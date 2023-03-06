Чужие среди своих?

Кто бы мог подумать, что, увы, весьма типичная для нас история с недобросовестным исполнением своих обязанностей вызовет такой шквал в социальных сетях.

Свыше трех сотен пользователей клеймили позором транспортную компанию, которая вопреки своим обязанностям отказалась доставлять груз по указанному адресу. А нетипичность истории заключалась в том,

что посылка была отправлена в Донецк.

Вам тут что, мёдом намазано?

Мы оформили доставку до подъезда, поскольку получатель — только духом сильная, а внешне очень даже хрупкая журналист Юля Андриенко. Посылка — почти 50 кг! Щедрый человек, чемпион Советского Союза по мотогонкам Женя Токунов привез с дачи на Павловке целую бадью суперэкологичного меда. Преподаватель музыкального училища Людмила Волкова связала небывалой красоты варежки, носки, салфетки... Ну и еще кое-что, включая десяток экземпляров нашей газеты «Республика Башкортостан», в которой регулярно публикуются яркие и запоминающиеся Юлины заметки о жизни Донецка.

Из списка транспортных компаний выбрали замечательную «КИТ», через которую не раз посылали чемоданы в Крым. Вернее, думали, что замечательную.

Прошел почти месяц — ни слуху ни духу! Хотя обещали доставить посылку в течение недели. Мы запереживали. Нас успокоили: груз находится в Каменец-Шахтинске в ожидании дальнейшей отправки.

А спустя несколько дней как гром среди ясного неба раздался звонок, и суровый голос железной леди сообщил, что в этот Донецк, который находится на Украине, они посылки не доставляют. А доставляют в другой Донецк, который в Ростовской области. Куда и предложили отвезти посылку. Мы, может, и согласились бы, вот только в ростовском Донецке нет ни указанного адреса, ни нашей Юли, и отправлять туда мед смешнее, чем на деревню дедушке.

Все попытки с нашей стороны как-то уладить ситуацию результатов не дали — заявили как отрезали: «Забирайте и доставляйте сами».

Вот это номер!

Муж попытался отрезвить железную леди:

— Нашли с кем связываться — с журналистами! Они же по всему свету разнесут, какой распрекрасный сервис предлагает ваша компания!..

Из трубки понеслось раздраженное: не надо нас пугать, нечего угрожать. Окончательный приговор компании обжалованию не подлежал — или в ростовский Донецк, или никуда. Что же получается? Вся Россия собирает грузы для Донбасса и отправляет без проблем. А «КИТ» — нет, не отказывает, просто выбирает не поддающуюся логике тактику: принимает и отправляет не туда, прекрасно понимая, какой Донецк сейчас нуждается в помощи. А если вы не согласны — разговор предельно краток: «Приезжайте, забирайте свои вещички!» Как будто это тут где-то... за углом.

Напрасно Юля радовалась, планируя, как будет развозить целебный башкирский мед ребятам, которые защищают сейчас всех нас.

Ирина НИКОЛЕНКО.

Непросто почувствовать себя россиянкой

Злая я. Хорошие люди из далекого Башкортостана выслали мне посылку. Преду-предили, что посылка очень тяжелая и доставят мне ее прямо к подъезду.

А пару дней назад, когда мы мчались в ЛНР к военным, позвонил представитель транспортной компании и сообщил, что не может найти мою улицу в Донецке. Изумилась, потому что пока ни у кого поиск моего адреса не вызывал проблем. А затем выяснилось, что водитель ищет меня в Донецке Ростовской области.

Потом перезвонила представитель транспортной компании и заявила, что никто в Донецк (ДНР) посылку не повезет. «Потому что у нас в ДНР обстрелы и они не могут подвергать людей опасности?» — подумалось мне.

Однако в то, что я услышала в ответ, не верилось:

— Потому что мы не работаем с Украиной, — сказала важно тетка на телефоне.

— А вы не в курсе, что ДНР и ЛНР — субъекты РФ еще с прошлого года? Если мы для вас — Украина, я отказываюсь пользоваться услугами вашей транспортной компании.

На днях позвонил представитель транспортной компании «КИТ» и принес извинения, пообещав разобраться в ситуации. Заверил, что компания самым горячим образом поддерживает Донбасс, что с 2014 года через них шли тонны гуманитарного груза в наш регион, а вскоре планируется открытие сразу нескольких представительств компании в городах ДНР. На мой вопрос, как же так получилось, что в такой славной компании работают люди, для которых ДНР — это по-прежнему Украина, мне ответили: «Всегда найдется паршивая овца, которая портит стадо». Посылку обещали в Донецк доставить. Там в том числе гостинцы для наших военных, и я уже знаю, кому их передам.

Печально другое — эти извинения приносил мой земляк. Который так же, как и я, живет под обстрелами в Макеевке, гадая, куда прилетит завтра. Который так же девять лет в безнадеге ждал нашего признания. И для которого абсолютно очевидно, что ДНР — это давно не Украина. Извинялся он, а не те, у которых проблемы с политической географией.

Юлия АНДРИЕНКО.