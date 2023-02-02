Не хочу, не буду, не желаю

Детей у нас с каждым годом рождается все меньше. Причин тому множество:сложности с поиском надежной второй половины, материальные и жилищные проблемы, участившиеся случаи бесплодия. Однако в конце двадцатого века к списку таких причин добавился сознательный отказ от деторождения. Люди порой попросту не желают становиться родителями и не видят в этом никакой проблемы.

В России первые вестники чайлдфри-идеологии появились в девяностые — какого только мусора со всего мира тогда не нанесло в наши головы «свежим ветром перемен», да и экономическая ситуация к деторождению не слишком располагала.

— Рожать детей — это просто слепой животный инстинкт. Чтобы следовать ему, много ума не надо, — пафосно рассуждала в те мрачные годы моя однокурсница Ольга.

— Есть вещи, гораздо более важные для человечества, чем бездумное размножение! Создавать, творить, изобретать…

— И что же ты собираешься изобрести?

— Пока не знаю...

После окончания вуза Ольга отправилась трудиться в офис, где «создавала и творила» какие-то бумаги и документы, но осчастливить этим человечество так и не удалось. Встречаясь с молодыми людьми, она неизменно рассуждала о свободе от животных инстинктов и поиске своего предназначения. Некоторые соглашались и называли ее идеи смелыми и современными, но женились почему-то на «старомодных» и по старинке обзаводились потомством.

Кстати, сегодня, согласно опросам ВЦИОМ, доля жителей России, не желающих заводить детей, достигла 6%, а в мегаполисах еще больше — в Москве, например, аж 17%. Подсчитать точное количество чайлдфри практически невозможно, учитывая множество неопределившейся молодежи, у которой семь пятниц на неделе. Ведь нередко юнец или девушка, расстраивающие родных заявлениями о нежелании иметь семью и детей, мгновенно забывают об этом, как только встречают свою вторую половину. На такой исход надеялись и родные нашей героини, но увы, напрасно.

К 30 годам Ольга уже не мечтала ничего изобрести и все реже рассуждала о бессмысленном размножении, но тут-то ей наконец и попался мужчина ее мечты.

Сорокалетний разведенец, обремененный «сложными» алиментами и отпрысками от двух предыдущих жен, размножаться больше не желал категорически. Новую супругу он рассматривал как тихую гавань, где можно наконец-то отдохнуть от плохо удававшейся ему роли отца. И вскоре Ольга под его влиянием затянула новую песню.

— Дети — это лотерея: растишь их, убиваешься, ночей не спишь, и нет никакой гарантии, что вырастут приличными людьми и хотя бы стакан воды в старости подадут, — повторяла она за супругом. — Вот у коллеги троюродного дяди знакомые как ради детей старались, все для них, а теперь один сын наркоман, второй в тюрьме…

Таких историй у нее в запасе десятки, а объяснения, почему не стоит обзаводиться детьми, находятся все новые и новые. Как в пословице: «Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины». А в последние годы и стараться особо не надо, жизнь сама подбрасывает «отмазки»: то экономический кризис, то пандемия, то СВО.

— Не понимаю тех, кто рожает в такое сложное время. Нашим родителям-то проще было, жили в стабильной, предсказуемой стране, с уверенностью в завтрашнем дне, государство помогало растить и воспитывать, а сейчас что? — уже много лет без устали твердит Ольга. Теперь скорее по привычке: ведь ей уже под 50, и потомства от нее никто не ждет, как и оправданий.

Кстати, именно чайлдфри со стажем всегда отличались стремлением подвести сложную теоретическую базу под свои взгляды — видимо, понимали, что такое нестандартное поведение требует оправданий и разъяснений прежде всего самим себе. Сегодня все еще проще: многие молодые люди просто не видят необходимости в семье как таковой, какие уж тут могут быть дети? «Мне в мои 30 еще рано об этом думать», «А зачем мне это надо?», «Не хочу, не буду, не желаю» — вот и весь разговор.

КОМПЕТЕНТНО

Эльвира АИТКУЛОВА, депутат Государственной Думы РФ от Башкортостана, член комитета по просвещению:

— Еще летом коллеги из Госсобрания — Курултая РБ обратились в Госдуму с законопроектом «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он предполагает установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии чайлдфри.

Его одобрил Совет законодателей России и поддержал профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. В то же время было решено отправить его на доработку, чтобы конкретизировать понятия «добровольный отказ от рождения детей» и «идеология бездетности».

В декабре появился указ президента России Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Поэтому расстановка сил несколько изменилась: идеология чайлдфри отчасти попадает под действие этого указа. Так что в течение 30 дней будем дорабатывать законопроект — возможно, наша идея в качестве поправки войдет в новый закон.

Вообще, я считаю, что чайлдфри как одно из нетрадиционных идеологических направлений нужно регулировать жестче. Культ бережного отношения к себе любимому, отрицание семейных ценностей и необходимости иметь детей появились не случайно: это результат длительной работы, которая велась западными идеологами в нашей стране и за ее пределами. И мы видим, к чему она привела: население в России сокращается из года в год.