При пикировке рассаду понадобится в пелёнки завернуть

Для их изготовления надо отрезать от самой простой туалетной бумаги полоску нужной длины. Расстелить на полоске из полиэтилена, хорошенько сбрызнуть водой и разложить, отступив пару сантиметров от верхнего края, семена на небольшом расстоянии друг от друга.

Сверху накрыть их, но теперь уже узкой полоской из полиэтилена. И после этого свернуть заготовку из туалетной бумаги в рулончик. Закрепить его канцелярской резинкой и поставить в пластмассовый стаканчик с водой. В одном стаканчике может ждать проращивания семян сразу несколько рулончиков. Главное — следить за тем, чтобы вода в стакане не убывала и туалетная бумага была пропитана влагой.

Когда семена прорастут, их надо переместить в пеленку. Для этого следует нарезать из полиэтиленовых пакетов заготовки размером с тетрадный листок. В верхний левый уголок поместить комочек влажного грунта, уложить на него проросший росток из закрутки так, чтобы корешок находился на земле, а листочки выходили за пределы пленки. Прикрыть корешок еще одним комочком влажной земли, свернуть пленку вдвое, завернув ее после этого в рулон, и закрепить канцелярской резинкой. При пересадке в грунт останется развернуть пеленку и высадить растение в грядку прямо с комочком земли.

Выращивать рассаду можно также в использованных пакетиках из-под чая. Для этого их надо подрезать сверху и заполнить грунтом. Преимущество таких посадок в том, что проросшие семена не придется пикировать. Вернее, пересаживать их в более просторные емкости можно будет прямо с пакетиками, не повреждая корешков. Это отличное решение для перцев, которые плохо переносят пикировку, и для других капризных культур.