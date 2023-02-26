Лучший подарок — забота о детях

У Эльзы брата мобилизовали в сентябре.

— Наверное, так было суждено, — вздыхает она. — Он и сам подумывал идти добровольцем. Как-то взял на руки мою дочку и задумчиво так говорит: «Кто их должен защитить, если не я?» Очень любит племянника и племянниц, и дети дядю обожают. Они очень скучают и волнуются за него, особенно старшая дочка. Айдару 24 года, своей семьи у него пока нет. Девушка есть, подумывали уже о свадьбе, но пришлось повременить.

С Эльзой мы познакомились в Учалинской центральной районной модельной библиотеке, где для детей, а также для маленьких братьев и сестер участников специальной военной операции прошел так называемый «библио-коктейль» хорошего настроения под названием «От улыбки станет всем теплей...».

— Отец у нас тоже ветеран боевых действий, афганец. И брат с детства получил соответствующее воспитание, его учили, что долг мужчины — любить Родину и защищать слабых, — рассказывает Эльза. — В армии он служил ракетчиком. Родители не раз получали благодарственные письма от командования части. Айдар мог бы остаться дома по брони, он работал на горнорудном предприятии, на шахте, к тому же заочно учился на инженера, но не захотел. А организаторам такого прекрасного мероприятия большое спасибо! Понравилось не только детям, но и нам.

Дети с удовольствием смотрели театрализованные представления, организованные сотрудниками библиотечной системы Учалинского района, а также пели под караоке, участвовали в развлекательно-познавательных играх. Для мам организовали мастер-классы. Учащиеся музыкальной школы села Учалы подготовили концертную программу, а библиотекари организовали богатый стол со всевозможными сладостями.

Ребята постарше смотрели на привычный мир через очки виртуальной реальности и разглядывали звезды при помощи телескопа, а самые младшие увлеченно копошились в «Городе детства» и смотрели кукольное представление. В «Студии раннего развития детей» ребятишки рисовали песком на специальном столе, «плавали» в сухом бассейне, занимались в фотозоне, расслаблялись в зоне релаксации, играли в настольные игры.

— Понравилось, конечно. Особенно «говорящий» глобус, — признается 14-летняя Ляйсан, имея в виду очередной гаджет, коих здесь великое множество.

У юной красавицы брат Гаяз сейчас в зоне СВО, мобилизован.

— Звонит не так часто, как хотелось бы, но общаемся. Два раза письма отправляла. Один раз брату, другой — неизвестному солдату. Пожелала, чтобы они поскорее вернулись домой и непременно с победой, — говорит она.

— Из Буйды привезла девять детей, родители сами поехать не смогли, доверили эту ответственную миссию мне, — рассказывает библиотекарь Виля. — Сама тоже приехала с дочкой. Ей четыре года, она очень любит папу и ждет — он тоже воюет, записался добровольцем. Четвертый месяц уж пошел, мы обе очень по нему соскучились.

Всего на праздник приехали около 70 человек из всех населенных пунктов района.

— Мы же понимаем, близким наших воинов сейчас нелегко. Вот и постарались в преддверии Дня защитника Отечества поднять им настроение, чтобы детишки порезвились, а мамы хоть немного расслабились, — рассказывает директор учалинской библиотеки Лариса Сулейманова.

Не сомневаюсь, услышав восторженные отклики своих близких, бойцы будут очень и очень довольны. Лучший подарок трудно представить. Ведь, в конечном счете, ради того, чтобы дети беззаботно смеялись и радовались жизни, они и отправились в зону специальной военной операции.

К СВЕДЕНИЮ

Учалинская центральная районная модельная библиотека стала одной из пяти сельских библиотек республики, попавших в программу модернизации по национальному проекту «Культура» в 2021 году. В прошлом году она стала победителем федерального конкурса-проекта министерства культуры России «Гений места».