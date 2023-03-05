Золото Донбасса

80 лет назад 112-я Башкирская кавалерийская дивизия совершила свой героический Дебальцевский рейд. Наша делегация направляется в Донбасс по следам башкирских конников в рамках проекта «По следам мужества и славы: эстафета поколений». Нам важно не просто увидеть места, где проходили сражения, обелиски, под которыми покоятся башкирские конники, наша цель — показать, что их подвиг продолжает жить в веках и сегодня объясняет, что мы защищаем, борясь с неонацизмом в ходе специальной военной операции. Проект, поддержанный Фондом президентских грантов, — это результат совместной работы ученых, историков, философов, политологов Центра межкультурного партнерства, Института стратегических исследований РБ, Уфимского университета науки и технологий, Башкирской академии госслужбы и управления при главе Республики Башкортостан. В нем приняли участие также их коллеги из Донецкой и Луганской народных республик. Сюда экспедиция едет с важной миссией и не с пустыми руками — везет подарки школам и университетам.

Два Андрея

На российских трассах главные — большегрузы. В сторону Донбасса фуры идут потоком. В этом потоке наш небольшой автобус в сопровождении машины конвоя — капля в море. Но и эта капля нужна и важна для Донбасса. В громоздком джипе-УАЗе груз для бойцов башкирских батальонов. Виктор Мишняков и Владимир Волков, попеременно сменяющие друг друга за рулем «Патриота», называют этот груз гуманитаркой. В нашем автобусе тоже есть гуманитарка.

Что главное в пути? Хорошая дорога и хороший водитель. У нас их два — Андрей Кустоусов и его напарник Андрей Янченко. Старший по возрасту и опыту — Кустоусов, поэтому к нему все обращаются по имени-отчеству — Андрей Николаевич.

Он всю Россию объездил, от Воркуты до Калининграда. На автозаправках, где мы останавливались, с ним здоровались как со старым знакомым. Дорогу на Донбасс он знает хорошо.

Останавливали нас лишь солдаты на блок-постах в Донецке и Луганске да однажды какой-то строгий сотрудник ГИБДД махнул жезлом, но, узнав, куда мы направляемся, отдал честь и ушел в свою машину с мигалками.

Благовка в утреннем свете

Мы выехали из Уфы 18 февраля, а 20-го утром были на месте, в Луганской Народной Республике. По пути в Ростовской области, в Новошахтинске, к нам присоединились еще два колоритных человека — французский историк и философ, ассоциированный исследователь Реннской бизнес-школы Гаэль-Жорж Муллек с русской женой Татьяной, выросшей в ленинградской культурной среде.

За окном автобуса в утреннем тумане возникали и исчезали чахлые тени деревьев. И ни одного дома. Только дорожный знак мелькнул с добрым и беззащитным именем «Благовка», не подтвержденным ни одним строением — ни сараем, ни гаражом, ни, тем более, домом. Есть ли она вообще, эта Благовка, сохранилась ли? И какова прошлая, а главное, настоящая и будущая судьба людей, живших и живущих в ней? Некрасивый месяц февраль в Донбассе. Все черное и серое на фоне тающего снега. До чего же печальна луганская земля в этот утренний час! Она похожа на женщину, обиженную очень. Обидчик известен — он будет наказан. Рано или поздно.

Въезжаем в Донецкую Народную Республику. Солдаты с автоматами на блок-посту.

Город Торез. Здесь зарождалось стахановское движение. Назван в честь лидера французских коммунистов Мориса Тореза. Теперь понятно присутствие в составе делегации француза Гаэля. У шахтерского города во Франции были города-побратимы. Киевляне тогда морщились, видя французские флаги, похожие на российский триколор: шо за москали у вас? После 2014 года Франция прекратила всякие отношения с Торезом.

— С тех пор у нас ни одного француза не было, — посетовали хозяева.

— Мы вам привезли гостя из Франции, — отвечали мы. И представили Гаэля-Жоржа.

— Я представляю здесь не Францию, а себя, — уточнил Муллек.

— То есть французский народ, — еще точнее определил миссию гостя Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований РБ.

Муллек с ним согласился.

«Элита» бежит по-английски

Нас встречают в Торезе сотрудники местного колледжа — филиала Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР. При входе висит мемориальная доска с портретом выпускника — Никиты Лукача, погибшего в июне 2022 года в ходе специальной военной операции. Когда объявили СВО, он со своими товарищами ушел на фронт.

— Уходили детьми, а возвращались мужчинами, видавшими смерть. Мы с трудом узнавали их. Слава Богу, вернулись 22 человека. А Никита погиб, — с горечью говорит Екатерина Викторовна Диденко, педагог колледжа. Она вспоминает мрачный 2014 год:

— Я с кумой из Киева поссорилась знаете почему? Когда нас начали бомбить, она сказала: вы сами виноваты. Наша «элита» тогда убежала. Мэр из города уехал, не попрощавшись. Остались женщины — управделами и мы с нею. Я работала главным специалистом организационно-правового отдела городской администрации. Мы и взяли власть в свои руки. А вся наша власть — как подвезти к детсадам воду, достать бензин для мусоровозки, для «скорой помощи». Все эти восемь лет мы жили без местного самоуправления. Депутаты кто сбежал, часть ушли на фронт. Мужчины спускались в шахты, которые надо было поддерживать. Из одиннадцати шахт на добычу сегодня работает одна — «Прогресс», и две на обеспечение.

Главврач городской больницы Виктор Дмитриевич Еремченко спасал жителей города и окрестных сел. Он и сегодня трудится у нас.

Мы слушали ее и понимали: вот эта женщина и те, кто рядом с нею не оставил город в трудный час, и есть настоящая элита Донбасса.

Когда мы вернёмся с войны…

Александр Ефременко, преподаватель Донецкой академии управления. Еще вчера он держал в руках автомат и сражался на фронте с укропами, а сегодня преподает студентам философию.

Его волнуют вопросы: какими люди вернутся домой, когда закончится война? Как сумеют обустроить мирную жизнь? Об этом нужно думать уже сейчас, приближать эту мирную жизнь, готовить к ней людей. Больше всего фронту сегодня не хватает замполитов, чтобы объяснять. Наши ребята возвращаются с фронта и не находят общего языка со своими сверстниками. Что будет, когда вся эта масса вернется к мирной жизни? Он рассказывает, как бойцы из окопов вдруг оказались в Ростове и как были оглушены действительностью, в которой нет взрывов, крови, смерти, а есть забота их сверстников о том, как провести вечер, где потусоваться…

В этот день в стенах колледжа состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Памятный листок Донбасского календаря: 365 дней специальной военной операции». Александр Ефременко, непосредственный участник СВО, а теперь педагог, выступил на ней. Выступление было эмоциональным.

И сказал Ефременко

— Нужно соединить все вехи нашей истории — и то, что было 80 лет назад, и то, что происходит сейчас. В этом залог прочности государства.

— В глобальном масштабе у нас все только начинается. Наша задача — не просто победа на фронте, а работа до тех пор, пока к каждому гражданину не придет осознание, что у всех у нас есть одна большая Россия.

— На войне что было: ребята-мусульмане ставили свечку в разрушенных храмах. Вы знаете, что наши люди, когда слышали «Аллах акбар», крестились: «Слава Богу, русские пришли!»

Покинули Донецкую Народную Республику поздно. Надо было успеть в Луганск до наступления комендантского часа. Разместились кто в гостинице, кого на ночлег приняли гостеприимные хозяева у себя дома. Нескольких человек пригласила к себе научный сотрудник Луганского краеведческого музея Светлана Трошина. Светлана Владимировна знает практически все о 112-й дивизии, ее боевом Дебальцевском переходе, о трагической судьбе кавалеристов. 80 лет назад дивизия приняла участие в освобождении Донбасса, и в феврале 1943 года практически вся полегла в степях и оврагах Луганщины. Погиб тогда и легендарный комдив Шаймуратов.

Ее знания признаются в музейном сообществе как неоспоримые и глубокие. С ее участием были исследованы факты, изу-чены документы, свидетельства местных жителей по всему пути башкирской кавалерии, собран самый большой архив писем ветеранов тех боев.

Она работала и работает сегодня в тесном взаимодействии со своим коллегой директором музея в Башкирии Фаридой Юсуповой.

Связаны неразрывно

21 февраля делегация выехала по местам боев дивизии, которой командовал генерал Минигали Шаймуратов, по маршруту Дебальцевского рейда: Луганск — Чернухино — Фащевка — Красный Кут — Ивановка — Мемориал «Звезда» — Мало-Николаевка — Роскошное.

Все ждали этой поездки. Но больше всего, мне кажется, волновались два человека: Фарида Юсупова, директор музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, и Виктория Мухамадеева, начальник отдела культуры администрации Кармаскалинского района — ведь генерал оттуда родом.

— Мне дали имя в честь победы 9 мая, — говорит Виктория.

Растрогала встреча с жителями села Чернухино, которая состоялась в местном краеведческом музее. Заведующая Чернухинским краеведческим музеем имени Г. И. Иващенко Наталья Афонина с волнением рассказывает о войне Великой Отечественной и о событиях нынешних. Они неразрывно связаны. В 1943-м здесь гибли в неравном бою с немецкими фашистами башкирские конники. С сегодняшним врагом сражаются их внуки и правнуки.

В 2014-м сюда вошли головорезы украинского «Азова». Пытались снести памятник кавалеристам, бюст Ленина. Но местные жители не дали им это сделать — встали на защиту.

Коренной житель Чернухино Юрий Боровков заметил:

— НАТО здесь у нас с 2014 года. Пришли сюда с «Азовом». Народ наш хитроватенький — спросили как бы невзначай у них, сколько времени на часах. Они морду воротят, молчат. Потом все-таки мы услышали — шипят. Поняли, что это поляки, пшеки…

Дорога к дому, к Богу и душе

Обратил внимание: в каком бы музее мы ни были, обязательно слышали стихи. Очевидно, стихи помогали работникам музеев побороть волнение. Но часто и слезы лились, и стихи звучали.

Вот и Наталья Николаевна Афонина, рассказывая о прошлой войне и нынешней СВО, об односельчанах, не вернувшихся домой, выровняла дрогнувший голос своими стихами:

А Перевальщина — от слова перевалы.

Дорога лентой вьется вверх и вниз.

По сторонам породные отвалы,

Над горизонтом яркий солнца диск.

Леса густые и степные дали,

И купола церквей на рубеже…

Дорога вьется через перевалы —

Дорога к дому, к Богу и душе.

Именно во время этой поездки мы узнали от Светланы Трошиной, что краснодонские молодогвардейцы в годы войны были не одиноки в своей борьбе. На Луганщине в городах, деревнях и селах создавались подпольные ячейки. Так, на территории поселков Ивановка и Штеровка в марте — августе 1943 года действовала группа подпольщиков, созданная командиром эскадрона разведки гвардии старшим лейтенантом Иваном Хробустом.

Поминальная молитва

23 февраля. Именно в этот день 80 лет назад погиб генерал Шаймуратов. 22 февраля 2023-го наша экспедиция побывала в Штеровке, где, по свидетельству местных жителей, все и произошло. Так получилось, что в этот же день из Башкортостана приехала еще одна большая делегация. Мы вместе направились к памятнику легендарного комдива, установленному на мемориале «Высота бессмертия». Дул свирепый морозный ветер. Но он не помешал землякам возложить венки и цветы к подножию. А когда стихли торжественные речи, вдруг зазвучала мелодия курая. Она звучала, уносимая ветром с этой высоты. Здесь же, на высоте, мусульманский и православный священники совершили молитву. И было такое чувство, что эту мелодию и эти молитвы слышат генерал и вся его погибшая кавалерия. Казалось, что только сейчас тела их бренные — опознанные и безымянные, и души их бессмертные наконец-то обрели покой и умиротворение.

Затем в 22-й школе, капитально отремонтированной на средства нашей республики (она стоит, как яркий цветок, посреди города Петровское), состоялся концерт. Участники нашей экспедиции провели уроки мужества. Дети затаив дыхание слушали известного башкирского ученого-историка Рамиля Рахимова, аспиранта Уфимского университета науки и технологий Никиту Богословского, проректора Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Алексея Целищева.

Этой же школе были подарены фотоработы известного фотохудожника Вячеслава Стрижевского.

Наши павшие нас не оставят в беде

Сложно перечислить все мероприятия, которые провели участники экспедиции. Это были выставки, научно-практические конференции в стенах университетов, школ и музеев ДНР и ЛНР. В частности, в Луганском госуниверситете имени Владимира Даля состоялась международная научно-практическая конференция «80-летие начала освобождения Донбасса». Здесь наша армия отбила у нацистов первое украинское село, первый украинский город, первый областной центр. В этих сражениях неувядаемой славой покрыли себя и наши башкирские конники. Не случайно в один день, 14 февраля 1943 года, они стали гвардейцами, а Луганск и Краснодон были полностью очищены от фашистской нечисти и их прихвостней. В Луганском краеведческом музее состоялся круглый стол, посвященный Дебальцевскому рейду 1943 года.

Один из самых молодых участников экспедиции, аспирант-историк с музыкальной фамилией Никита Богословский, был и самым молчаливым. Но однажды он обронил в разговоре:

— Вот, говорят, война из-за ресурсов. Уголь, лес, вода, хлеб — конечно, богатство Донбасса. Но главный ресурс — люди. Они золото Донбасса!

Никита — парень современный, ироничный, непафосный. Внешне хрупкий. Внутренне твердый. И эти его слова про Донбасс прозвучали убедительно.

Мы возвращались в Башкирию. Опять предстояла дорога в двадцать шесть часов. Времени для размышлений хватало. Я думал: ну, понятно, почему генерал Шаймуратов и его кавалеристы нужны нам, приехавшим из Башкирии, — мы его земляки. Понятно, почему они нужны Фариде Юсуповой — она директор музея 112-й Башкирской дивизии. И с Викторией Мухамадеевой тоже ясно — она генералу чуть ли не по крови родня: кармаскалинская, откуда родом сам генерал.

Но почему так бережно и трепетно хранят память о нашей коннице, ее всадниках жители Луганска, Донецка? Потому, что башкирские всадники генерала Шаймуратова, даже павшие, не оставляют нас в сегодняшней нашей беде. Они как стояли когда-то, так и сегодня стоят на огненных рубежах рядом с нашими бойцами в Донецке и Луганске.

А почему они нужны бретонцу Муллеку, приехавшему из Франции? Гаэль сам ответил мне на этот вопрос. В 22-й петровской школе он подошел к фотографиям с Нюрнбергского процесса:

— Такой же суд ждет и этих фашистов.

18 — 25 февраля 2023 года.

Уфа — Торез — Луганск — Чернухино — Штеровка — Петровское — Уфа.