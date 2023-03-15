Игра вживую

Уже получил срок доморощенный террорист из Нефтекамска: 33-летний мужчина пытался поджечь здание местной администрации, за что был приговорен к 13 годам строгой колонии. Под стражей дожидаются суда четверо уфимцев от 17 до 20 лет, подозреваемых в серии терактов на объектах РЖД. Им грозит срок до 20 лет. Основная цель этих диверсантов — дестабилизировать ситуацию в республике. С начала года, к счастью, новых инцидентов подобного толка не зарегистрировано.

Но расслабляться нельзя, и круглый стол на тему экстремизма и неонацизма в молодежной среде со спикерами из Донецка состоялся очень даже своевременно.

В разговоре приняли участие завкафедрой философии и психологии Донецкой академии управления и государственной службы (ДОНАУИГС) при главе ДНР Инна САБИРЗЯНОВА и завкафедрой краеведения этого же вуза Марина БАЛКО.

Модератором встречи выступила руководитель Научно-исследовательского и информационного центра, доцент кафедры конституционного и административного права ГБОУ ВО БАГСУ при главе РБ, член Общественного совета при МВД по РБ Регина ИСАЕВА.

Корр.: — Почему именно сейчас вы решили вплотную заняться проблемой распространения в молодежной среде идей неонацизма и экстремизма?

М. Балко: — Потому что нам не все равно, какими людьми станут наши студенты, когда окончат вуз. Нам приходится жить в обстановке, когда экстремизм и неонацизм проявляются в худших вариантах. Причем эти проявления мы испытываем на себе девятый год. И здесь особенно важно, чтобы студенты сформировались как личности и их души не были исковерканы экстремистской идеологией.

И. Сабирзянова: — Существуют различные вызовы, одним из которых является героизация нацизма. Увы, это мировая тенденция, и необходимо защитить от нее нашу молодежь. Приходится сталкиваться с проблемами преемственности поколений, передачи исторической памяти, традиций и духовных ценностей. Донбасс оказался регионом, где проблема неонацизма и экстремизма сыграла свою роль в разжигании конфликта. Молодые люди часто не владеют навыками критической оценки полученной информации. На них обрушивается этот вал, и они его просто впитывают. Очень важно научить их отделять зерна от плевел, поскольку мы с вами живем в условиях информационной войны.

Корр.: — В самом начале как все это происходило, в каком виде подавалась пропаганда неонацизма и экстремизма?

И. С.: — Если вы помните, в Москве одно время нациствующие группы подростков избивали мигрантов. Наш регион не был знаком с такими проявлениями. Чего не скажешь об остальной части Украины, особенно Западной, где подобные настроения, наоборот, взращивались. Будучи там проездом, мы столкнулись с показательным фактом: принимающая сторона пригласила нас посетить... схрон. Там на стенах были развешаны автоматы времен Второй мировой войны, фашистская форма, символика. На Западе вовсю развивалась идеология, чуждая жителям Донбасса. У нас патриотическое воспитание всегда стояло на первом месте. И противостояние двух регионов — Западного и Восточного — стало причиной конфликта.

М. Б.: — Хочу добавить, что все взрослое население нашего региона поднялось против несправедливости, как нам тогда казалось. Государственный переворот в 2014 году жители Донбасса восприняли именно так. И, конечно, были против событий, которые начались после переворота. Например, сразу был отменен закон о региональных языках, который допускал приобретение статуса регионального одним из языков, распространенным наравне с государственным украинским.

Конечно, в Донбассе это был русский. Новая власть в первый же день отменила данный закон, что и послужило катализатором для развития народного восстания против такого произвола.

Корр.: — Как известно, экстремистская и прочая идеология в молодые (и не очень) головы внедряется с помощью специальных технологий, вы с этим сталкивались на практике? У нас, например, одно время в интернет-пространстве процветали деструктивные сообщества, продвигавшие суицидальные идеи в детской и подростковой среде, пока их не запретили на законодательном уровне.

И. С.: — Соцсети давно уже заполонили ролики, на которых родители зачем-то учат своих трехлетних детей зиговать (вскидывать правую руку для фашистского приветствия), а также съемки занятий подростков в неонацистских лагерях, организованных на Западной Украине.

До 2014 года подобных проявлений и в таком масштабе в нашем обществе не было. Это все готовилось тайно, исподволь и не на нашей территории. У нас существует лаборатория психолого-педагогических исследований, и с 2014 года мы пытаемся выявить молодежь, склонную к агрессии, так как к нам приезжают поступать абитуриенты, окончившие школы на Западной Украине. Мы с коллегой заведуем гуманитарными кафедрами, которые формируют у студентов мировоззрение. Они должны понимать, что существуют законы и ответственность за свои поступки.

М. Б.: — Донбасс активно формировался в конце XIX века: у нас появилось металлургическое производство, возникла необходимость в рабочих руках. Сюда съезжались со всего Советского Союза. Поэтому исторически Донбасс — многонациональный регион, где всегда жили в мире и дружбе. Тем более, работа у всех опасная, сами понимаете, что такое угольные шахты и металлургические предприятия. Заниматься глупостями было некогда, наши люди и детей своих растили в любви и уважении к труду. Поэтому о деструктивных сектах и сообществах мы знали только понаслышке. Однако, будучи преподавателями, занимающимися наукой, мы, разумеется, анализируем информпространство и делаем выводы, но все это исключительно теоретически, поскольку на практике в Донбассе с этим не сталкивались.

Корр.: — Что вы знаете о так называемой альтернативной обработке молодежи, с какого возраста и как это происходит?

М. Б.: — Это происходит, как только ребенок научился держать гаджет в руках. Есть некий лидер общественного мнения, журналист, имеющий огромную аудиторию, чья позиция во многом совпадает с официальной на сопредельной территории. Его контент сверхтоксичен, при этом аудитория обширна и обработка населения осуществляется на серьезном уровне. И подобных интернет-ресурсов там запущено огромное количество. Что этому противопоставить? Другие информационные ресурсы, которые должны быть не менее мощными по воздействию, ратовать за правду, патриотизм, любовь к Родине, к ближнему, за все истинные человеческие ценности.

Корр.: — Они все получают не только подробные инструкции от кураторов, но и приличную финансовую поддержку. Это совсем другой уровень информационной войны, а вот как простым людям уберечь своих детей от воздействия подобного контента?

М. Б.: — Прежде всего нужно прислушиваться к своим детям, беседовать с ними. И пусть аудитория у наших ресурсов не такая обширная, как на сопредельных территориях, но все равно их нужно популяризировать, и мы этим занимаемся. В нашей академии силами воспитательного отдела и нашей кафедры ведется проект — телеграм-канал «Наши герои», где выкладываются материалы о Донбассе. Это песни, стихи классиков и современных поэтов, в том числе наших студентов, реальные истории о людях, которые борются за наш регион, за свое право жить. Контент очень разнообразный и эксклюзивный, так как не повторяет информацию официальных источников. Наше самое сильное оружие — правда, искренность и личный пример.

Р. Исаева: — А меня интересует, как быть с молодежью, для которой участие в экстремистских группировках — способ заработка. Я сама бывший сотрудник полиции, 21 год проработала в Уфимском юридическом институте МВД России и знаю, насколько это опасно. Как нужно организовать работу с молодежью, чтобы вообще исключить проявления неонацизма в нашей стране?

М. Б.: — Чтобы подростку не приходила в голову всякая ерунда, он должен быть постоянно чем-то занят. А чем именно, обязаны подумать взрослые: в школах — учителя, дома — родители. Почему бы не создать в тех же Домах культуры лишних пять-шесть кружков по интересам? Они не обязательно должны быть связаны с патриотическим воспитанием, пусть они будут спортивные или технические. Детям нужно дать возможность не только попробовать свои силы в различных сферах, но и заинтересоваться новым делом.

Р. И.: — У нас все это есть. Проблема в том, что из-за повального увлечения компьютерными играми дети и действительность воспринимают как забаву. У них стирается грань между вымышленным миром и реальным, они не понимают, что в жизни все иначе и люди гибнут по-настоящему. Может, пора запретить компьютерные игры, связанные с насилием и военными действиями?

И. С.: — Запретный плод всегда сладок. Например, в студенческие времена мы передавали друг другу зачитанные до дыр перепечатки трудов Ницше. А сейчас он свободно стоит на книжных полках и никому не интересен. Борьба за мозги всегда велась и будет вестись. Кстати, людям с достатком сложнее противодействовать, потому что у них другая мотивация — не деньги, а власть. Мы знаем немало примеров, когда дети известных персон уезжают учиться за рубеж, приезжают оттуда с хорошо промытыми мозгами и претендуют на высокие должности. Это та же война, только уже в других сферах.

М. Б.: — Кроме того, идеология неонацизма привлекательна для неокрепших умов и сердец. И если этот момент проглядеть по разным причинам, вернуть такую молодежь в общество сложно. Тут уже понадобится корректирующая методика. Но пока личность на стадии формирования, человек не потерян. Вопрос, кто первый успеет слепить из подростка что-то свое.

И. С.: — Повторюсь: сегодня идет ожесточенная информационная война, и наши дети — объект этой войны. Потому проблемой должны заниматься на самом серьезном уровне. Не случайно президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В документе перечислены не только сами ценности, но и то, что представляет им угрозу.

Р. И.: — Что спрашивать с детей, когда многие взрослые не понимают всей ответственности за свои слова и поступки...

М. Б.: — Вот здесь как раз и нужны такие школьные мероприятия, как, например, «Разговоры о важном», которые активно внедряются у нас в Донбассе. Детям разъясняют и правовую, и уголовную, и гражданскую, и человеческую ответственность за свои деяния. Тем более, российское законодательство ужесточило уголовное наказание за экстремистские проявления. Подростки должны об этом тоже знать.

И. С.: — Честно говоря, мы никогда не думали, что в XXI веке, при наличии высокоразвитых технологий, открытых границ для общения, туризма и культурного обмена, кучка «политической элиты» так грамотно развяжет военный конфликт и мастерски втянет в него весь мир ради достижения своих геополитических интересов. Для них это тоже игра, вживую и без правил.

В ТЕМУ

Напомним, что президент России Владимир Путин дал ряд поручений в области молодежной политики, которые были сформулированы по итогам недавнего заседания Госсовета. В частности, глава государства поручил правительству совместно с профильной комиссией Госсовета разработать стратегию реализации молодежной политики в РФ до 2030 года.

А также разработать программы наставничества, экспертами в которых будут Герои России и участники спецоперации; комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде; представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в текущем году, а также расширить полномочия Росмолодежи. В образовательных программах вузов должен появиться курс «Основы российской государственности», который минобрнауки поручено разработать до 1 августа.