В чём сила, земляк?..

«Здесь у нас мемориал сельчанам, которые воевали и трудились в тылу в годы войны. Он обошелся в два миллиона рублей. За ним — многофункциональный комплекс, в котором разместились фельдшерский пункт и Дом культуры. Цена вопроса — четыре миллиона рублей. Правее — мечеть, в строительство которой вложено восемь миллионов, — глава Верхнебишиндинского сельсовета Ринат Миннуллин с гордостью демонстрирует объекты, которые появились в селе Новые Бишинды за последние пару лет. И, махнув рукой поверх кирпичных и бревенчатых домов, продолжает: — А там, за околицей, находится озеро Алмакуль. Мы считали его погибшим, но вмешательство мецената позволило вернуть к жизни водоем, который существовал многие десятилетия. Теперь здесь можно бесплатно покататься на катамаранах, порыбачить (озеро недавно зарыбили) или просто культурно отдохнуть.

Чтобы стало возможно прокатиться по озеру на водном велосипеде или посидеть с удочкой на берегу, пришлось основательно его почистить, углубить и запитать из расположенного чуть выше родника. Десять миллионов рублей на эти цели, как и на строительство вышеупомянутых памятника, храма и МФК в рамках проекта «Атайсал» выделил выходец из села, директор ООО ЗПИ «Альтернатива» Раиль Фахретдинов.

Словом и делом

Если следовать известной поговорке «Большое видится на расстоянии», кажется, еще не пришло время, чтобы подводить итоги столь масштабного начинания. Ведь проект стартовал лишь два года назад. Однако цифры говорят об обратном: за это время в рамках «Атайсала» в регионе было реализовано более 14 тысяч больших и малых начинаний. Люди строят мечети и церкви, спортивные и детские площадки, возводят памятники в честь ратных подвигов земляков, открывают музеи, разбивают парки, проводят массовые мероприятия, берут шефство над представителями самых разных слоев населения — от воспитанников детских садов и школ-интернатов до участников СВО и их семей.

Благое начинание, что называется, «выстрелило» практически на всех территориях. И число людей, вовлеченных в его орбиту, продолжает расти. А значит, все-таки можно подвести первые итоги. И заодно подумать, как упорядочить эту работу, сделать ее еще более эффективной и при этом привлекательной для людей всех возрастов. Для этого в минувшую пятницу в Туймазинском районе на третий межмуниципальный форум «Моя малая родина — Атайсал» собрались представители 11 муниципалитетов республики. В течение дня они участвовали в работе стратегической сессии, общались за круглыми столами, посещали секции, мастер-классы и дискуссионные площадки.

— Проект, который стартовал по инициативе главы республики Радия Хабирова, разрастается ежедневно. Он расширяется и углубляется, появляются новые смыслы, — отметил первый заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев. — И с какими бы вызовами времени мы ни сталкивались, на каждый вызов в рамках проекта появляются новые идеи, новые направления деятельности.

С посещения Новых Бишиндов и началась работа форума. Оценив масштаб проделанной меценатом работы, гости района приняли участие в акции «Живая память». Минутой молчания помянули тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны и в локальных конфликтах, кто так и остался лежать на полях сражений. А еще — тех, кто в тяжкие сороковые трудился в тылу, томился в концлагерях и боролся за жизнь в блокадном Ленинграде. По словам главы администрации района Айдара Суфиянова, число памятников, возведенных в районе в память участников боевых сражений и тружеников тыла, за последние три года увеличилось вдвое. При этом все новые монументы строятся на средства предпринимателей и простых граждан.

Далее в новом Доме культуры состоялся первый круглый стол на тему «Духовное пространство малой родины». В числе прочего разговор коснулся темы финансирования тех или иных начинаний, участия в их реализации органов власти и бюджета региона. Модератор встречи — заместитель председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан Руслан Карамышев пояснил: финансирование проектов из бюджетов республики и страны не предусмотрено в принципе. Интернет-площадка «Атайсал» в первую очередь и создавалась для того, чтобы объединить единомышленников, способных добиться общей цели.

— Вот вы интересуетесь, чем может помочь «Атайсал» в благих начинаниях, — обратился он к сельчанину, который посетовал на нехватку средств для возведения молельного дома. — Скажите, сколько человек прежде участвовали в строительстве вашего храма? 50? А сколько людей откликнулись на ваши призывы о помощи после размещения проекта на этой площадке? 700! Мне кажется, вы сами ответили на свой вопрос.

Тренды и бренды

— Ваша задача — за несколько минут подобрать ключевые слова или фразы, которые характеризуют ваш муниципалитет, показывают его привлекательность для инвесторов. При этом вовсе не обязательно вспоминать названия градообразующих предприятий. Это могут быть и люди, и природа. Готовы? Начинайте, — и модератор круглого стола «Локальный бренд — глобальный интерес. Что о вас должны знать все», руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев выразительно посмотрел на часы. Бизнес-шерифы и предприниматели муниципалитетов послушно взялись за карандаши и склонились над чистыми листами бумаги. Чтобы задача решалась легче, им дали подсказку:

«Пытаясь дать ответ, постарайтесь сами себе ответить на вопросы «Кто вы?», «Чем отличаетесь от других?» и «В чем ваше преимущество?».

К чести чиновников и бизнесменов нужно сказать, что с поставленной задачей справились все. Как выяснилось, знаковыми объектами для октябрьцев являются скважина № 100, мост между Башкирией и Татарией, который называют двухчасовым из-за разницы во времени, и Лита из неолита — останки девушки, жившей здесь во втором тысячелетии до нашей эры. Буздякцы вспомнили консервный завод, вишневые сады и «БэлешФест», бижбулякцы — заповедник с сурками, шаранцы — клубнику, белебеевцы — сыр, альшеевцы — сахарный завод… Ну а бизнес-шериф Туймазинского района Ирина Токарева назвала озеро Кандрыкуль, теплицы, колбасы мясокомбината «САВА», мебельный кластер и успехи в спорте.

В это же время 55 подростков, которых собрали в школе № 7, решали совсем не детскую задачу — разработать стратегию развития малой родины. Пытаясь нащупать тренды, способные улучшить жизнь на территориях их сел и городов, часть ребят предлагала строить дворцы дружбы и парки памяти. Другие выдвигали более приземленные предложения: интерактивные маршруты вокруг озер, кулинарные фестивали, посвященные блюдам национальной кухни… Благо база под такие начинания во многих муниципалитетах уже подведена. А давлекановцы в качестве стратегии озвучили давнюю мечту признать заповедной зоной шихан Яктау, где сохранилось более десятка краснокнижных растений. В ближайшее время молодые жители района собираются провести ряд мероприятий в онлайн- и оффлайн-форматах, чтобы донести до местных жителей информацию об уникальности родного края.

Пока бизнес-шерифы и школьники пытались определиться с точками роста, 90 глав сельских поселений в секции «Комплексное развитие территорий» бились над схожим заданием. А именно — старались придумать, какие спортивные, культурно-массовые, другие тематические мероприятия можно провести в их селах. Но здесь требовалось учесть важную ремарку: каждое из них должно способствовать отказу местного населения от вредных привычек. Чтобы активизировать мозговую деятельность глав сельсоветов, им пообещали все полученные предложения рассмотреть в качестве заявки на получение грантов в рамках республиканского конкурса «Трезвое село».

— Победители конкурса получают до 6 миллионов рублей, которые можно направить на строительство спортивных и детских площадок, приобретение необходимых для села техники и оборудования, — напомнила профессор кафедры медицинской генетики и фундаментальной медицины БГМУ Салия Мурзабаева.

Гимназия как место для дискуссий

В гимназии № 1 работа шла сразу на пяти площадках. Понимая, что высказаться на них смогут не все желающие, их разделили. Так, работу площадки «Туймазинская земля. Растим патриотов» поделили на несколько территорий.

На «территории мужества» говорили о воспитании патриотов. На «территории исторической памяти» руководители музеев, кураторы поискового движения обсуждали вклад земляков в развитие поискового движения. На «территории добра» речь шла о примерах добровольческой деятельности. На «территории искусства и культуры» обсуждали роль школьных театров в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Разговор на эту тему разбавило выступление участников агитационно-художественной агитбригады из села Субханкулово «Идущие», которые показали отрывок из спектакля по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие»... Зрители аплодировали стоя.

А «территория малой родины» привлекла сотрудников школьных и муниципальных библиотек. За круглым столом секции «Библиотеки района как пример успешного продвижения проектов земляков, направленных на сохранение традиционных патриотических ценностей» собралось несколько десятков человек. Здесь говорилось о реализации патриотических и краеведческих проектов, создании этнографических уголков, наработках, позволяющих пополнять свои сайты информацией об участниках Великой Отечественной войны, а также локальных войн.

— Через библиотеки и их работников, через писателей и поэтов мы можем донести до населения объективную истину о том, что происходит сегодня в стране и в мире, — подчеркнул в ходе разговора Урал Кильсенбаев. — Поэтому давайте вместе с руководителями профильных министерств и ведомств, главами муниципалитетов постараемся сохранить и развивать дальше нашу библиотечную систему, системы культуры и образования. Сейчас очень важно общаться друг с другом не через соцсети и мессенджеры — мы должны видеть друг друга и понимать на уровне эмоций. Сегодня это дорогого стоит.

Перспективы развития молодежных землячеств — об этом шла речь в Туймазинском юридическом колледже. По словам председателя региональной общественной организации «Молодежные землячества» Айбулата Ямилова, подобные объединения позволяют юношам и девушкам, приехавшим из глубинки, не чувствовать себя одинокими в большом городе, помогают им в решении бытовых и жилищных вопросов.

— Вместе с тем мы проводим различные мероприятия для студентов региона, — уточнил Ямилов. — В частности, в молодежном форуме «Асылташ», который проходит с 2017 года, ежегодно участвуют несколько сот молодых людей.

Финалом мероприятия стало пленарное заседание, которое завершилось торжественной передачей эстафеты «Атайсал» Дюртюлинскому району.

Туймазинский район.