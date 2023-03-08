Всё в руках Надежды

Об этой паре многие узнали из новостей, когда шли спасательные работы после землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Тогда же стало известно, что бордер-колли Торин стал лауреатом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Вместе с хозяйкой Надеждой Отвесовой он семь лет несет службу в аварийно-спасательной службе Госкомитета республики по ЧС. А сама Надежда Сергеевна — начальник оперативного отдела, внештатный кинолог и волонтер с юных лет.

Хобби стало службой

Беседуя с нашей героиней в ее маленьком рабочем кабинете, я забыла, что здесь находится собака. Встретив нас внимательным взглядом разных по цвету глаз (карий и голубой), Торин сидел тихо и незаметно, завороженно наблюдая за Надеждой. Когда она эмоционально рассказывала о случаях из практики, он то грустил и задумывался, то, высунув язык, улыбался. Позже во дворе он резвился, как щенок (летом ему исполнится 9 лет), ловил мячик, играл со снегом. А кинолог объяснила, что работа для Торина важнее всего, потому она выбрала эту породу — бордер-колли —именно за явное желание служить, без непременного стимула в виде похвалы и вкусняшек. А я невольно позавидовала их особой энергетической связи, которая и между людьми-то складывается не всегда.

Надежда Отвесова удивила сразу: оказывается, она — профессионал в сфере прикладной информатики с дипломом УГАТУ, системный администратор и дизайнер с опытом работы в Москве. Мало того, в свое время стала чемпионом России по велотуризму. Неудивительно, ведь в детстве папа всегда брал дочку на природу, рыбалку. В частном доме родители всегда держали собак. Еще Надежда занималась на ипподроме.

Особую роль в судьбе Нади сыграла одна давняя история.

— Потерялся близкий родственник, до сих пор помню все свои переживания, — признается Надежда. — Слава Богу, он нашелся, все закончилось благополучно.

Но пережитые эмоции по-своему сформировали ее характер. Надя выросла неравнодушной к человеческой беде. Одиннадцать лет назад вместе со своей первой собакой — американским кокер-спаниелем Ортегом, она вступила в группу волонтеров-кинологов регионального отделения Россоюзспаса. Подготовила Ортега, аттестовала. Пес участвовал в поисках пропавших людей в лесах и неплохо себя показал. Но, к сожалению, начал слепнуть из-за наследственного заболевания. Теперь живет дома и принял как друга взятого на обучение в то время полуторамесячного щенка Торина.

— В 2015 году нас с Торином пригласили участвовать в кинологическом этапе соревнований спасателей в поселок Шушпа в Белорецком районе, — рассказывает Надежда о крутом повороте в судьбе. — После выступления подошел в то время начальник аварийно-спасательной службы республики Владимир Тимашев, попросил остаться на неделю и провести фото- и видеосъемку. Позже Владимир Викторович пригласил меня работать специалистом по связям с общественностью. Так я нашла любимую работу, в которой есть главное — общение с животными и возможность помогать пострадавшим. Здесь постоянно чему-то учишься. С первых дней готовила Торина к будущей работе спасателем. В год он уже аттестовался в системе МЧС, получил допуск к поисковым работам. У него есть служебная книжка, где весь его послужной список.

В группе волонтеров я сейчас являюсь инструктором и бесплатно обучаю других. По возможности привлекаю их к поискам, как и волонтеров группы «Лиза Алерт». Добровольцев не так много. Кто-то приходит для того, чтобы просто развлечь свою собаку, и очень скоро понимает свою ошибку. Ведь это не отдых и прогулки в лесу, не вылазки по «заброшкам» и экстрим, а самоотдача, дисциплина и готовность в любое время прийти на помощь. Порой надо тратить свои деньги, потому что содержать собаку-спасателя и обучать ее — занятие недешевое, плюс к этому требуется питание и медицинское обслуживание. На поиски людей выезжаю порой и без собаки. Ситуации с детьми самые сложные, тогда в любое время суток собираешься и едешь.

Награда для Торина

В Турцию Надежда Отвесова уехала в составе группы добровольцев прямо в день своего рождения, 8 февраля.

— Кабинет был завален цветами, — улыбается она. — Наказала коллегам ухаживать за ними, иначе бы все завяли. Я считала Турцию страной кошек, но оказалось, там много собак. Вообще, турки хорошо относятся к животным. Некоторые кинологи говорили, что их собаки сильно отвлекаются на кошек. А мой совсем не обращал на них внимания. Помню, в годовалом возрасте столкнулся с кошкой друзей, она надавала ему по морде, он сразу все понял!

Перед командировкой Надежда переживала, как питомец перенесет полет. Раньше он летал на вертолете Ми-8, а на самолете — ни разу.

— В багажный отдел отдавать не хотела, это стало бы для него стрессом, после которого неизвестно, как бы он работал, — рассказывает она. — Хорошо, что допустили в салон, он спокойно спал. Как приехали, сразу включился в работу. Тоже сильно уставал. Если в первый день, выходя из завалов, еще предлагал мне поиграть, то уже на третий день буквально падал и спал прямо там, среди работающих экскаваторов. По нему было видно, как накапливалась усталость.

В первый день нас попросили обследовать разрушенное здание и наметить точки, где могут находиться люди, — продолжает Надежда. — Торин обошел территорию и дал обозначения погибших лаем. Несколько дней работали на этих завалах.

Потом к нам подошли турецкие коллеги и попросили проверить образовавшиеся ниши на другом объекте. Это было уже 12 февраля, прошло шесть дней после землетрясения. Кстати, в тот же день наши спасатели нашли целую семью. И Торин обнаружил живых людей. Я обозначила место. Потом вечером нам сказали, что там спасли женщину, ей 41 год. И продолжили разбирать, потому что была информация, что внизу должен быть как минимум еще один человек. Утром следующего дня сообщили, что достали еще одного выжившего.

На подземные толчки Торин не обращал внимания. Ставишь задачу — ищет. В условиях ужасной пыли, шума, трупного запаха, конечно, мы работали впервые. Я в ходе поисков поняла недоработки по обозначению псом живых и погибших.

Возможно, одной интонации лая недостаточно, нужно что-то еще. В один из последних дней он дал лай, но по интонации я не поняла, кого именно он нашел. Кстати, тепловизор тоже показал, что среди трех в завале есть один живой. Но в итоге ошиблись и техника, и собака. Видимо, сказывалась уже и накопленная усталость.

По словам Надежды, дома Торин питается мясом, а в длительную командировку пришлось брать сухой корм. Там спасатели делились с ним обедами. А турки подарили несколько банок тунца. Это было ему наградой.

За время работы в службе спасения Надежда с Торином повидали разное. Она вспоминает, как в феврале 2017 года в уфимском микрорайоне Инорс с крыши здания упала кровля вместе со снегом. Под завалами могли находиться люди. Сюда направили двух кинологов.

— Торин прошел и показал, что никого нет, — говорит Надежда. — Другая же собака, Бася, более опытная, подала голос на живого. Я про себя начинаю ругать своего пса: «Как ты мог пропустить человека!» Такие эмоции пережила! Ребята начали копать в указанном Басей месте и никого не нашли. Оказалось, собака лаяла на остаточный запах: спасатели работали, и след остался. Тогда я сказала себе: всегда нужно верить своей собаке, а если так не смогу, то и работать с ней не должна.

Вместе с Торином Надежда часто отдыхает на море, съездили в Грузию, путешествовали по красивым местам Башкирии. Кинолог призналась, что очень любит знакомиться с обычаями других народов.

О своей заветной мечте Надежда так и не сказала. Но наверняка она связана с животными. Ведь, обучая собак гуманной, самоотверженной профессии спасателя, она в первую очередь воспитывает в них привычку работать не за награду. Так, как поступает сама.