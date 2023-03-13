Орлят поставят на крыло

Белорецкая общественная организация воинов-разведчиков запаса МОО «Дозор» — одна из самых активных в районе. В ее рядах числятся более сорока человек во главе с Данилом Сулеймановым. Благодаря им в Белорецке появился военно-патриотический клуб «Юный разведчик», куда ходят дети от 8 до 15 лет.

Занятия по тактической, военной, медицинской и спортивной подготовке проводят сами «дозоровцы».

— Мы работаем в тесной связке с Белорецкими городской и районной организациями ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов во главе с Николаем Платоновым и все мероприятия стараемся проводить совместно, — говорит руководитель «Дозора» Данил Сулейманов. — Сейчас у нас горячая пора: месячник военно-патриотического воспитания идет полным ходом. На днях провели для юных разведчиков очередное занятие, рассказали о взаимовыручке и товариществе, долге и патриотизме, напомнили о важности получения хорошего образования и занятий спортом. Напоследок я продемонстрировал ребятам парашютную систему, практические занятия всегда вызывают у них больший интерес. Показываем воспитанникам основы рукопашного боя, элементы самообороны, учим, как действовать при нападении и угрозах для жизни — как на войне, так и в мирной жизни. Потом они отрабатывают приемы вместе с инструктором.

Юным разведчикам и в стрелковом оружии помогают разобраться — такое в принципе не может не привлечь внимание уважающих себя парней. И не только парней — среди воспитанников клуба появляется все больше девочек, желающих связать свою судьбу с военной профессией. А благодаря помощи родителей в клубе теперь есть проектор и экран.

Надо сказать, одним клубом деятельность воинов-активистов не ограничивается. Они ходят по школам, проводят уроки мужества, рассказывают, как это важно и почетно для настоящего мужчины — отслужить в армии. Между прочим, один из дозоровцев, Андрей Журба, — разведчик-афганец. В армию его призвали в ноябре 1987-го.

— Я из династии металлургов, — рассказывает он о себе. — После профтехучилища устроился в прокатный цех стана-800 Белорецкого металлургического комбината, где когда-то трудились мои отец и дядя, успел поработать всего четыре месяца, как вдруг приходит повестка из военкомата. Прибыли мы на сборный пункт в Уфе, через двое суток уже ехали в поезде. Состав полностью состоял из призывников. Отправили нас в Туркестанский военный округ, в самую южную точку СССР — город Кушку, там распределили по учебкам. Я и еще трое ребят из Белорецка попали в учебку разведывательного батальона. Стало ясно, что нас готовят для службы в Республике Афганистан.

Андрей Витальевич признается: поначалу было тяжело. Подъем в семь утра, марш-бросок на три километра. После завтрака — бесконечные занятия. Три раза в неделю стрельбы на полигоне, который находился в шести километрах от части.

— Готовили нас основательно, стрелять приходилось из всех видов стрелкового вооружения, а арсенал в учебке был, скажем так, не бедный, — вспоминает воин. — В Кушке находились до начала мая 1988 года, со дня на день ждали отправки «за речку» — так называли службу в Афганистане. Пятого мая, как обычно, подняли нас на утреннее построение, зачитали фамилии и всех, кто был в списках, направили в штаб армии. Там погрузили в автомобили, повезли на военный аэродром, где я впервые увидел ИЛ-76Д. Вылетели в Кабул, распределили по частям. Я попал в отдельный разведывательный взвод 1-го батальона 180-го мотострелкового полка.

Полк под командованием полковника Кравченко располагался на юго-западной окраине Кабула, в километре от штаба армии. Его называли «полк Аушева» — в нем дважды проходил службу Герой Советского Союза, будущий президент Ингушетии Руслан Аушев. Казармы и хозпостройки уступами поднимались по склону горы. Этот военный городок считался образцово-показательным: асфальтовые дорожки, обрамленные елочками, щитовые казармы с паровым отоплением, клуб на 600 мест. Но весь полк собирался в городке редко и ненадолго: в полном составе или отдельными подразделениями его постоянно привлекали к выполнению боевых задач. В городок возвращались, только чтобы пополнить запасы еды, боеприпасов, перевести дух.

Шел 1988 год. СССР выводил из Афгана войска, а 180-й полк обеспечивал безопасную тридцатикилометровую зону вокруг Кабула, защищая ее от обстрелов из реактивных снарядов. Душманы нападали из засад, минировали пути. Дороги на горных перевалах были покрыты льдом, что сильно затрудняло движение транспорта, особенно гусеничной техники. Две недели полк прикрывал подходы к высокогорному перевалу Саланг, единственному пути домой. Сюда была стянута сильная артиллерийская группировка, которая держала под прицелом окрестности дороги, обеспечивая безопасность. Бомбардировочная авиация с территории СССР день и ночь наносила удары по душманским базам. Земля под ногами тряслась от выстрелов тяжелых орудий, реактивные снаряды с воем рассекали воздух. 22 января 1989 года колонна машин полка выстроилась у КПП, чтобы двинуться на север. Бойцы радовались скорому возвращению домой, но у каждого немного щемило на душе — было ощущение, что оставляешь здесь что-то до боли родное, близкое… 11 февраля 180-й мотострелковый полк покинул территорию Афганистана.

К белорецким разведчикам-общественникам Андрей Витальевич примкнул в 2015 году.

— Договорились с ребятами, взяли шефство над Домом малютки и ежегодно в канун Дня защиты детей устраиваем ребятишкам праздник. Неоднократно проводили мероприятия спортивного характера. Например, для кадетов средней школы № 20 организовали не просто турпоходы, а «разведвыходы» по горнолесной местности, марш-броски — все было по-взрослому. Принимаем участие в параде Победы и «Параде одного ветерана», которые проводятся в городе и районе, участвовали в открытии памятников воинам-разведчикам в Абзелиловском, Бурзянском, Учалинском районах, в Мелеузе, — перечисляет дела дозоровцев ветеран боевых действий.

Вообще, человек он очень активный. Ежегодно с товарищами участвует в сплавах по Белой. А зимой, накануне Дня защитника Отечества, покоряет горные вершины Белорецкого района, благо их тут хватает. Кстати, походы в горы для разведчиков стали доброй традицией.