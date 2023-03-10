С сертификатом на цигун

В республике набирает популярность новый тренд — сертификаты для людей старшего поколения. Получить их может каждый житель региона старше 55 лет, номинал составляет две тысячи рублей. Сертификатом можно расплатиться за любые занятия, будь то спорт, творчество, культурный досуг или компьютерная грамотность. Как это реализуется на деле, узнавали корреспонденты «РБ».

Почувствуй себя молодым

В центр для пожилых людей, располагающийся на улице Ленина в Уфе, мы пришли незадолго до начала занятий. Прямо у порога нас встретила генеральный директор группы компаний «Сеньор», заместитель председателя Общественной палаты РБ Кристина Недорезова.

— С людьми зрелого возраста мы работаем с 2019 года. Программа обкатана, в нее входит 25 дисциплин. Это не считая культурно-досуговых мероприятий, — поясняет руководитель центра. — Всего у нас занимаются около 130 человек. В каждой группе не более двадцати человек, чтобы всем было комфортно и никто друг другу не мешал. По пятницам проводим чаепития, дискотеки, интеллектуальные игры, приглашаем музыкантов, устраиваем концерты.

В разговор включается Гульсира Имамова, которая ездит сюда из поселка 8 Марта. Ей уже за семьдесят, но для своих лет она выглядит прекрасно.

— В «Сеньор» я начала ходить недавно, когда получила сертификат. И мне так понравилось, что уже оторваться не могу ни от коллектива, ни от Кристины Владимировны. Во-первых, здесь очень интересные занятия и домашняя обстановка: чай, кофе, печенье, пряники. Во-вторых, это возможность оторваться от повседневных дел. Для меня этот островок — просто отдушина. Поэтому, когда сертификат закончился, я купила абонемент, кстати, по вполне реальной цене, — отмечает Гульсира Имамова.

В центр пенсионерка приезжает дважды в неделю. Самые любимые занятия — цигун и нейробика, это такая гимнастика для ума. Когда есть возможность, ходит на рисование, пение, танцы и йогу. Удобно то, что можно посещать все занятия, а можно выбрать что-нибудь одно. И даже если что-то пропустишь, упущенное можно наверстать потом, потому что деньги не пропадут.

— Мы работаем с людьми старше 55 лет. Средний возраст занимающихся — 70 лет, самой старшей — 87. У нас работают пятнадцать педагогов. Сама я веду нейробику, это мой запатентованный предмет. И, кстати, он самый посещаемый, — подчеркивает Кристина Недорезова.

— У вас все здесь такие бодрые? — спрашиваем ее о «воспитанниках».

— Да. Социализация действует так: если человек в чем-то отстает от других, он начинает тянуться за ними и постепенно догоняет их. Через месяц-два после начала занятий повышается интеллект, улучшается физическая форма. При этом мы никого не подгоняем, все могут ходить, как им удобно, — поясняет руководитель центра.

Самое главное — пожилые люди занимаются в своей возрастной группе, где они чувствуют себя намного комфортнее. Приятно и то, что на праздники им делают подарки. Пару лет назад, например, для пожилых устроили фотосессию под названием «Почувствуй себя молодым». А нынче к ним пришли парикмахеры и стилисты. Ну и, конечно, не обходится без чаепития и концерта.

Выбор за вами

Насколько большой выбор открывается перед владельцами сертификатов? По словам Гульсиры Имамовой, выбрать есть из чего, а подробности о том или ином клубе можно узнать на их сайтах. У руководителя «Сеньора» свое мнение на этот счет.

— Социальных предпринимателей, которые занимаются людьми пожилого возраста, не так много. Это должен быть проверенный человек, с послужным списком, работающий не один год, удостоенный наград. И, конечно, он должен входить в реестр социальных предпринимателей. Для участия в программе выбирают самых ответственных. При этом заявки нужно каждый год подавать заново, — поясняет Кристина Недорезова.

Тем временем на занятия подходит все больше участников.

— У меня в «Сеньор» ходила знакомая и позвала сюда меня. Мне понравилось: в июле будет год, как я здесь занимаюсь. Хожу на нейробику, цигун и йогу, иногда — на рисование и изготовление кукол. Что последний раз рисовала? Тюльпаны, и получилось хорошо. Хотя раньше кисточку в руке не держала. Сертификат пока не получала, но можно попробовать, — отмечает Нина Жильцова, которой тоже за семьдесят.

— А мне больше всего нравится йога — растяжка и разминка. Хожу и на цигун. Сертификат получила, когда позвонили из соцзащиты. Раньше я работала и было некогда, а сейчас время на занятия есть, — поясняет «молодая» пенсионерка Ирина Малахова. И сразу же задается вопросом: а еще один сертификат получить можно?

Наконец вся группа готова к занятиям и почтительно приветствует «учителя» — цигун в центре ведет Альберт Нуриев. Последний вопрос задаем ему: доволен ли он своими подопечными?

— Безусловно, доволен. Потому что сюда приходят те, кто хочет быть здоровым и жизнерадостным. Это стремление реализуется через занятия и преподавателей, которые здесь работают. Люди занимаются с интересом, с удовольствием. Что касается эффекта, то он наступает постепенно: мы вкладываем в учеников свою душу и навыки, и это дает свои результаты. Хорошее настроение и самочувствие, внутренняя подвижность — это самое главное, это основа здоровья, — подытоживает он.

Интерес растёт

Поясним: сертификаты для пожилых — это своеобразный ребрендинг народных университетов третьего возраста в рамках программы «Башкирское долголетие». Если раньше пенсионеры приходили в определенное место и там с ними проводили занятия, то теперь они сами могут выбрать, в каком, например, клубе и чем им заниматься.

Проект был запущен в конце прошлого года и пока проходит обкатку. Предпринимателей, подавших заявки на участие в программе, не так много, однако их количество, безусловно, будет расти. Присоединиться к проекту можно в самое ближайшее время, когда объявят очередной набор желающих участвовать в нем.

«Юрлицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям выделяются субсидии из республиканского бюджета на возмещение затрат, связанных с проведением для старшего поколения познавательных программ, физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятий. Новый подход позволяет значительно расширить число исполнителей услуг. А для представителей старшего поколения это возможность выбирать, к какому из исполнителей обратиться с сертификатом», — пояснили в пресс-службе министерства семьи, труда и соцзащиты населения.

Подать заявление на сертификат пенсионеры могут в филиалах республиканского центра соцподдержки населения или в МФЦ. Новый формат был впервые опробован в декабре минувшего года, и за месяц в программе приняли участие более 400 человек. Отклики с их стороны были самые положительные, уточнили в ведомстве.

Однако дело, как всегда, упирается в финансирование. На нынешний год на реализацию программы выделено 2,5 млн рублей, аналогичная сумма предусмотрена и на последующие годы. Но это не соответствует тому интересу, который проявляют к проекту пенсионеры. Достаточно сказать, что на 1 марта в очереди на сертификат числились 12,7 тысячи человек. Учитывая это, минтруда предложило увеличить финансирование в четыре раза — до 10 млн рублей. Это позволило бы поддержать не только пожилых людей, но и предпринимателей, работающих в этой сфере.

Между тем

Мерами социальной поддержки в республике пользуются 1,2 млн человек. В минувшем году на эти цели было направлено 33 млрд рублей, из них почти 16 млрд рублей — из бюджета республики, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова на расширенной коллегии ведомства.

Среди приоритетов — помощь пожилым людям и семьям с детьми.

За прошлый год поддержку получили 453,2 тысячи представителей старшего поколения, на это было направлено около 4,5 млрд рублей.

На помощь семьям с детьми было выделено 21,3 млрд рублей, поддержкой воспользовалась 241 тысяча семей. Речь идет о выплатах на первенца, на третьего или последующего ребенка, целом ряде других пособий.

За год заключено 5160 социальных контрактов на общую сумму 613,5 млн рублей. Участникам помогли найти работу, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство или преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Сертификаты на газификацию номиналом 100 тыс. рублей за два года получили 8088 человек. Их выдачу планируется продолжить, на эти цели в бюджете республики ежегодно закладывается 219 млн рублей.