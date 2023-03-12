Отдохнём и снова на передовую

В январе добровольцы башкирских батальонов и мобилизованные организованными группами начали прибывать на побывку.

В Уфе на Советской площади их встречали родные и близкие.

Если в конце прошлого года страница в соцсетях главы республики Радия Хабирова пестрела просьбами отпустить на некоторое время домой сыновей и мужей, то теперь этот вопрос практически закрыт. Подобные обращения поступали и советнику главы региона по работе с военнослужащими Алику Камалетдинову, который по долгу службы решает подобные вопросы. Сегодня он рассказал нашей газете, что делается для того, чтобы участники спецоперации могли побывать на родине и набраться сил.

— Сегодня еще остаются просьбы о побывке для бойцов?

— На данный момент организация их отдыха отрегулирована. Теперь обращений меньше, но они есть. Жизненные ситуации нельзя предугадать. Например, у кого-то мама заболела или что-то случилось в семье. Мы выходим на связь с командирами частей и сообщаем об этом. Если позволяет оперативная обстановка, то военнослужащих отпускают домой. Конечно, нужны подтверждающие документы, те же медсправки с печатями, к примеру.

Мы понимаем, что отдых ребятам необходим, все очень устают. Ведь наши добровольческие батальоны с конца августа находятся на территории СВО, мобилизованные туда ушли в октябре. Военнослужащим нужно отдохнуть и морально, и физически. Это можно полноценно сделать только дома, в кругу родных и близких. Ребята очень рады такой возможности.

— Есть какая-то очередность формирования групп?

— Да, в воинских частях составляется график отпусков. Желающие пишут заявление, а решение принимает командир. Неважно, когда парни начали служить — полгода назад или меньше. Все зависит от обстановки. Если она позволяет, командиры подразделений дают добро. Если нет, процесс приостанавливается.

— Сколько времени длится отпуск?

— Наши ребята приезжают на десять дней. Всего предоставляют 14, из них четыре уходит на дорогу в обе стороны. Напомню, что Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным озвучено, что отпуск должен длиться именно столько дней. Он поручил установить его в обязательном порядке для каждого участника спецоперации не реже одного раза в полгода.

— Как было принято решение организовать доставку бойцов к месту отдыха и снова в зону СВО?

— В январе я доложил Радию Хабирову, что у наших бойцов начались отпуска. Он сразу распорядился по возможности отправлять за ними транспорт. Что мы с тех пор и делаем. Были, конечно, в самом начале нестыковки — командиры подразделений не всегда заранее нас преду­преждали. Мы порой даже не знали, что людей отправили в отпуск, потому их никто не встречал. Теперь вопросы урегулировали. Командиры получили распоряжение сначала связываться с нами. Все расходы военнослужащих на дорогу берет на себя республика.

— В других регионах такая же практика?

— Пока не слышал и не владею информацией, что другие регионы организуют отправку в отпуск и назад для своих земляков. Возможно, мы единственная республика, которая так делает. На комфортабельных автобусах одна группа возвращается после отдыха к месту несения службы, и этот же транспорт забирает других отпускников.