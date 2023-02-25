Не отстать от сверстников

Дочка всегда была маленькой, сильно отставала в росте от сверстников. В девять лет у нее появился лишний вес, дальше началась деформация пальцев на руках и ногах. Мы прошли много специалистов. Два года назад Даше сделали генетический анализ. Он выявил синдром Шерешевского — Тернера: это генетическая патология, которая и стала причиной низкорослости и нарушений функции внутренних органов. Даше назначили лечение препаратом гормона роста. Но его не выдают за счет госбюджета, а для нашей многодетной семьи стоимость лекарства неподъемная. Благодаря вашей помощи нам удалось начать лечение. Большое материнское спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв о помощи! За год Даша подросла, стала чувствовать себя гораздо лучше, поступила в колледж, у нее много друзей и увлечений.

Сейчас важно продолжить терапию — только так удастся не допустить осложнений, помочь росту и физическому развитию. Но запасы лекарства кончаются. Мы снова обращаемся за помощью. Пожалуйста, не оставляйте нас!

Зинфира ГАЙСИНА.

Башкортостан.

Шанс слышать и говорить

Дарина Набиуллина, 3 года. Правосторонняя аномалия развития ушной раковины и слухового прохода, тугоухость 3-й степени, требуется хирургическое лечение в Калифорнийском институте заболеваний уха (Портола-Вэлли, Калифорния, США). 7 070 730 рублей

Дочка родилась без правого ушка. Из-за патологии она плохо ориентируется в пространстве, не понимает, откуда идет звук. Даже дома теряется, стоит мне выйти из комнаты. Из-за глухоты страдает и речь: Дарина говорит слова, даже фразы, но многие звуки выпадают, не удается их воспроизвести. В прошлом году после простуды у нее развился отит, здоровое ушко на время перестало слышать. Дарина оказалась в полной тишине, это было страшно! Мы прошли много обследований, искали врачей, которые смогут помочь. В нашей стране, к сожалению, таковых не нашлось, но дочке готовы помочь специалисты в американской клинике: провести операцию, в ходе которой ей восстановят слух и сформируют ушную раковину одним этапом. Врачи говорят, оперировать надо как можно скорее. Это единственный шанс для Дарины на здоровое будущее! Но нам самим не осилить стоимость операции, это слишком большая сумма. Прошу вас, помогите нашей малышке!

Ольга Якушенко.

Башкортостан.

Джозеф Роберсон, отолог, Калифорнийский институт заболеваний уха (Портола-Вэлли, Калифорния, США):

— У Дарины врожденная аномалия развития уха, правосторонняя микротия (недоразвитие ушной раковины. — Русфонд), атрезия слухового прохода, кондуктивная тугоухость 3-й степени. Девочке необходимо комплексное хирургическое лечение. Мы откроем ушной канал, восстановим слуховой проход и сформируем ушную раковину из специального материала. Эта комплексная операция позволит ребенку полноценно расти и развиваться.

Жить полноценно помогут сверхмощные аппараты

Дарина Махмутова, 16 лет. Двусторонняя тугоухость 4-й степени, требуются слуховые аппараты. 333 429 рублей

Дочка переболела менингитом в два года. Болезнь протекала тяжело, Дарина даже впала в кому. Страшно пережить такое! А когда дочка пошла на поправку, выяснилось, что она почти не слышит. Менингит дал осложнения, врачи поставили диагноз «двусторонняя тугоухость 4-й степени» и назначили ношение слуховых аппаратов. Первые приборы нам выдали бесплатно, но в них Дарина по-прежнему плохо различала звуки, речь не развивалась. Мы собрали деньги по родственникам, знакомым и купили более мощные аппараты. С ними жизнь дочки изменилась, наша малышка начала говорить, смогла учиться в обычной школе. Следующие слуховые аппараты помогли приобрести читатели Русфонда. Огромное материнское вам спасибо! Вы подарили Дарине возможность жить полноценно. Она поступила в колледж, изучает новые предметы, развивается и общается наравне со сверстниками. Но сейчас срок службы аппаратов подошел к концу, дочка в них почти ничего не слышит.

Врач рекомендует новые, качественные и более мощные слуховые аппараты, но они стоят очень дорого, нам не осилить такую сумму. Мы снова обращаемся к вам за помощью!

Ирина Махмутова.

Башкортостан.

Татьяна Абсалямова, сурдолог-оториноларинголог, медицинский центр «МастерСлух-Уфа» (Уфа):

— У Дарины двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость 4-й степени. Для обучения и развития девочке необходимы сверхмощные цифровые слуховые аппараты, которые позволят компенсировать потерю слуха.

Лиле Валитовой оплачено генетическое обследование

28 декабря на сайте rusfond.ru и в эфире программы «Вести-Башкортостан» мы рассказали историю восьмимесячной Лили Валитовой из Башкортостана. У девочки судорожный синдром, эпилептические спазмы, из-за чрезвычайной слабости мышц возникли двигательные нарушения. Для уточнения диагноза и подбора эффективного лечения требуется генетическое обследование. Но оплатить его мама Лили не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (185 531 рубль) собрана. Нурзания, мама Лили, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 28 декабря читатели rusfond.ru, газеты «Республика Башкортостан» и телезрители программы «Вести-Башкортостан» (всего 794 человека) исчерпывающе помогли двоим детям — очередникам бюро Русфонда в Башкортостане на 468 902 рубля.

Если не будет ваших возражений, излишки собранных средств пойдут на реализацию нашей программы «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам»: https://rusfond.ru/list-intro/0#text.

Оплачены: генетическое обследование Кириллу Русакову (7 лет, 182 716 рублей) и Лиле Валитовой (8 месяцев, 185 531 рубль) из Башкортостана.

Помогли: ООО «АБ проект +», ООО «НПФ Пакер» (все — Башкортостан).

Все пожертвования наших читателей, произведенные через сайт, можно увидеть на странице «Отчет о пожертвованиях Русфонда».

Спасибо!

Ваш Русфонд.

Как можно помочь

1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «Назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: пожертвование на лечение Даше Гайсиной, НДС не облагается). Если возникают сложности при платежах, сообщите нам по телефону 8-937-831-61-95.

2. Через банковскую карту

Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите красную плашку «Как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.

3. Другие способы

На башкирской странице сайта rusfond.ru/bashkortostan вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк Онлайн, с Paypal, Юmoney, РБКmoney и др.

О Русфонде

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Ъ». Проверив письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных сетях, а также в 155 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

Всего собрано свыше 18,581 млрд рублей. В 2022 году собран 1 518 715 551 рубль, помощь получили1400 детей. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг. В декабре 2021 года Русфонд получил грант в конкурсе «Москва — добрый город» на привлечение москвичей в Национальный РДКМ, а в январе 2022 года выиграл президентский грант на организацию поиска доноров костного мозга для 200 больных. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.

Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883,

КПП 771401001,

р/с 40703810700001449489

в АО «Райффайзенбанк»,

г. Москва,

к/с 30101810200000000700,

БИК 044525700.

Назначение платежа:

пожертвование на лечение

фамилия и имя ребенка.

НДС не облагается.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru;

e-mail: [email protected]

Приложения для айфона

и андроида: rusfond.ru/app.

Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63

с 10.00 до 20.00,

в Уфе 8-937-831-61-95,

руководитель Башкирского бюро Русфонда Динара Нажипова.