Не провалиться на месте

С начала февраля земной шар «штормит» — подземные толчки разной силы произошли в Турции, Таджикистане, на Камчатке, в Крыму. В Турции колебания земли продолжаются. Одни сейсмологи считают, что это взаимосвязанная цепочка и успокаиваться еще рано.

Другие, напротив, полагают, что ЧП в разных странах — самостоятельные природные явления.

Ждать ли продолжения земного беспокойства и опасно ли оно для Башкирии и Уфы? Можно ли спрогнозировать разрушительные землетрясения, чтобы избежать трагедии мирового масштаба, — об этом журналисту «РБ» рассказал вице-президент Российского геологического общества, кандидат геолого-минералогических наук Исхак ФАРХУТДИНОВ.

Иначе — всемирный потоп

— Землетрясения на нашей планете будут происходить до тех пор, пока «работает» тектоника плит, — разъясняет Исхак Мансурович. — Без этого процесса у нас просто не останется суши — если рассматривать вопрос в геологическом разрезе. Благодаря тому, что континенты двигаются, образуется земная кора — так формируется суша.

Если континенты перестанут двигаться и, следовательно, расти, то в результате эрозии сушу размоет за несколько десятков миллионов лет и земля покроется ровным слоем воды в несколько километров. Обычно континенты движутся плавно — со скоростью от одного до пяти сантиметров в год. А когда сдвиг резкий — на полметра, метр, несколько метров — происходит землетрясение. Самые опасные зоны там, где одна литосферная плита уходит под другую. Например, это территории Японии, Калифорнии, Анд, Чили. В нашей стране в такой опасной зоне находятся Курилы и Камчатка. А большая часть России таким сильным землетрясениям не подвержена. Но в принципе везде, где есть горы, они возможны. А Уральские горы тоже растущие — со скоростью пять миллиметров в год (около пяти миллионов лет назад начался очередной этап роста). Поэтому небольшие колебания в Башкирии происходят — в районе пяти баллов по шкале интенсивности. Это совершенно нормальное явление с точки зрения геологии. Толчки связаны с движением Уральских гор.

Это землетрясения природного характера. Бывают антропогенного. Их эпицентр находится на небольшой глубине. К примеру, когда строится водохранилище или разрабатывается месторождение нефти с применением технологии гидроразрыва пласта — в недра под большим давлением закачивается вода. Так нарушается природный баланс, и происходит антропогенное землетрясение. Например, эпицентр первого турецкого землетрясения 6 февраля располагался на глубине 17 километров, а второго, через девять часов, на глубине 10 километров. Человечество пока не может добуриться до глубины в 17 километров. На данный момент огромными усилиями и с большими финансовыми затратами сделана лишь одна скважина — Кольская сверхглубокая в 12 километров.

Предсказать нельзя?

— На сегодня детального прогноза землетрясений не существует. Если взять Японию, там очень плотная сеть сейсмостанций, но даже там не могут прогнозировать с точностью до дня и часа, когда и где будет трясти. Иногда получается угадать время, а порой — нет.

Но сейсмостанции, безусловно, нужны. Чем их больше, тем точнее будет картина. В Башкирии таких станций немного, но и территория не столь сильно подвержена колебаниям коры. Может люстру покачать, как было недавно в Уфе. Но трагичные ситуации, как в Турции, в нашем регионе крайне маловероятны.

Однако можно наблюдать за предвестниками подземных толчков. Один из них — изменение потока радона (радиоактивный газ) из глубины земли. Перед началом землетрясения поток радона либо резко возрастает, либо сокращается. Накладывается много факторов. К примеру, атмосферное давление. По поведению животных можно понять, что скоро произойдет землетрясение. Собаки хорошо его чувствуют. Но точно предугадать, когда оно случится, невозможно. Геофизики считают, что долгосрочному прогнозу поможет сбор статданных. Если в течение нескольких десятилетий детально собирать все факты, связанные с землетрясениями по всей планете — от разрушительных до самых незначительных, то это поможет составить достоверную картину, особенно с применением современных подходов.

Ученые могут прогнозировать зоны: знают, где находятся основные разломы, идет движение тектонических плит. По тем координатам, где случилось турецкое землетрясение, прогноз дали еще в 2022 году. Там же возможно повторение ситуации примерно через 50 лет. Волну от землетрясения в Турции зафиксировали сейсмостанции по всей планете. Но жители других континентов ее не почувствовали, только приборы.

Карсты опаснее

— Для республики и Уфы гораздо серьезнее другая проблема — карстовые провалы. Среди городов-миллионников в Уфе она стоит острее всего. И решить ее мы не можем. Значительную часть территории республики занимает почва, которая состоит из известняков и гипсов — это растворимые горные породы. Поэтому в них образуются полости и, как следствие, провалы. Мощным фактором является увеличение антропогенной нагрузки. Например, утечка канализационных вод. В них есть сероводород, и в результате агрессивная вода усиливает процесс образования карстовых полостей. Плюс строительство высотных домов. В Уфе семь лет назад провалилась и бесследно исчезла в воронке «Лада Калина», припаркованная во дворе многоэтажки. Кстати, один из крупнейших карстовых провалов образовался в 2010 году в Гватемале — глубиной 30 метров и шириной 19 метров, куда ушло здание.

В борьбе с карстовыми провалами работает основополагающий принцип — следовать всем установленным нормативам и правилам при строительстве зданий. Так же, как и на сейсмоопасных территориях.

Есть категории карстоопасности: где-то можно строить высотное здание, а где-то только гараж. Кроме этого, необходим мониторинг таких зон. Если карстовая пустота увеличивается, ее заполняют бетонным раствором. В Уфе есть карта поверхностного карста. Необходимо с помощью современных геоинформационных технологий создать 3D-модель территории города с учетом данных по бурению, миграции подземных вод. Она упростила бы работу и ученым, и строителям.