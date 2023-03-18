«Большой сбор» протрубил Севастополь

Утром 27 февраля новостные порталы сообщили о том, что в Симферополе неизвестные захватили Верховную Раду и Совмин Крыма. Позже все узнали, что это был наш, севастопольский «Беркут». И тогда стало ясно: Севастополь уже не остановить.

Известный украинский правовед и общественный деятель Татьяна Монтян считает, что возвращение Севастополя в состав России стало первопричиной нынешнего конфликта на Украине. Об этом она сказала корреспонденту информационного агентства ForPost в кулуарах всероссийского форума «Медиа-Дронница» в Сколково.

— Статус Севастополя как города русской славы и стал, по моему мнению, первопричиной всего того, что мы сейчас имеем. Невозможно было отдать Севастополь — город русской славы — Западу и нацикам-бандерам. Поэтому было принято решение забирать Крым. Хотя это решение было нелогичным, непонятным, половинчатым — и получилось все как получилось. Тем более Владимир Путин сам недавно признал, что решать этот вопрос надо было еще в 2014 году — противостоять Западу еще тогда и забирать примерно все. Но тогда забирать все казалось совершенно немыслимым, хотя и было понятно, что Крымом все не ограничится. Вот у Донбасса не было статуса региона русской славы — и его не взяли, и взяли только через сколько лет. А Севастополь нельзя было отдать — и получилось так, как получилось, — подчеркнула она.

По ее мнению, заявления украинских властей о скорой атаке на Крым, вероятно, преследуют психологические цели.

В эти дни Севастополь живет по своим законам, законам мирного времени. На днях правительство города опубликовало данные к прогнозу социально-экономического развития Севастополя на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и попросило жителей их обсудить.

Прогноз разработан в базовом (основном) и консервативном вариантах и включает ряд разделов.

В разделе «Население» прогнозируется, что в 2025 году оно достигнет 648,5 тысячи человек (за 2021 год этот показатель составил 529 тысяч человек). Столь ощутимый рост ожидается за счет увеличения ожидаемой продолжительности жизни, стабильного миграционного прироста, что будет связано с выравниванием социально-экономического положения Севастополя по сравнению с другими регионами.

Наибольший рост валового регионального продукта ВРП (28,9%) придется на деятельность по операциям с недвижимым имуществом, еще 17,1% — на государственное управление и обеспечение военной безопасности, 10,4% — на оптовую и розничную торговлю, 6% — на деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 5,8% — на обрабатывающие производства.

В документе говорится, что в условиях стабилизации экономики в целом производство сохранит положительную динамику с ежегодным ростом.

В 2023 — 2025 годах планируется увеличить валовой сбор винограда, плодов семечковых и косточковых, ягодных культур, овощей открытого и закрытого грунта на 3,1 — 4,2% к предыдущему году.