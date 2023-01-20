Чем меньше этажей, тем больше проблем?

«Лучший индивидуальный дом» — так называется конкурс, который минстрой республики проводит ежегодно. Итоги за 2022-й были подведены 30 декабря. Наша газета сообщила о них на своем сайте, назвав победителей и призеров. Поэтому не станем их снова перечислять, а лучше вглядимся в фотоснимки коттеджей, признанных победителями, отдадим должное архитектуре, креативной планировке интерьера, конструкторским находкам.

Ведь конкурс призван, по словам организаторов, побудить архитекторов сельских районов, застройщиков постоянно искать пути и варианты улучшения домов. Правда, надо заметить, несмотря на то, что конкурс проходит не первый год, о нем мало знают даже в профессиональном сообществе — крайне полезная «демонстрация моды» малоэтажного жилья пока не раскручена.

Возможно, конкурс живет весьма тихо потому, что минстрой ведет его, как бы точнее сказать, на общественных началах, не имея специальной финансовой поддержки — просто из любви к этому направлению, которое выводит республику в число лидеров в стране по вводу жилья. В Башкирии уже давно строительство индивидуального жилья доходит до 70 процентов от общего объема ввода — показатель превышает российский.

Одни строители недовольны таким соотношением и хотели бы, чтобы пропорция была 50 на 50 процентов, сделав приоритетным высотное индустриальное строительство. Хотя социологические опросы свидетельствуют о тенденции жить в собственном доме за городом. И многое уже сподвигает население к уединению в своем маленьком «раю» десять на десять метров: и возможность удаленно работать, и личный автотранспорт, позволяющий, если надо, ездить на работу в мегаполис. Словом, жизнь меняется, и бытовой уклад тоже.

Но пора спуститься на бренную землю: кто будет оплачивать «банкет», то есть жизнь за городом? Точнее, кому это удовольствие по карману? Отнюдь не большинству же! Коттедж, завоевавший в конкурсе первое место, на рынке недвижимости предлагается, по мнению специалистов, явно более чем за 15 миллионов рублей. Подробнее остановимся на занявшем второе место. Его автор архитектор Владислав Седунов. Коттеджик стильный, но не помпезный. Архитектура радостная, неконсервативная. Седунов считает, что это объект экономкласса: двухэтажка площадью сто «квадратов», наверху четыре спальни, внизу еще одна, рядом кухня-зал. Да, планировка удачная — за это, скорее всего, члены жюри присудили ему серебро. Хотя какой же это, по нашим провинциальным понятиям, экономкласс, коль еще в прошлом году коттедж оценивался в пять миллионов рублей, а нынче, пожалуй, и того больше. И вообще, кто объяснит, что такое экономкласс? Есть официальный стандарт? Думаю, нет.

Экономкласс — тут со мной наверняка согласится большинство читателей — это то, что рассчитано на людей, стоящих в очереди как нуждающиеся, оба супруга работающие, без банковских вкладов и способные на свои трудовые купить дом не дороже миллиона рублей. Под льготный кредит, под обещания родственников помочь чем смогут. Кстати, подобная программа в статусе государственной республиканской существовала в Башкирии. Называлась она «Домокомлект».

Благодаря ей сельчане с низким уровнем дохода за 10 лет построили 1778 домов. Сегодня еще несколько тысяч семей желают участвовать в этой программе, но чиновники министерств республики ее закрыли. Наша газета рассказывала о ней со дня принятия в правительстве региона. Автор проекта заслуженный работник лесной промышленности РБ, директор предприятия «Нурлесстрой» Борис Лисовский вложил в него несколько рациональных идей, основываясь на своем богатом опыте, получилось своего рода ноу-хау. Каждая деревенская семья, нуждающаяся в жилье или его капитальном ремонте, имеет разовое право на бесплатный лес. Но не каждому по силам и по времени беготня за бумагами по кабинетам, тем более проблематично спилить и вывезти древесину из леса. Борис Лисовский взял на свое предприятие всю эту канитель. Изготовление домокомплекта тоже. Списки нуждающихся составляла администрация района, она всех жителей хорошо знает, случайных людей там не бывает. Списки передавались в Фонд развития жилищного строительства. Туда же поступали деньги. По положению, семье выделяется из республиканского бюджета заем в 300 тыс. рублей под 5 процентов в год на 5 лет. Отбирались семьи с низким доходом, в месяц на погашение займа они платили до 5 тыс. рублей. Это было для них посильно. Дом поднимали, как водится на селе, собрав родных и близких. Затем сам хозяин доводил строение до ума с отделкой. Себестоимость «квадрата» обходилась в 10 — 12 тыс. рублей. Недорого, по карману.

И вдруг из-за изменений в инструкциях минфин республики прекращает выделение займов, так как у ФРЖС отсутствует лицензия на финансовые операции. Вот так благое дело, полюбившееся в народе, у нас можно легко загубить.

— Так надо было быстро оформить такую лицензию, — беспокоится за судьбу проекта Лисовский и приводит аргументы: — В частности, в Кемеровской области и других регионах «Домофкомплект» не закрыли. Там все вопросы смогли уладить.

Программа «Домокомплект» успешно прижилась во многих районах Башкирии.

Индивидуальный дом еще называют малоэтажным. Да, этажей мало, зато проблем много. Больше надуманных. Например, сколько чиновники спорили по поводу того, разрешить населению самостоятельно строить дом или непременно надо нанимать подрядную организацию. Дескать, с хозяина не спросишь строго за срыв сроков ввода — он может строить дом годами, а с подрядчика — можно. Опять же для отчетности удобно: дом сдан или не сдан. Или другой момент: в малоэтажный поселок прокладывать коммуникации дороже, чем в городе. В таком случае как быть с растущим спросом на собственный дом, который положительно сказывается и на решении вопроса демографии? По нему страна и республика пока проседают.

Сугубо деревенских домов никто на конкурс не выставил. Дескать, чем они могут удивить? Минимум архитектуры, минимум конструкторских решений. Однако каждый срубленный из хвои дом для владельцев — семейный терем: своя удобная планировка комнат, отделка, узоры и другие «прибамбасы». Возможно, когда программа «Домокомплект» возродится (а не возродиться она просто не может, ибо народная по сути), тогда минстрой расширит конкурс еще на одну номинацию — «сельский дом». Тем более что на прошедшем минувшей осенью в Уфе международном конгрессе «Транспорт и строительство» руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор проявил повышенный интерес к программе «Домокомплект» и обещал, изучив наш опыт, распространить его на другие регионы. Кстати, с автором программы Борисом Лисовским он поддерживает регулярную связь.

Надо отдать должное, конкурс на лучший дом в минувшем году был творчески переосмыслен и расширен. К участию пригласили Союз архитекторов РБ, студентов строительно-архитектурного колледжа, застройщиков. Вне конкурса рассматривались рисунки детей, занимающихся в школе «Кубус» при архитектурно-строительном институте УГНТУ. Идейный вдохновитель и инициатор расширения круга участников Татьяна Каракозова — начальник отдела координации деятельности органов архитектуры и градостроительства минстроя.

Образцы лучших домов многому учат самих зодчих.

— Не все архитекторы живут в собственных домах, поэтому им неведомы функциональные особенности подобных строений, — рассуждает член жюри, известный архитектор Ришат Шакирьянов. — К тому же надо суметь уловить личностные особенности будущего владельца, чтобы угодить ему ментально, а это непросто. В последующем можно будет ввести дополнительные номинации, например, «массовое жилье», «удачное архитектурное решение».

— Конкурсу пока не хватает рекламной гласности, его необходимо популяризировать, рассказывать о нем в районных газетах, на телевидении, — считает председатель Союза архитекторов Ильдар Ягудин. — Все-таки он больше должен быть, мне кажется, ориентирован на сельчан.

Конкурс не завершился, он продолжается.