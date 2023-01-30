Якут и его олени

Сразу оговорюсь: Тимур Эниев не якут — так прозвали его друзья за любовь к культуре и быту северных народов. Недавно он приобрел оленей, чем сильно удивил своих близких. Оленеводы появились в Челябинской области, а мы чем хуже?

«Капнуло» сверху

Стойбище оленей находится на территории турбазы «Купец», что на Укшуке в Белорецком районе. Собственно, стойбище — громко сказано, здесь всего три оленя. Имена им дают белорецкие дети, которых Тимур частенько развлекает, катая по местным просторам. Он даже конкурс объявил в социальной сети на лучшие имена для своих подопечных. Старшего дети назвали Свэном — это персонаж из одного мультика. Самого шустрого и непокорного окрестили Резвым, а тот, что поспокойнее, стал Малышом.

Начинающий оленевод родом из деревни Шигаево. Человек он увлеченный, творческий и радостный. Это отмечаешь сразу.

У Тимура Эниева четверо детей. Он окончил художественно-графический факультет педагогического института, преподавал в школе, занимался фермерством, работал на мебельной фабрике.

— Однажды мне вдруг откуда-то сверху пришла мысль разводить оленей, — простодушно говорит он.

Тимур делает паузу и смотрит на меня, очевидно, боясь нарваться на насмешку.

Нет, вы прочувствуйте саму мысль: мне, мол, сверху «капнуло», чтобы я разводил оленей! Ладно бы коров или лошадей. Интересно, почему мне ничего не «капает» с небес? Я не ерничаю. Я по-хорошему завидую.

Укрощение Резвого

Тимур с веревкой в руках медленно подходит к Резвому. Тот смотрит подозрительно.

— Хэу, хэу, — подманивает Тимур.

Хэу — это призыв к трапезе. Олень не верит. Его обмануть сложно: он видит веревку в руках Тимура, это его настораживает.

Резвый встает на задние ноги, а передними брыкается на хозяина. Тот привычно увертывается. Наконец, прицельный бросок, и веревка цепляется за развесистые оленьи рога. Олень сразу становится смирным! Склонив голову и грустно косясь на меня, наверное, думает: «Это тебя, что ли, мне катать сегодня? Ух, какой упитанный!»

Повадки рогачей

Тимур просвещает меня, рассказывая о повадках обитателей тундры:

— У оленей хорошие слух и нюх. Когда в тундре начинаются бураны и метели, они могут слышать друг друга.

Он поясняет, что суставы на ногах оленей слегка щелкают во время движения. Эти суставные позывные олени слышат сквозь завывание вьюги, поэтому никогда не теряют друг друга…

Я пытаюсь погладить Резвого. Он резко отстраняется, давая понять, что ему претят мои попытки «телячьих нежностей».

— Олени не любят, когда к ним прикасаются. Только Свэн не против. Он соглашается фотографироваться с детьми, которые обожают с ним обниматься.

Минус сорок для этих животных — вполне комфортная температура, потому что олений волос внутри полый. Зато ему тяжко в июле. Но есть один плюс — у нас меньше слепней.

Южноуральская природа вполне благоприятна для этих животных. По крайней мере, здесь, как и на Севере, тоже растет лишайник — олений деликатес. Кстати, олени вполне благодушно относятся к сену и особое пристрастие питают к сухим листьям деревьев. А еще обожают грызть замороженную рыбку. Но это лакомство — награда за проявленное усердие.

Санные покатушки

— Я использую финский принцип упряжки, — рассказывает Тимур Эниев.

Он имеет в виду оглобли. На Севере упряжь иная: ханты, манси и прочие аборигены вместо оглоблей используют кожаные ремни.

Оглобли имеют рогатульки на концах, чтобы крепеж не скользил во время езды.

Оленем можно управлять поводьями, но Тимур использует еще и так называемый хорей. Он демонстрирует длинный шест и поясняет, что это не просто палка, а очень важный и во многом священный атрибут для северных народов. Хорей — это своеобразный язык общения. Во время езды наездник слегка касается шестом тела животного, давая ему понять, куда поворачивать и с какой активностью нужно передвигаться. Олень чутко улавливает все, что требует от него хозяин. Более того, хорей служит непреодолимым психологическим препятствием для этих животных: это своеобразная красная линия. В тундре порой не сыщешь ни одного деревца для привязи оленей, но достаточно бросить хорей к их ногам, и они будут стоять как вкопанные, как будто молясь на этот священный жезл.

День для покатушек выпал на редкость морозный. И солнечный: олени жмурятся и слегка похрюкивают. Эти звуки они издают, общаясь друг с другом.

Я сажусь в сани, в которые запряжен Резвый. Тимур встает на задний приступок.

Резвый сначала слегка пританцовывает широкими двупалыми копытцами, а затем легко трогается с места, шустро бежит между сосен, хватая ртом снег.

— Олени не потеют, — поясняет мой проводник. — Резвый это делает для охлаждения организма. Сейчас еще и язык покажет.

Действительно, через минуту-другую Резвый высовывает набок язык.

Хочется спеть песню. Помните: «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним»? Но становится жаль Резвого: на пригорках он все чаще начинает охлаждаться, клоня морду к снегу.

Чумовая идея

Мы возвращаемся на базу. Тимур берет в руки оленьи рога, которые в качестве украшения висели на ограде загона. Не мешают ли им такие массивные украшения?

— Олени тонко чувствуют габариты своих рогов, — говорит Тимур Эниев, — и даже в лесу могут бегать, не задевая деревьев.

Он выводит из загона Свэна — того самого, который очень любит позировать на камеру. Свэн заученно поворачивает голову так, чтобы показать величественность своих рогов. Резвый и Малыш ищут в кормушке сухие листья. Животные лишь на первых порах недоумевали от повышенного внимания к себе со стороны посетителей. Теперь привыкли.

А Тимур Эниев, любитель северных причуд, задумал установить настоящий чум со всеми атрибутами аборигенов. Туристы сами будут разжигать огонь в этом жилище, лакомиться строганиной и, конечно же, кататься на оленях!

Эта идея Тимуру «капнула» сверху совсем недавно.