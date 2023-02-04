Жить по своему сценарию

— Депутаты Госсобрания Башкирии готовят законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Его суть — запретить распространение среди детей и подростков идеологии чайлдфри. Каково ваше мнение на этот счет?

— Однозначно, я поддерживаю этот законопроект. Ведь когда ребенок сталкивается с информацией об идеологии чайлдфри, он получает готовое решение, легкий выход из ситуации — оказывается, так тоже можно. И даже модно. Свободно и красиво. Ведь зачастую именно так преподносится идеология чайлдфри. Мало кто говорит о том, что людей к такому выбору привели лабиринты жизненных ситуаций. Более того, многие и сами не осознают истинных причин своей позиции. Разумеется, все мы разные и будем реагировать по-разному. Но процент поддающихся мнению третьих лиц и модным течениям всегда был, есть и будет. Если ограничить доступ этой информации к детям, то они с большей вероятностью будут сами искать свой уникальный путь, прислушиваться к своим желаниям.

— Запрет не вызовет обратную реакцию?

— Реакции, как правило, всегда бывают трех видов: действовать вопреки, последовать, замереть и изу-чить тему, но не сдвинуться ни в одну из сторон. Наверное, у категории от 15 до 20 лет запрет вызовет какой-то резонанс, мол, вы нам ничего не запретите. Но для маленьких детей обратной реакции не возникнет. К моменту их взросления информационное поле будет уже свободно. Здорово не только что-то убрать, но и что-то добавить. Например, заняться формированием ценности института семьи, психологии отношений в детских садах и школах. Чтобы маленький человек мог легче понять себя и другого, задуматься о том, чего он хочет, для чего нужна семья, дети. Чтобы он умел жить исходя из своих чувств, а не чужих сценариев.

— В чем причины возникновения идеологии чайлдфри?

— Причина у каждого человека сугубо индивидуальна. У кого-то это психологическая травма, полученная в детстве. К примеру, он был старшим ребенком в семье, и на него родители скинули заботу о трех младших. Поэтому у него в сознании заложились установки «я устал от детей», «заниматься детьми — сложно и трудно». И когда он становится взрослым, хочет пожить «для себя».

Это может быть случайная фраза, услышанная в 4 — 5 лет, на которую очень эмоционально среагировала психика. И в этот момент он принял детское решение, которое во взрослой жизни станет препятствием на бессознательном уровне для создания семьи с детьми.

Недавно я разговаривала с женщиной старше 40 лет. У нее нет детей, она осознанно не хочет рожать. Хотя здоровье позволяет. Она сказала: «Это не мое, я не хочу».

Прекрасно понимаю, что с точки зрения психологии у этого «не хочу» есть причина.

— Зависит ли решение человека от того, где и как он рос?

— Четкой закономерности нет. Есть воспитанники детдомов, которые с удовольствием рожают и воспитывают детей. А есть те, кто вырос в прекрасной полной семье, ни в чем не знал отказа, жил в достатке и любви. Но детей иметь они не хотят.

— Какие советы дадите родителям?

— Единственное, что могу порекомендовать, — слушать и слышать своих детей. Признавать их мнение как ценное и значимое и уважать его. Даже в три года. А в 15 и 16 лет тем более. Чтобы ребенок знал, что его ценят как личность. Тогда ему не нужно будет что-то доказывать и бороться вопреки. Когда человек услышан, он становится крепче, гармоничнее. И ему не нужна конфронтация с внешним миром.

— Влияет ли нынешняя ситуация в мире на отказ людей иметь детей?

— На психику взрослых, конечно, влияет. А современная молодежь более гибко адаптируется к изменениям жизни. Они воспринимают все происходящее как естественный ход жизни. Тем не менее, неоднократно слышала от взрослых: «Как сегодня можно рожать? В такое время, когда не знаешь, что будет завтра. О каких детях может идти речь?» Называют это безрассудством.

Люди, осознанно отказывающиеся от рождения детей, были и раньше, просто раньше не было столь навязчивой пропаганды и целого движения. И не факт, что защита детей от информации о нем поднимет в общест-ве статус семьи.

Носители такой идеологии объединяются в группы, сообщества, в «стаи», потому что легче находиться среди единомышленников. Это люди со своими интересами и своими ценностями. Просто не стоит их популяризировать. Поэтому очень важно исключить рекламу этой идеологии.

Тревожные звоночки о том, что в обществе рушатся семейные ценности, начались тогда, когда число разводов достигло 60 процентов от количества заключенных браков. Во время пандемии коронавируса как никогда раньше человек оказался близок к самому себе. Это важно, так как он сам несет ответственность за свою жизнь и свои поступки. И чем лучше он будет себя слышать и понимать, тем счастливее будет его жизнь.