+1 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Cоциум
Сегодня, 22:15

Многие болезни навсегда покинут омолодившийся организм

Психолог и писатель Александр Хакимов известен как знаток ведических знаний. Успешно занимается он также различными практиками нетрадиционной медицины.

Целитель поделился в соцсетях эффективным рецептом омоложения, который испробовал на себе. Сказал при этом, что продержаться весь положенный срок на таком питании очень трудно, но почувствовать облегчение и очищающий эффект от лечения можно даже за три дня, а еще лучше — за неделю.

Для питания нужно в течение часа варить вместе рис и горох, желательно сорта маш. Обычный для этой цели немного тяжеловат. По консистенции масса должна получиться наподобие теста для блинов — легко литься, но не быть при этом слишком жидкой. При желании для вкуса можно добавить немного соли и растительного масла. В идеале на таком питании рекомендуется провести целый месяц. В итоге человек почувствует себя молодым, к нему вернется гибкость, кости перестанут хрустеть, он ощутит легкость и бодрость, многие болезни просто уйдут. Человеку захочется снова жить полной жизнью. Горох в данном случае работает как мыло, а рис действует в качестве адсорбента. Подобная пища отлично очистит организм целиком — в комплексе.

Автор:Лилия МИНИГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика