, технические условия — их тоже сейчас нет. Раньше, в советские годы, Госстрой раз в квартал проводил Дни качества: члены комиссии выезжали на каждый объект и изучали его на предмет качества. Делали замечания.

Обрушения стен, утверждает Самарин, происходят в основном из-за неправильно установленных окон. Это основная «болячка» многих современных строений, как, впрочем, и тех зданий, на которых неумелые мастера установили пластиковые окна взамен старых. К «технологии» брака вернемся чуть позже.

Едем с экспертом на улицу Коммунистическую. Дом № 19/1 из красного кирпича построила фирма «Прогресс» в начале нулевых. Элитный — так называют подобные высотки в народе, имея в виду их расположение в исторической части города, архитектурный тюнинг, размеры квартир. Не повезло хозяевам элитки: кирпич снаружи стал отлетать. К стене прибит плакат с текстом: «Внимание, опасность! Возможен сход снега и льда с кровли, падение кирпичей. Автомобили не парковать».

— По судебному решению подрядная организация, нанятая «Прогрессом», сейчас выполняет реконструкцию стены — облицовывает ее легкими энергосберегающими панелями, — рассказал другой эксперт, в прошлом строитель Ирик Мухаметкулов. — Кирпич, из которого построен дом, заведомо не соответствовал так называемой цикличности. Это выяснилось, когда его в лаборатории несколько раз замораживали-размораживали и держали в воде. К сожалению, такую продукцию выпускали некоторые заводы республики в 90-е годы.

Гримасы рыночной экономики, когда повсеместно был ослаблен государственный контроль, проявляются спустя десятилетия. Погоня бизнеса за прибылью привела к плачевному результату. Расхлебывает же кашу, заваренную на жадности, не знающей предела, народ. Хорошо, что жители дома на Коммунистической, 19/1 успели обратиться в суд. Иначе платили бы за исправление огрехов строителей из своего кармана. Кстати, многим другим уфимцам придется ремонтировать такие дома за свой счет.

Следующая остановка на улице Революционной, 163 в Советском районе. Обслуживает его товарищество собственников недвижимости с одноименным названием «Революционная-163». Торец дома огорожен полосатой лентой — своего рода тревожный сигнал. От стены отделился наружный слой кирпичной кладки, в трещине просвет. Специалисты ТСН написали текст предупреждающего объявления с элементами черного юмора: «Опасная зона! Стена дома в любой момент может обрушиться!!! Если хотите рискнуть, то смело можете парковаться у этой стены в ожидании падения кирпичей на вашу машину!» Правда, не подумали, что сочинили прекрасную замануху для дворовой пацанвы, которая как раз любит безбашенный риск. Не лучше ли было одним ударом кувалды снести развалюху и обезопасить таким образом людей?

— Наружная кирпичная кладка отходит, потому что в нее на протяжении нескольких лет стекала из-под окон дождевая или талая вода, — объясняет Виктор Самарин. — Причина протекания проста: лист жести, называемый сливом, которым облицовывают подоконник снаружи, крепится к оконному блоку с улицы, а надо бы завести его под блок. Элементарное игнорирование стандарта производства работ.

О нем забыли, так как, утверждает Самарин, стандарт отменен. А ума, как правильно ставить слив, не хватает — не себе же делают. В последние годы упразднены сотни инструкций, что позволило отчасти ускорить бюрократические согласования. Однако этот стандарт к бюрократии не имеет никакого отношения. Как говорится, с водой выплеснули и ребенка.