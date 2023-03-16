Из Башкирии — с любовью

Накануне Дня воссоединения Крыма с Россией, который мы отмечаем 18 марта, из Башкирии в зону проведения специальной военной операции отправился очередной, уже двадцать второй, гуманитарный груз. Стартовой точкой стала площадь Единого логистического центра в пригороде Уфы. Водители, сопровождающие груз специалисты МЧС, главы районов и городов республики получили напутствия и добрые пожелания перед дорогой.

— Этот гумконвой приурочен к памятной дате воссоединения Крыма с Россией, знаменательному дню для всей нашей страны, — подчеркнул заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов. — Решение, принятое севастопольцами и крымчанами в 2014 году и поддержанное нашим президентом, было единственно верным. Сегодня мы это видим и с политической точки зрения, и с экономической.

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рус-лан Насретдинов также отметил символичность того, что конвой отправился накануне такой важной в истории нашей страны даты.

— Девять лет назад была восстановлена историческая справедливость. Исконно русские земли вернулись в родное лоно. И сегодня наши ребята, как и тогда, защищают и восстанавливают мир, — сказал он.

Груз, что называется, собирали всем миром. Свой вклад внесли и школьники, рисовавшие открытки и делавшие окопные свечи, и заботливые хозяйки, готовившие лапшу, чак-чак и корот, а также предприниматели, волонтеры и представители общественных организаций. Формировался он по заявкам бойцов двадцатью муниципалитетами. Военнослужащим отправили необходимые им квадрокоптеры, тепловизоры, армейские палатки, буржуйки, генераторы, теплую одежду, компьютерную технику, продукты питания, личные посылки от родных, лекарства.

Председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров добавил, что в составе гумконвоя уехал еще такой ценный груз, как автомобили (22 единицы), четыре походные бани и специальное оборудование, в том числе поворотные платформы для минометной установки, изготовленные мастерами из Ишимбайского района по просьбе бойцов.

Чтобы уместить все это, потребовалось 12 автофургонов и грузовой трал. Как отметил Ирек Сагитов, этот гумконвой получился одним из самых больших — всего в дорогу с легковыми автомобилями и микроавтобусами отправились 33 машины.

Груз сопровождают 97 человек, в их числе главы шести муниципальных образований республики. Глава Ишимбайского района Азат Ишемгулов едет в зону СВО не впервые.

— Хочется поддержать ребят лично, навестить раненых. От своего района везем помощь в объеме восьми тонн, в том числе две тонны медикаментов. Также четыре автомобиля, из них два специализированных, — рассказал он перед дорогой.

По его словам, жители помогают, кто чем может. Им даже приходится осваивать новые для себя навыки. К примеру, мастерицы из Ишимбая никогда не плели маскировочные сети, но, получив срочный заказ, справились с ним за самый короткий срок — полтора дня.

Провожая автофургоны, отдельно говорили о водителях, благодарили их за активную гражданскую позицию и профессиональное мастерство. Водитель Шамиль Кинзибаев из Стерлитамака поехал в составе гумколонны во второй раз.

— Ребята там радуются нашему приезду, посылкам, добрым вестям из дома, что не забывают их на малой родине, ждут. И нам тоже на душе становится светло. Стараемся помочь им, чем можем. Ведь это наш гражданский долг. У меня у самого двоюродный братишка служит сейчас. Надеюсь, все удачно сложится и получится встретиться с ним.

Путь гуманитарной колонне предстоит неблизкий и нелегкий — до пункта назначения необходимо преодолеть более четырех тысяч километров. Марш-бросок в одну сторону займет почти двое суток.