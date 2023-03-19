Тринадцать — счастливое число

Глядя на эту красивую, энергичную женщину, невозможно поверить, что у нее 13 детей. Как же она справляется? Это интересует всех, ведь даже с одним ребенком бывает совсем не просто. Такой вопрос во время торжественного мероприятия в Кремле задал ей президент России Владимир Путин, вручая орден «Мать-героиня».

— Успеваем, помогают старшие дети. Живем в частном доме, есть свое хозяйство, все нормально, — с достоинством ответила Альбина Раифовна.

Корреспондент районной газеты «Балтач таннары» Рима Валиева выяснила, что сама Альбина была у родителей единственным ребенком и мечтала о большой и дружной семье. С Венером Хайдаршиным они познакомились вскоре после его возвращения из армии. После свадьбы поселились в деревне Верхнекарышево, построили большой дом. Но с прибавлением семейства поняли, что для всестороннего развития детей в сельской местности возможностей не так много, и переехали в районный центр. Построили еще один дом — хорошо, что у главы семьи золотые руки. Венер работает в строительной компании в Уфе, домой приезжает только на выходные. А Альбина с раннего утра до позднего вечера крутится как белка в колесе. Ведь такую ораву нужно разбудить, покормить, отвести кого в школу, кого в детский сад. Кроме того, ребята занимаются в различных секциях, кружках, одного привезешь, как уже пора ехать за другим. Альбине пришлось выучиться на права, и теперь она сама за рулем.

У Хайдаршиных большое хозяйство — держат двух коров, столько же бычков и телят, а также овец, имеют большой огород. И когда она только время находит, чтобы подоить коров, переработать молоко — ведь сметану и творог все любят!

Хорошо, что дети помогают. Как правило, в многодетных семьях старшие ухаживают за младшими, все очень сплоченные и дружные, у каждого посильные обязанности.

Дети Хайдаршиных хорошо учатся, имеют свои увлечения, родители стараются развивать их способности. Старшая Элита уже сама мама двоих детей, живет с семьей в Бирске. Артур окончил аграрный университет и трудится вместе с отцом в строительной компании. Альмира после учебы в УГНТУ призвали в армию, командование поощрило его за отличную службу почетной грамотой. Айгиза в Балтачевском районе знают как певца с задушевным голосом. С малых лет он выступал на сцене, а теперь учится в Уфимском училище искусств. Айназ учится в Уфимском автотранспортном техникуме, у него много побед в разных видах спорта, сейчас он увлекся гирями. Айзиля хорошо рисует, Нурсиля поет, Инзиля всерьез занимается танцами, Айгузель — гимнастикой, Айнур увлекся народными танцами. Назгуль и Ислам ходят в садик. Байрасу скоро исполнится годик.

Конечно, прокормить такую семью непросто, даже с учетом детских пособий. Но многодетная мама на этом не зацикливается, каждый ребенок, говорит, рождается со своим хлебом, а детей она рожала для себя, не для правительства.

Оказывается, на обед или ужин у Хайдаршиных расходуется ведро картофеля. А если в меню манты, то готовят их сразу в двух кастрюлях, а потом ставят еще. Хлеб и пироги Альбина печет сама, а вот сладостями детей особо не балуют — и вредно, и дорого. В выходные дома собирается около 20 человек, старшие дети нередко приезжают со своими друзьями, ведь тут рады каждому. К ним приходят поиграть детишки со всей улицы, катаются на большой горке рядом с домом. Дети Хайдаршиных строят ее каждую зиму сами.

Чем больше узнаешь об этой большой и дружной семье, тем больше понимаешь, почему именно Альбина заслужила звание «Мать-героиня». В последний раз эту награду вручали в 1991 году. 15 августа прошлого года указом президента России она была возвращена, и уроженка Башкирии стала первой в республике, кто ее удостоен.

Альбина Раифовна на всю жизнь запомнит торжественные речи в ее честь в Кремле, общение с Владимиром Путиным. А дома ее ждал еще один сюрприз: младшенький Байрас встал на ножки, сделал свой первый шаг. Она подняла его на руки, с нежностью прижала к груди. И старшие, и младшие дети с радостными возгласами бросились ее обнимать. За эти несколько дней они остро почувствовали, как плохо, когда рядом нет мамы. В эти минуты Альбина ощутила себя самым счастливым человеком на земле. Любовь матери безгранична, в ее сердце есть место для каждого из 13 детей, а для них именно она самый близкий и родной человек. И это ощущение дороже всех других наград.

СПРАВКА

Мать-героиня — высшее звание в нашей стране, которое присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания также вручается знак особого отличия — орден «Мать-героиня».

Орден представляет собой звезду с лучами в виде золотых и родированных штралов. Награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере одного миллиона рублей.

В СССР звание «Мать-героиня» было установлено в 1944 году. На начало 90-х годов прошлого века орденом наградили приблизительно 431 тысячу женщин.

Дискуссия о восстановлении почетного звания возникла в России в 2000-х годах. В мае 2008 года Дмитрий Медведев учредил орден «Родительская слава». Кстати, супруги Хайдаршины удостоены и этой награды.

1 июня 2022 года, в День защиты детей, президент Владимир Путин поручил вернуть звание «Мать-героиня». Он отметил, что в наши дни постепенно возрождаются «традиции большой, многодетной семьи», а также назвал демографическую ситуацию в России крайне сложной, призвав принять меры кардинального характера, одной из которых и должно стать поощрение в виде ордена и материального вознаграждения. Со времени возобновления звания в 2022 году им награждены десять женщин. Среди них есть и жены высокопоставленных чиновников. К примеру, глава Чечни Рамзан Кадыров и его жена Медни воспитывают 12 детей.