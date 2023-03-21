Тот удачлив, кто себя не жалеет

А формула проста, как мир: нужно заниматься тем, что нравится, и помогать другим. В этом уверен директор известного в республике сельхозпредприятия «Ашкадарский» Илдус Халитов. Поводом для нашей короткой, к моему сожалению, беседы послужил проект «Атайсал».

На вопрос, по какой причине сельхозпредприниматель решил участвовать в программе, Илдус Тимерханович ответил буквально так: участь такая. По его словам, его коллектив и раньше помогал землякам.

— Главное не формальное участие в каком-либо проекте, чтобы заработать себе очки, а реальная помощь, в которой нуждаются люди. Ведь в большинстве случаев к нам обращаются бюджетные организации, у которых мало средств, вот мы и ремонтируем школы, детсады, асфальтируем дороги, шьем костюмы для творческих коллективов сельских клубов, — рассказал предприниматель. — Стараемся поддерживать свои районы в рамках федеральных и республиканских программ.

Как только в марте 2021 года появилась программа «Атайсал», я также в нее включился и выделил средства на благоустройство нашей деревни Корнеевка. Конечно, пришлось приличную сумму потратить, зато теперь все дороги в деревне заасфальтированы.

Не забывает Халитов и Стерлибашевский район: оплатил проект по капремонту своей школы, расположенной в деревне Амирово, где он родился и вырос. А также докупил для нее необходимое оборудование. Получилась практически новая школа. И, конечно, сразу откликнулся на просьбу жителей села Стерлибашево установить памятник в честь женщин-героинь, которые во время Великой Отечественной войны своим самоотверженным трудом помогали фронту.

— Илдус Тимерханович, к вам когда-нибудь обращались с необычной просьбой? — поинтересовалась я у собеседника.

— Да, жители деревни Корнеевка попросили построить мечеть. Так мы ее и возвели с нуля исключительно своими силами. Понимаете, мы люди социалистического воспитания, у нас нет стремления рассовать все заработанное по карманам.

Поэтому, когда к нам в Корнеевку приезжают гости, то очень удивляются нашей атмосфере. Им кажется, что они попали в коммунизм. А мы просто стараемся помочь, раз есть такая финансовая возможность. Тем более, односельчане друг другу не чужие люди, — пояснил он.

Потому вскоре рядом с мечетью появилась еще она постройка — медресе. Инициатива исходила от местного хазрата и его мамы, которые вели занятия в воскресной школе. Учеба проходила в самой мечети, и постоянно приходилось сдвигать в сторону парты, чтобы не мешали во время намаза, или на Уразу, когда верующие вечерами собирались на праздничную трапезу, которую правоверные мусульмане стараются проводить в мечети.

Теперь в новом помещении оборудовано и медресе, и трапезная с кухонным гарнитуром, где пол покрыт прочным ламинатом, чтобы удобно было поддерживать чистоту. Сюда же провели воду, отопление, в туалетной комнате установили сантехнику.

Ну а чтобы так широко помогать, нужно самим развиваться, расширяться. Сельхозпредприятие «Ашкадарский» в последнее время больше делает упор на животноводство, выручка от которого в последний год стала даже превышать доходы от растениеводства. Сегодня ашкадарские буренки производят по 75 тонн молока ежедневно. Хотя буквально четыре года назад здесь от них получали около 20 тонн. Вот такой скачок удалось сделать. За счет чего? Построили новый животноводческий комплекс с современными доильными залами, увеличили поголовье, кормовую базу улучшили за счет нового сбалансированного подхода к изготовлению и хранению кормов. У успеха много составляющих. Самое главное, чтобы каждое приобретенное животное приносило доход, считает директор.

— Почему вы решили заняться таким хлопотным и часто неблагодарным делом, как сельхозпроизводство? — задала я сугубо «городской» вопрос.

— Я окончил экономический факультет аграрного университета и как начал сразу после учебы работать на сельхозпредприятии, так меня и затянуло. Мне по душе сельское хозяйство, нравится им заниматься. Хотя мои родители не были колхозниками, работали в сфере торговли, — рассказал Илдус Халитов. — Но в нашем деле немаловажный фактор — усердие и трудолюбие. Нельзя себя жалеть. Первое время мне вообще приходилось сутками работать практически без сна: все хозяйства были банкротными, нужно было их поднимать.

— Когда сейчас человека принимаете на работу, на что обращаете внимание — какую он зарплату просит, насколько у него натружены работой руки или на наличие диплома? — задала вопрос напоследок.

— Кстати, зарплатой мы своих работников не обижаем. В республике на нашем сельхозпредприятии самая высокая оплата труда. Требование самое простое — четко выполнять свои обязанности. У меня заместителем работает мой сын, окончивший нефтяной университет. Понимаете, не в образовании дело, а в самом человеке. Если он захотел добиться чего-то в жизни, он это сделает, независимо от наличия диплома. К тому же получить необходимые знания сегодня несложно — открыл интернет и учись. Были бы самодисциплина и трудолюбие, — считает Илдус Халитов.