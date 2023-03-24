Спасительный голос

Одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах по праву считается автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ). Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами.

— Примеров, когда благодаря пожарным извещателям было спасено не только имущество, но и человеческие жизни, можно привести очень много, — говорит инструктор службы профилактики пожаров госкомитета РБ по ЧС в Белорецком и Бурзянском районах Ильгиз Юмагужин. — А зачастую люди просто не сообщают о срабатывании АДПИ, не видят необходимости. На днях мы совершали обход многодетных семей. В разговоре выяснилось, что одной из таких семей в деревне Махмутово Белорецкого района извещатель помог избежать большой беды.

Как оказалось, речь шла о молодой семье Сагадатовых.

— Все произошло в ноябре прошлого года, — рассказывает 36-летняя Гульназ Сагадатова. — Где-то в три часа ночи, когда все спали, нас разбудила сирена. Сработал пожарный извещатель. Дым шел из прихожей — как потом выяснилось, вышел из строя электрический регулятор давления воды, который начал дымить и плавиться. Даже представить страшно, что с нами могло случиться, если бы не этот прибор. Но он сработал, муж вовремя принял меры, и все кончилось благополучно.

Пожарных мы даже не вызывали, не было необходимости.

В ту ночь вместе с родителями в доме находились несовершеннолетние дети. Их у Сагадатовых пятеро. Старшей 16, младшему всего два. К слову, очень хорошая, благополучная семья: Гульназ заведует местным клубом, ее супруг Айнур трудится в школе. У них свое хозяйство, дом купили на материнский капитал. Позже жилплощадь расширили, соорудили пристрой. К вопросам пожарной безопасности относятся очень серьезно — извещатели теперь появились и в других комнатах.

По словам Ильгиза Юмагужина, всего в Белорецком районе по льготной программе установлено 3022 извещателя — одиноким пожилым людям, семьям с детьми до семи лет, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, детям войны, многодетным малоимущим семьям.

— Речь только о тех извещателях, которые мы ставили сами с конца 2019 года, когда была образована наша служба, — уточнил Юмагужин. — До нас эти устройства устанавливали рай­администрации, подрядчики по госконтрактам. Добавьте сюда извещатели, которые выдаются в роддомах при рождении ребенка. Также, по новым правилам, ими должны оснащаться квартиры в новостройках. Если все это суммировать, в Белорецком районе сегодня функционирует около 15 тысяч таких приборов.

Историй, когда пожарный извещатель вовремя подал голос и тем самым спас чью-то жизнь, немало и в других муниципалитетах. Несколько лет назад в селе Ахуново Учалинского района двое мальчишек пяти и восьми лет остались дома одни.

Мать, забыв выключить плиту, на которой готовилась еда, ушла из дома. Когда кастрюля задымилась, сработал бдительный страж, громкий звук услышали оказавшиеся рядом прохожие. Они и вынесли из задымленного помещения малышей.

Год спустя в том же селе произошел еще один случай. Утром, когда родители ушли на работу, а девочки-подростки еще спали, в сенях из-за короткого замыкания электропроводки начался пожар. Сирена сработала, девочки проснулись и вовремя покинули дом. К сожалению, семья тогда осталась без крова.

Жителям села Старосубхангулово Бурзянского района тоже есть за что благодарить пожарные извещатели: 15 декабря прошлого года это нехитрое устройство спасло дом и имущество, когда ночью из-за неисправности газового оборудования началось задымление. Хозяйка сразу проснулась, вызвала пожарных, те оперативно потушили не успевший разгореться огонь. Незадолго до этого в том же селе подобным образом спаслась и другая семья.

По словам специалиста по ГО и ЧС администрации Бурзянского района Амира Шагивалеева, на территории муниципалитета установлено 3796 автономных пожарных извещателей в жилых домах и 96 — в квартирах. Основная часть получена за счет средств республиканского бюджета (3319 штук), с начала этого года — еще 147, остальные — за счет средств района. Работа в этом направлении продолжается.

Кто может получить извещатель бесплатно?

- одиноко проживающие люди в возрасте от 55 лет;

- ветераны и инвалиды Великой Оте­чественной войны;

- члены семей погибшего участника Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

- дети войны — те, кто родился с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года;

- ветераны и инвалиды боевых действий;

- семьи, где растет ребенок младше 7 лет;

- семьи в социально опасном положении;

- малоимущие многодетные семьи;

- семьи при рождении ребенка (с 2019 года извещатель вручают вместе с подарочным набором для новорожденных).

Для получения автономного пожарного извещателя нужно оставить заявку в Центре профилактики пожаров, позвонив по телефону 8(347)272-00-24 либо отправив ее на электронную почту [email protected], на сайте госкомитета РБ по ЧС в разделе «Обращения граждан» или через МФЦ.