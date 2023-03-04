Цифра идёт в огород

Садоводством и огородничеством в нашей республике, по подсчетам специалистов, занимаются полторы тысячи СНТ и около полумиллиона жителей.

В прошлом году государство наконец-то активно взялось за эту важную и традиционную для нашей страны отрасль, а в Башкирии на нужды садоводов впервые выделили 116 миллионов рублей. На втором форуме «Смарт-садовод», прошедшем в Уфе в конце февраля, не только обсуждались с высшими чиновниками глобальные задачи развития садоводства, но и шли оживленные дискуссии между садоводами и приглашенными экспертами о проблемах садовых товариществ и товарищей.

Операция «Кооперация»

Как известно, свой садовый учас­ток — это не только трудотерапия и экологически чистые овощи-фрукты для всей семьи, но и расходы, порой немалые. Тем обиднее бывает любителям грядок получить чересчур щедрый урожай и не знать, куда пристроить его излишки, чтобы добро не пропадало и лишнюю копеечку за свои труды заработать.

В прошлом году глава республики распорядился, чтобы в регионе официально выделили точки, где можно продавать овощи и фрукты со своего огорода. Во всех муниципалитетах стали появляться торговые места для реализации излишков урожая. Инициатива отличная, но ведь большинство садоводов либо работает, либо летом живет на своем участке за городом. И в разгар сезона целыми днями стоять за прилавком с ведром огурцов или клубники имеют возможность, время и силы далеко не все. Что же делать? Один из вариантов подсказал директор Центра сельскохозяйственного консультирования РБ, руководитель центра компетенций в сфере сельхозпотребкооперации и развития фермерства Ирик Сакаев: садоводам нужно кооперироваться!

— Мы много ездим по районам и помогаем всем производителям сельхозпродукции, — рассказал он. — Но в сельских районах мы имеем дело в основном с личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), а все СНТ сконцентрированы вокруг крупных городов. Поэтому возможность встретиться с садоводами у меня появилась только на этом форуме. А ведь вы тоже производите немало продукции. Но есть определенные сложности.

Специалист по кооперации объяснил: садоводам обычно сложно производить сельхозпродукцию в товарных количествах — и объемы не те, и урожай зависит от сезона.

Кроме того, садоводы — это физлица, а для них господдержка не предусмотрена: она оказывается бизнес-структурам, юридическим образованиям. Единственный способ получить поддержку от государства — кооперироваться. Однако и тут ждет засада: по закону самостоятельно объединяться в кооперативы могут только сельхозпроизводители и ЛПХ. Как же быть?

— Есть хороший выход: садоводы могут входить пайщиками в уже действующие кооперативы, — подсказал эксперт. — Такие кооперативы не обязательно должны быть перерабатывающими, они могут и собирать у садоводов излишки для дальнейшей сдачи на переработку.

Почему нельзя просто разработать единую систему сбора, чтобы кто-то объезжал садоводов и забирал у них излишки урожая? Такой вопрос задали сразу несколько председателей СНТ.

— Мы были в Белоруссии — там до сих пор сохранилась с советских времен система заготовительных контор, о которых вы говорите, — разъяснил специалист. — Но и там она уже отмирает. Потому что кто-то ведь должен отвечать за сохранность собранной у людей сельхозпродукции, за ее хранение, калибровку, расфасовку, а часто покупателю еще и чисто вымытое подавай. Чтобы все это организовать, надо понимать объемы и количество продукции, сколько людей задействовано, какая инфраструктура нужна в каждом конкретном случае. Этим и занимаются кооперативы, а уже им государство может выделять гранты и возмещать затраты на оборудование, софинансировать объекты коллективного пользования.

А как же поговорить?

Вездесущая цифровизация уже охватила практически все сферы нашей жизни и области экономики, и только садоводы и председатели СНТ по старинке имеют дело с журналами, квитанциями, протоколами собраний и прочими бесчисленными бумагами. Реформа в этой области стартовала в республике в прошлом году, что стало возможным благодаря поправкам в Федеральный закон 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», рассказала депутат Госсобрания республики Елена Арямнова.

— В прошлом году в республике было заявлено о старте создания единой информационной системы работы в СНТ, — отметила она. — Впервые такая необходимость возникла в 2020 году, когда из-за пандемийных ограничений у садоводов возникли проблемы с проведением встреч и собраний, а общие проблемы нужно было как-то решать.

О создании информационной системы «Мой СНТ» рассказал на круглом столе форума садоводов ее соавтор и разработчик Айнур Марганов.

— С 2014 года мы разрабатывали систему для предприятий ЖКХ «Дом онлайн», — рассказал он. — Сегодня она очень востребована, ее используют около 2,5 тысячи предприятий по всей стране. Теперь мы решили создать похожую систему для СНТ.

Айнур Марганов, будучи аспирантом Российского университета кооперации, принял участие в конкурсе по программе поддержки студенческих инициатив «Студенческий стартап». Проект ИС «Мой СНТ» выиграл грант в миллион рублей: экспертная комиссия сочла такую разработку перспективной. Сегодня программа почти готова, ее первая версия выйдет 1 апреля, и некоторые СНТ республики уже вовсю участвуют в ее отладке.

Как объяснил разработчик, его детище будет содержать полную базу всех садовых участков, их владельцев и объектов недвижимости, учитывать все изменения, помогать председателям СНТ вести документооборот и бухгалтерию, а также проводить собрания и оформлять их решения.

У собравшихся на круглый стол садоводов перспектива оцифровки их уютного садово-огородного мирка вызвала противоречивые чувства. Одни с энтузиазмом расспрашивали о возможностях системы, предлагали новые функции и вызывались принять участие в тестировании системы, другие высказывали сомнения.

— Самое ценное, что есть в мире, — это общение с людьми, — волновался пожилой председатель уфимского СНТ. — Люди приходят на садоводческие собрания, спорят, жалуются, хвалят, вносят разные предложения, обсуждают затраты. Как же можно реальное участие садоводов в проблемах СНТ, живое общение свести к простому голосованию онлайн, «за/против», к бездушному нажатию кнопок?

— Пока что проведение собраний полностью онлайн — это скорее тема завтрашнего дня как для ЖКХ, так и для СНТ, люди к этому еще не готовы, — успокоил разработчик программы. — А в настоящем люди обсуждают разные вопросы СНТ на собраниях или в чатах. Однако, чтобы придать юридическую силу любому решению общего собрания, будь то установка шлагбаума, отсыпка гравием центральной дороги или выборы правления СНТ, необходим итоговый документ.

Тут-то и придет на помощь программа: быстро создаст и распечатает протокол, реестр садоводов или бюллетени для голосования, подсчитает голоса. Кстати, как рассказал разработчик, в планах — масштабирование проекта на территорию всей России, программу уже ждут минцифры двух регионов. Так что архаичная система бумажной документации СНТ, похоже, скоро повсеместно уйдет в прошлое.

А проректор по учебной работе Башкирского государственного аграрного университета Наиль Юнусбаев рассказал гостям форума о возможности получения профессиональных компетенций в сфере садоводства. Обучение председателей СНТ и просто садоводов ежегодно проводится по программе дополнительного образования в БГАУ, когда набираются группы желающих. Для обучения, кроме преподавателей башкирского вуза, приглашают специалистов из Мичуринского государственного аграрного университета.