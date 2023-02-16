Бабушка для студента

Валентине Павлоцкой было десять лет, когда в их село Хотень (это в Сумской области на Украине) вошли немецкие оккупанты. И вскоре всю семью Вали — бабушку, дедушку, маму и 13-летнего брата — погнали в Германию.

— Еды фашисты не предлагали, ночевали люди прямо на земле, — вспоминает Валентина Петровна. — По счастью, перед уходом из дома дед успел запихнуть в карманы несколько кусков хлеба и набрал немного воды. Этим и спасались.

А через несколько дней сельчан отбили партизаны. И переправили их в небольшую деревушку, укрывшуюся в глухом лесу в окружении болот.

Местные жители приняли нежданных гостей очень тепло. И хотя в одном доме набивалось больше десятка человек, люди радовались: выжили, спаслись.

— Понимая, что в дальнейшем нас ждет полуголодное существование, мама пошла на отчаянный шаг, — продолжает Павлоцкая. — Она решила отправиться в родное село, чтобы привести свою корову. Мы и плакали, и отговаривали ее от этого, ведь в селе расположились немцы. Но все было бесполезно.

Она ушла — и как в воду канула. Прошло три месяца, мы уже не надеялись увидеть ее живой-здоровой. Но она вдруг вернулась. Да не одна, а вместе с нашей буренкой. Когда все немного успокоились, она рассказала, что скрывалась на окраине села. А когда немцы из него ушли, забрала корову, отыскала посуду, которую мы спрятали в огороде, и вернулась к нам. Здесь мы и прожили до 1944 года. Многие тогда спаслись благодаря нашей животине, которая ежедневно давала по ведру молока.

Послевоенная жизнь Павлоцкой схожа с тысячами других судеб. Она вернулась в родное село, вышла замуж, перебралась на родину мужа в Туймазы… Но, прожив долгую жизнь и похоронив супруга, на старости лет осталась совершенно беспомощной. Правда, рядом с ней были ее дочери. Но и они давно уже на пенсии и с мужской работой в частном доме справиться не в силах.

Помощь пришла нежданно-негаданно: шефство над пожилыми женщинами решили взять три студента индустриального колледжа: Ринат Имангулов, Радмир Валеев и Максим Бабаев. Уже не первый год они приходят в частный дом на окраине села, чтобы напилить дрова для бани, вспахать огород, расчистить территорию от снега…

— Ничего сложного в этом нет, — говорит Валеев. — У меня тоже есть бабушка с дедушкой, которые проживают в частном секторе. И я точно знаю, что без моей помощи им не обойтись. Поэтому, познакомившись с Валентиной Петровной, мы с парнями решили: поможем — от нас не убудет.

После работы студенты и пенсионерки любят попить чайку у телевизора и поговорить «за жизнь»: о военном лихолетье, точках соприкосновения представителей разных поколений, месте человека в этом мире. Внимательные и отзывчивые собеседники, всегда готовые прийти на помощь, — что еще нужно, чтобы в преклонном возрасте чувствовать себя защищенным и сохранять молодость души?..