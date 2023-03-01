И снова ждём с победой

Об Урале Гиззатуллине и Вадиме Галине мы уже писали на страницах нашей газеты. Они вдвоем рискнули поехать в зону специальной военной операции с гуманитарной помощью в январе, в начале февраля съездили туда еще раз, причем добровольцев, вызвавшихся сопровождать груз, стало гораздо больше.

Доставили на передовую четыре доверху груженных автомобиля с тремя прицепами — именные посылки землякам, продукты, тепловизоры, детские письма. И вот на днях Урал вернулся уже из очередной, третьей по счету поездки в зону специальной военной операции.

В этот раз поехали на двух автомобилях. На «Газели» — Тагир Габбасов, на легковушке с прицепом — Марсель Янтурин, для которого эта поездка стала уже второй. Оба на своих машинах. К ним присоединились Данил Янтурин и Батыр Шамсутдинов. Выехали 12 февраля, а уже 16-го были дома, проехав знакомой дорогой 2250 километров туда и столько же обратно.

— Съездили нормально, — говорит Урал Гиззатуллин. — Как и в прошлый раз, проблем на постах не было. Проверяют, конечно, но без этого никак. Это же зона, где идет военная операция. Ехали по проторенному маршруту. Сначала в Северодонецк, затем уже двинулись дальше. Побывали еще в трех населенных пунктах, где служат наши учалинцы. Конечно, увидеться удалось не со всеми, но по возможности старались вручать именные посылки из рук в руки. Остальные оставили в одном из населенных пунктов — не поверите, у нашей землячки!

Марьям-апай, рассказал Урал, родом из Ишимбайского района, вышла замуж за местного жителя, да так и осталась на донецкой земле. Учалинские бойцы встретились с ней случайно. Вышли в город купить продукты, переговаривались между собой на башкирском языке и вдруг слышат оклик: «Ребята, стойте, вы из Башкирии»? Остановились, обернулись, а к ним спешит пожилая женщина. Так и познакомились. Марьям-апай пригласила ребят в гости, усадила за стол. Живет она вдвоем с супругом. Очень обрадовалась землякам. К сожалению, сам Урал дома ее не застал, удалось познакомиться только с супругом. Посылки оставили у них дома, ребят оповестили — как будет возможность, заедут и заберут. Посылок и в этот раз собрали очень много, в основном они именные, от родственников и близких. К сбору гуманитарной помощи присоединились также и сельские советы. По словам Урала Гиззатуллина, настроение у наших воинов боевое, держатся они бодро, не унывают. Верят, что победят и вернутся домой живыми и здоровыми. Большой привет передавали ребята Учалам и всему Башкортостану.

Интересуюсь, а как же расходы, дорога-то дальняя.

— В такой момент разве думаешь о расходах? — отвечает Урал. — Меня ведь никто не заставляет туда ехать. Дело добровольное, это мой выбор. Деньгами на бензин помогли в том числе родственники ребят. В двух первых поездках мы потратили только часть этих средств, остальное раздали бойцам на передовой, им нужнее. В этот раз они отказались от денег, попросили, если будет возможность, переправить им бензиновые генераторы.

Напомним: Урал Гиззатуллин родом из деревни Ишмекеево, ныне живет в селе Учалы. Работает вахтовым методом в Якутии, водителем в карьере. У него четверо детей, из них трое — несовершеннолетние. В зоне СВО у Урала служат родственники.

Пусть всем, кто проводил «за ленточку» своих мужей, сыновей, братьев, кто поддерживает наших ребят, посчастливится дождаться их возвращения. С победой, которая всегда одна на всех.