Многие болезни навсегда покинут омолодившийся организм

Целитель поделился в соцсетях эффективным рецептом омоложения, который испробовал на себе. Сказал при этом, что продержаться весь положенный срок на таком питании очень трудно, но почувствовать облегчение и очищающий эффект от лечения можно даже за три дня, а еще лучше — за неделю.

Для питания нужно в течение часа варить вместе рис и горох, желательно сорта маш. Обычный для этой цели немного тяжеловат. По консистенции масса должна получиться наподобие теста для блинов — легко литься, но не быть при этом слишком жидкой. При желании для вкуса можно добавить немного соли и растительного масла. В идеале на таком питании рекомендуется провести целый месяц. В итоге человек почувствует себя молодым, к нему вернется гибкость, кости перестанут хрустеть, он ощутит легкость и бодрость, многие болезни просто уйдут. Человеку захочется снова жить полной жизнью. Горох в данном случае работает как мыло, а рис действует в качестве адсорбента. Подобная пища отлично очистит организм целиком — в комплексе.