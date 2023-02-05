От посадки деревьев до обустройства метеостанции

С недавних пор туймазинская школа № 3 начала получать ощутимые бонусы и преференции. За сравнительно короткое время здесь появились современное спортивное и учебное оборудование, ученики несколько раз съездили на экскурсии в Уфу. Без малого 300 тысяч рублей на эти цели выделил выпускник школы Венер Гимазетдинов, который сегодня возглавляет совет директоров уфимского ООО «Промтехстрой». И это лишь один из примеров успешной деятельности проекта «Атайсал», стартовавшего в республике без малого два года назад.

Писать о проекте и при этом называть цифры — дело неблагодарное. Хоть в разрезе города, хоть республики. Лишь только удалось узнать, что в Туймазинском районе реализовано либо реализуется 181 начинание, которое позволит решить ряд наболевших вопросов, как через пару дней цифру пришлось поменять на 212, затем — на 275.

При этом суммарный объем вложений в рамках проекта уже превысил 70 миллионов рублей.

— На самом деле добрых дел было сделано намного больше, — поясняет районный куратор «Атайсал», секретарь совета Ильдар Камалетдинов. — Просто не все хотят огласки и не регистрируются на сайте. К примеру, в прошлом году группа неравнодушных сельчан расчис­тила родник на деревенской околице; туймазинка разбила возле своего многоквартирного дома шикарный цветник; кандринец отремонтировал в детском садике шкафчик и заменил отслужившее свой срок окно… О таких поступках, совершенных во благо малой родины, чаще всего узнаешь совершенно случайно. А «Атайсал» в первую очередь помогает тем, кто хочет внести свою лепту в развитие родного края, но не знает, куда приложить силы.

Даже беглое знакомство с туймазинскими участниками проекта показывает: финансовая составляющая — важная, но отнюдь не главная в этой деятельности. Важнее другое: каждый неравнодушный гражданин получил возможность сделать что-то хорошее для окружающих. Вот жители деревни Фрунзе довезли на тележке до речки Кидаш деревянные горбыли и восстановили обветшавшее покрытие мос­та. По их словам, для этого потребовались пара тысяч рублей и несколько часов свободного времени. Как результат, теперь они вновь могут перегонять домашний скот к пастбищу на другом берегу и наведываться на излюбленное место отдыха. А вот местная сельчанка передала в сельсовет пять тысяч рублей, чтобы детворе закупили сладкие подарки на новогодние утренники.

Но и серьезные вложения — совсем не редкость. Здесь и предпринимательница, выделившая 400 тысяч рублей на патриотическое воспитание гимназистов, и молодой мужчина, решивший передать два миллиона рублей на возведение сельской часовни, и крупный бизнесмен, который вложил в строительство мемориала памяти, ФАПа, мечети и площадки для проведения ежегодного праздника «Здравствуйте, односельчане!» 27 миллионов рублей.

— Подобная работа в районе велась и раньше, но проект позволил упорядочить эту деятельность, объединить людей инициативных и неравнодушных, — замечает Ильдар Камалетдинов. — При этом разнообразие проектов действительно впечатляет. Люди вкладываются в посадку деревьев вдоль прудов и озер, строительство культовых сооружений, изучение древних ремесел, обустройство детской метеостанции, призванной познакомить подрастающее поколение с профессией гидрометеоролога, помощь семьям участников СВО, приобретение музыкального оборудования для сельского ДК, издание книги о выдающихся земляках…

При этом все благотворители понимают, что они не могут претендовать ни на какие блага и преференции. Единственное, что мы можем сделать и делаем, — это выразить им благодарность за участие в благом деле. Однако число участников проекта «Атайсал» растет. И это радует.