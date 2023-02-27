Куда выкинуть термометр или батарейку?

На нашей мусорной площадке по адресу Зорге, 32/2 нет специального ящика для таких отходов. На звонок в МЧС ответили, что это вопрос к управляющей компании. В нашем ЖЭУ-93 сообщили, что ящик для сбора батареек и светодиодных ламп находится по адресу Зорге, 24.

Оказывается, у нас его убрали, потому что жильцы ближайших домов отказались платить за его обслуживание, полагая, что они уже платят за утилизацию мусора.

Информацию о месте расположения экобоксов при этом разместили в интернете. Хочешь выкинуть батарейку, лампочку или термометр — поищи там, куда нести или везти.

Для меня загадка, почему инициаторы мусорной реформы не включили в свой налог расходы на утилизацию наиболее опасных отходов? Почему в 2015 году экобоксы были практически в каждом дворе, потом их стало раза в три меньше? Неизвестно, что с ними будет дальше.

Цены на ЖКУ растут неотвратимо, как наступление дня и ночи, вопросы защиты экологии — одни из наиболее злободневных, а самыми опасными бытовыми отходами никто заниматься не хочет. Или не может? Кто ответит на эти вопросы?

г. Уфа.

От редакции. На страницах «Ветерана» поднимался вопрос о том, почему просроченные или ненужные лекарства, в том числе антибиотики и психотропные препараты, шприцы с иголками мы выкидываем в общий мусор. Нельзя ли установить для них специальные боксы?