Очередями льются строчки

Исполнитель авторских песен, заслуженный артист Башкортостана Рамиль Бадамшин не один раз бывал в зоне СВО, где выступал для бойцов башкирских батальонов имени Александра Доставалова и генерала Шаймуратова.

— Когда мы приехали на позицию, я спросил у комбата: что лучше спеть, что нужно ребятам? — рассказывает Бадамшин. — Он показал мне видео: сидят рядом два бойца и плачут. Ребята только что с передовой, и трудно даже представить, что творится у них внутри, это можно только самому испытать. Все, что им нужно сейчас, — выплеснуть эту тяжесть: посмеяться, поплакать. «Пой, что у тебя на душе, что ты чувствуешь прямо сейчас», — сказал командир.

«Гитара — тоже автомат» — так называется песня, которая недавно была написана специально для Рамиля Бадамшина. И в этом названии, пожалуй, ответ на сложный вопрос, который певец задавал сам себе: буду ли я там нужнее с гитарой или с автоматом в руках? С самого начала военной операции он хотел отправиться в Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих. Переживал. По словам певца, многие его знакомые, военные защищают Донбасс с 2014 года, и он не из соцсетей, а от реальных людей знал, что там происходило.

— Я как чувствовал, в преддверии февральских событий почему-то на каждом концерте пел песню о детях Донбасса Александра Розенбаума на стихи одного военного летчика… Мы зачастую смотрим на ситуацию по-дилетантски. Я стараюсь рассуждать как здравомыслящий человек и как отец троих детей, который хочет, чтобы у них были перспективы. Если мы сейчас эту проблему не решим, отмахнемся от нее, то переложим это все на плечи наших детей.

Я родился в Таджикистане, мой подростковый возраст — это перестройка, Афган. Родители сильно переживали, и в итоге мы бросили все, переехали в Башкирию и начали здесь с нуля. Я не хочу, чтобы через несколько лет моим сыновьям пришлось брать в руки оружие... Если призовут, пойду служить, а пока мое оружие — гитара.

Если для самого Рамиля вопрос, ехать или не ехать в зону СВО, не стоял, о его родителях такого не скажешь, поэтому он поехал тайком на позиции к доставаловцам с гумконвоем.

— Страшно там не было. Видимо, в полной мере страха не ощутишь, пока не побываешь в бою или совсем рядом не прилетит, хотя мы были очень близко от передовой: пою песни ребятам на позиции и прям рядом слышу: бум... бум. Наблюдаю за ребятами — даже не шелохнутся, привыкли.

Чего я никогда не смогу забыть и что стало источником вдохновения — это глаза наших ребят, в которые я заглянул. Молодой мальчишка, не намного старше моего сына, а у него взгляд 50-летнего мужика, и какой-то туманный, немигающий. Взгляд человека, который познал цену жизни, возможно, потерял товарищей. Это меня больше всего зацепило.

Я когда начинаю об этом рассказывать, у меня ком в горле стоит. Начинают перед глазами кадры мелькать, образы, и, кажется, помню каждого бойца, который был на этих импровизированных концертах. Я человек эмоциональный, мне надо чувствовать человека, чтобы происходил обмен энергией. И вот я пою песню, три-четыре минуты, а на меня смотрят такие глаза, а потом начинаем общаться, один анекдот, другой, смотрю — улыбается, искорка в глазах появилась. В такие моменты особенно чувствуешь свою нужность здесь. Главная задача нас, деятелей культуры, да и вообще тех, кто помогает ребятам, — не дать погаснуть этой искорке. Некоторые говорят: вот давайте не будем про эту искру, многие едут туда с конкретной целью — заработать. Я на это ответил бы: всем нужно кормить семью, и кто-то делает это в офисе, стуча по клавишам, а кто-то делает настоящую мужскую работу.

Песню «Доставаловцы» я написал по личной просьбе их комбата. Обычно песен на заказ не пишу, потому что на это нужно вдохновиться, прочувствовать историю самому. Но в этом случае с вдохновением было все в порядке. Эта песня как некая книга почета бойцов батальона. Комбат дал мне позывные самых отличившихся ребят, но мы понимаем, что по сути все они герои. Если мне дадут информацию, я впишу в песню новые имена.

Одна из моих песен «Мы свою Родину не предаем» стала лейтмотивом моих поездок, она родилась в апреле и пошла по всей России. Очень приятно, когда люди из других городов просят разрешения ее где-то спеть или прислать аккорды. Значит, она достигает сердец, и все это не зря. Я считаю, что если сверху тебе спускается песня, то надо ее исполнять. То же можно сказать и о чужих песнях, которые я с удовольствием пою. Я искренне верю, что сами вокальные вибрации имеют силу, и музыка — это некое средство гармонизации окружающего пространства.

Так, на одном дыхании ночью я написал песню, посвященную шаймуратовцам. Мы встретили представителей батальона на обратном пути, в Мелитополе, куда они приехали за гумконвоем: к ним проехать было просто нереально, так сильно все простреливалось. Меня тогда прямо накрыли эмоции, так душа рвалась поехать к ребятам. Через месяц мы поехали к шаймуратовцам, и я презентовал им эту песню. Им понравилась, сказали: крутая! Вообще, ребятам нравятся патриотические песни, но вовсе не только они. Например, часто просят спеть песни группы «Кино».

Пели вместе песни, шутили, пили чай... Все это необходимо, чтобы в людях не нарастало внутреннее напряжение и потом не рвануло. Было так здорово, когда и комбат, видимо, настолько выдохнул (а ведь командирам вдвойне сложнее), что сам взял в руки гитару. До этого никто и не знал, что он играет, да еще и хорошо поет! Мы с ним долго в две гитары играли...

В октябре прошлого года Рамиль Бадамшин победил во всероссийском песенном конкурсе «Время героев». Как рассказал певец, денежную премию просто не мог оставить себе и приобрел для нужд бойцов автомобиль «Нива».

— Эти поездки для меня очень важны еще и потому, что я получаю там ответы на свои вопросы. Есть много того, что я не говорю и никогда не скажу. Главное, в чем я убежден: то, что сейчас происходит — абсолютно правильно и необходимо, — говорит Бадамшин. — Если мы этого сейчас не сделаем, мы потеряем страну, будущее наших детей. Да, в стране много проблем. Но не надо гневить Бога, у нас есть все для нормальной жизни. Хотя я родился и рос в Таджикистане, я считаю Башкортостан своей родиной, здесь мое место силы, здесь у меня появилась семья, я прирос корнями, и роднее для меня, как и для моих детей, места нет.

Когда наши известные личности начали утекать за рубеж, я не мог их понять. Я считаю, что русского человека (россиянина) не смогут до конца понять на Западе. Я запомнил слова одного священника, который сказал мне, что есть люди «от головы», а есть люди, которые общаются «от сердца». Голову очень легко одурачить. Сердце — нет. В голову можно посеять все что угодно. Мне, например, становится очень обидно, когда ругают нашу молодежь, мол, что она глупая, нечитающая, непонимающая.

Я очень часто даю концерты для молодежи, и мы всегда находим общий язык. Они слышат, но хотят, чтобы и их слышали, они не хотят назиданий.

Мои концерты — это всегда диалог. Я вижу, что слово порой важнее, нужнее, чем что бы то ни было. Поэтому в зоне СВО очень нужны священники, душевные наставники. Молитва помогает, я сам без нее ни из дома не выхожу, ни на сцену, мама меня так воспитала. Священник там не просто религиозный человек, а человек, с которым просто можно поговорить. И мне приятно, когда выходят на связь командиры и говорят: «Рамиль, ты тут нужен как артист, певец, как человек». Поэтому я туда стремлюсь.

P.S. На днях Бадамшин выложил на своей странице в ВК новую песню «Батыры башкирского флага», посвященную батальону имени Салавата Юлаева.