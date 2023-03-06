Чужие среди своих?

Кто бы мог подумать, что, увы, весьма типичная для нас история с недобросовестным исполнением своих обязанностей вызовет такой шквал в социальных сетях.
Свыше трех сотен пользователей клеймили позором транспортную компанию, которая вопреки своим обязанностям отказалась доставлять груз по указанному адресу. А нетипичность истории заключалась в том,
что посылка была отправлена в Донецк.
Мы оформили доставку до подъезда, поскольку получатель — только духом сильная, а внешне очень даже хрупкая журналист Юля Андриенко. Посылка — почти 50 кг! Щедрый человек, чемпион Советского Союза по мотогонкам Женя Токунов привез с дачи на Павловке целую бадью суперэкологичного меда. Преподаватель музыкального училища Людмила Волкова связала небывалой красоты варежки, носки, салфетки... Ну и еще кое-что, включая десяток экземпляров нашей газеты «Республика Башкортостан», в которой регулярно публикуются яркие и запоминающиеся Юлины заметки о жизни Донецка.
Из списка транспортных компаний выбрали замечательную «КИТ», через которую не раз посылали чемоданы в Крым. Вернее, думали, что замечательную.
Прошел почти месяц — ни слуху ни духу! Хотя обещали доставить посылку в течение недели. Мы запереживали. Нас успокоили: груз находится в Каменец-Шахтинске в ожидании дальнейшей отправки.
А спустя несколько дней как гром среди ясного неба раздался звонок, и суровый голос железной леди сообщил, что в этот Донецк, который находится на Украине, они посылки не доставляют. А доставляют в другой Донецк, который в Ростовской области. Куда и предложили отвезти посылку. Мы, может, и согласились бы, вот только в ростовском Донецке нет ни указанного адреса, ни нашей Юли, и отправлять туда мед смешнее, чем на деревню дедушке.
Все попытки с нашей стороны как-то уладить ситуацию результатов не дали — заявили как отрезали: «Забирайте и доставляйте сами».
Вот это номер!
Муж попытался отрезвить железную леди:
— Нашли с кем связываться — с журналистами! Они же по всему свету разнесут, какой распрекрасный сервис предлагает ваша компания!..
Из трубки понеслось раздраженное: не надо нас пугать, нечего угрожать. Окончательный приговор компании обжалованию не подлежал — или в ростовский Донецк, или никуда. Что же получается? Вся Россия собирает грузы для Донбасса и отправляет без проблем. А «КИТ» — нет, не отказывает, просто выбирает не поддающуюся логике тактику: принимает и отправляет не туда, прекрасно понимая, какой Донецк сейчас нуждается в помощи. А если вы не согласны — разговор предельно краток: «Приезжайте, забирайте свои вещички!» Как будто это тут где-то... за углом.
Напрасно Юля радовалась, планируя, как будет развозить целебный башкирский мед ребятам, которые защищают сейчас всех нас.
Ирина НИКОЛЕНКО.
Злая я. Хорошие люди из далекого Башкортостана выслали мне посылку. Преду-предили, что посылка очень тяжелая и доставят мне ее прямо к подъезду.
А пару дней назад, когда мы мчались в ЛНР к военным, позвонил представитель транспортной компании и сообщил, что не может найти мою улицу в Донецке. Изумилась, потому что пока ни у кого поиск моего адреса не вызывал проблем. А затем выяснилось, что водитель ищет меня в Донецке Ростовской области.
Потом перезвонила представитель транспортной компании и заявила, что никто в Донецк (ДНР) посылку не повезет. «Потому что у нас в ДНР обстрелы и они не могут подвергать людей опасности?» — подумалось мне.
Однако в то, что я услышала в ответ, не верилось:
— Потому что мы не работаем с Украиной, — сказала важно тетка на телефоне.
— А вы не в курсе, что ДНР и ЛНР — субъекты РФ еще с прошлого года? Если мы для вас — Украина, я отказываюсь пользоваться услугами вашей транспортной компании.
На днях позвонил представитель транспортной компании «КИТ» и принес извинения, пообещав разобраться в ситуации. Заверил, что компания самым горячим образом поддерживает Донбасс, что с 2014 года через них шли тонны гуманитарного груза в наш регион, а вскоре планируется открытие сразу нескольких представительств компании в городах ДНР. На мой вопрос, как же так получилось, что в такой славной компании работают люди, для которых ДНР — это по-прежнему Украина, мне ответили: «Всегда найдется паршивая овца, которая портит стадо». Посылку обещали в Донецк доставить. Там в том числе гостинцы для наших военных, и я уже знаю, кому их передам.
Печально другое — эти извинения приносил мой земляк. Который так же, как и я, живет под обстрелами в Макеевке, гадая, куда прилетит завтра. Который так же девять лет в безнадеге ждал нашего признания. И для которого абсолютно очевидно, что ДНР — это давно не Украина. Извинялся он, а не те, у которых проблемы с политической географией.
Юлия АНДРИЕНКО.