Из зоны комфорта только один выход

Сегодня Донецк, Горловка, Ясиноватая не подводят итоги. Они собирают их и аккуратненько складывают вещдоками по подвалам. Для кого? Для тех, кто любит с ухмылочкой адресовать жителям Донбасса глумливое: «А-а-а, восемь лет дамбили Бомбасс». Именно это надменное отношение к десяти тысячам погибших и пятидесяти с лишним тысячам раненых жителей Донбасса и стало причиной СВО. Донбасс принимал и будет принимать активное участие в полной ликвидации «дамбивших Бомбасс».

Увиденное за последние несколько месяцев приводит к мысли, что в Донбассе рождается настоящая Россия. Донбасс стал котлом, доведенным за двадцать с лишним лет до кипения чуждой страной. Которая не успокоилась и опалила пламенем войны право людей на существование. Донбасс переплавляет прогнившую Украину и будит сонную Россию. Тот самый ленинский «не случайный регион», где сошлось все старое и новое России. Нужно всего лишь приехать в нынешний Донбасс, чтобы увидеть всю его силу духа и все темные пятна. Здесь все доведено до крайностей. Донбасс стал настоящей духовной мартеновской печью, где бюрократический чугун и лом бытовых металлов выплавляется в сталь.

События последних 12 месяцев многих сделали здесь взрослее. Не последнюю роль в этом сыграли наши голоса, осипшие за восемь лет от призывов к миру. Голоса людей, у которых начала идти горлом кровь. Как же многим после начала СВО стало легко говорить: «Надо было не так», «Это все неправильно», «Все нужно решать мирным путем». А что ж вы, милые-пряные, прятали свой гуманизм все эти годы и не решили все мирным путем? Выгодно было молчать? А сейчас так же выгодно кричать о гуманизме? Почему-то никому из нынешних гуманистов, закрывших глаза на худую безальтернативность «Минских соглашений», не хотелось заниматься грязной работой.

Чинить унитазы, ухаживать за парализованной бабушкой или выкапывать картошку на поле — это не для любителей арт-кафешек, фэшн-фотосессий и взращивания невыразимо глубокого духовного мира. Кто из этих новых «детей цветов» отрежет гангренирующую ногу, чтобы человек не погиб? Кто будет потом смазывать пролежни, менять простыни, выносить судна? Кто будет воевать, падая с автоматом в залитых грязью окопах, если можно уехать от войны туда, где есть авторизованные точки продаж iPhone?

Прекрасноликие, перезревшие дети. Для них всегда любовь и ужин при свечах — это так романтично. Но вот роды, кровища, крики, памперсы и рвота — это уже не для них. «Дети цветов» хотят, чтобы их жизнь была комфортной. Им все должны.

Дети хотят завести котенка. Но кто будет за ним убирать, лечить, ухаживать, вычесывать и возить к ветеринару?

Минувший год уже доказал, что никто не сможет безнаказанно «дамбить Бомбасс». СВО будет продолжаться. До освобождения последнего донбасского поселка. А дальше? Быть может, канализацию придется починить капитально. Да и котенка нужно будет стерилизовать. И, чего уж греха таить, причина гангрены тоже должна быть вылечена до конца.