Тёплый хлеб

Небольшой продовольственный магазинчик на остановке «Метрологическая» на бульваре Ибрагимова в Уфе, может быть, и не отличался бы от других подобных точек, если бы не объявление на его дверях. Распечатанное крупным шрифтом, оно гласит, что все нуждающиеся по пятницам могут получить здесь бесплатно плов и хлеб.

Пройти мимо такого примера мы, естественно, не могли и в ближайшую пятницу к часу дня, как нам посоветовали, отправились сюда.

Несмотря на то, что в округе действует несколько торговых точек, в том числе известных сетей, в магазине в этот час посетители были. Пара покупателей выбирала товар из достойного, в общем-то, ассортимента — от хлеба и кондитерских изделий до макарон, пельменей и готовой пиццы. В другом конце магазина расположился стол, на котором стояли контейнеры с обедами для нуждающихся. То, что их могут брать все, кому это нужно, говорила надпись над столом — «бесплатно».

— Половину обедов мы сегодня уже раздали, — поясняет продавец торговой точки Виктория Трушкина, вручая контейнер с едой мужчине по имени Ринат.

Пенсионер с радостью берет контейнер, в котором плов и салат из свежей капусты. Ему также дают пакетик с хлебом и фрукты. Тем временем в магазин заходит еще один нуждающийся, который представляется Раисом.

— Я здесь рядом живу. Сюда прихожу уже месяца два-три — раздавать еду начали, как только холодно стало. Бываю каждую пятницу, беру плов и хлеб. Это для меня, конечно, поддержка, сами понимаете, — отмечает Раис.

— Благотворительной деятельностью мы начали заниматься с сентября прошлого года. Инициатива исходила от моего брата Евгения Родионова. У нас отдельно стоящий магазин, таких в этом районе мало, и к нам заходит много людей, которые нуждаются в помощи. Кто-то просит хлеба, кто-то — чаю налить. Поэтому и возникла идея их поддержать, — поясняет Виктория Трушкина.

Обращаемся к Евгению Родионову, и выясняется, что проект по задумке должен был быть еще шире, но жизнь, как всегда, внесла свои коррективы.

— У меня было свое кафе на улице Карла Маркса, 58, мы обеды оттуда привозили. Однако пришлось его закрыть, поскольку резко выросла арендная плата. Сейчас подыскиваем другое помещение. А вообще я хотел с января кормить по субботам нуждающихся прямо в кафе, чтобы пенсионеры просто приходили в обед и ели бесплатно, — поясняет он.

Несмотря на сложности, предприниматель от своей идеи не отступился и продолжает помогать нуждающимся. Однако временно обеды приходится готовить в домашних условиях.

Задаем главный вопрос: на какие деньги осуществляется поддержка? И слышим ожидаемый ответ — на свои собственные. Определенную помощь оказывают и друзья, знакомые, перечисляя какие-то суммы. А порой к благотворительности присоединяются даже обычные посетители, которые заходят в магазин.

— Многие, увидев стол с бесплатной едой, начинают спрашивать: а что это, для чего. Удивляются, когда слышат, что все нуждающиеся могут взять обед бесплатно. А потом начинают деньги предлагать в виде помощи — кто пятьдесят, кто сто рублей, — делится Виктория.

— Сколько раз такое было, что кто-то деньги пожертвовал, а потом кому-то срочно понадобилась помощь. Вот недавно мужчина зашел, оставил сто рублей для нуждающихся. А через час другой человек заходит и просит те же сто рублей — нужно ехать в Давлеканово, а денег нет. Отдали ему их, конечно, — вспоминает Евгений.

— Один покупатель в четверг принес пирог, который сам испек. Еще один мужчина перед Новым годом оставил 500 рублей на шоколадки, попросив передать их нуждающимся как подарки. Мы так и сделали, — добавляет Виктория. — Нам доверяют, потому что знают, что мы эти деньги не заберем, это не ради наживы задумано.

— Я принял мусульманскую веру, пятница — священный день, — поясняет Евгений. — Если бы каждый начал хотя бы чуть-чуть помогать, пенсионерам было бы легче.

Ведь пенсия у них маленькая, а сколько только за отопление приходится платить. Вот на еду и не хватает.

По словам благотворителей, в магазин за обедами в основном приходят пожилые люди. Но не только.

— Есть один молодой парень, который для мамы берет, она у него лежачий инвалид. Благодарны за помощь и жильцы общежития, расположенного неподалеку, где есть неблагополучные семьи. Иногда за едой заходят и рабочие с автомойки, которые, возможно, там и живут: труд у них тяжелый, целый день на улице. Мы им тоже в помощи не отказываем, — говорит Виктория.

Всего, как правило, обеды в пятницу готовят на 25 — 30 человек. Иногда этого не хватает, а бывает, что и остается к вечеру, но такое случается редко.

— Здесь, в центре города, мало кто помогает нуждающимся. Знаю, что на Колхозном рынке в Черниковке их кормят, в Сипайлово за Гагаринским рынком. А в центре единственное, что слышал, — в мясной лавке на одном из рынков лаваш бесплатно по пятницам дают.

В заключение спрашиваем, как долго продлится помощь — до конца холодов?

— Нет, будем помогать нуждающимся постоянно, — заверяет нас Евгений Родионов.

Уже на выходе из магазина встречаем еще одну женщину, которая пришла за обедом.

— Я пенсионерка, живу недалеко. Сюда прихожу за хлебом и другими продуктами. Но по пятницам беру плов, он здесь очень вкусный. Спасибо большое тем, кто помогает, — отмечает она.

МЕЖДУ ТЕМ

В Уфе по воскресеньям нуждающихся кормят на Колхозном рынке. Еду привозят волонтеры из Спасского храма, за день они обеспечивают обедами до ста человек.

Кроме того, бездомных здесь даже могут подстричь — поддержку в этом оказывает мужская парикмахерская «По-братски», рассказала в соцсетях волонтер Лилия Безматерных. Помочь средствами могут все желающие, на эти деньги нуждающихся покормят и оденут.

Палаточный лагерь для бездомных, открытый в рамках проекта «Голос улицы», работает в парке имени Калинина. Туда могут обратиться все, кто волею судьбы остался без крыши над головой. В палатке размещается до тридцати человек, их обогреют и накормят. В сильный мороз здесь не отказывали в помощи и бездомным животным, которых тоже пускали погреться.

Акцию по сбору теплых вещей для нуждающихся проводит Общественная палата РБ. Принимаются варежки, перчатки, носки, шапки и шарфы, термосы, новые и бывшие в употреблении.

«Иногда от одной пары носков зависит чья-то жизнь, и вы можете ее спасти», —подчеркнула член палаты Лейла Афанасьева.

Передать вещи и другую помощь можно также в республиканский центр помощи лицам без определенного места жительства на улице Колгуевской и во все храмы города.