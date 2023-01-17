От детсада до путёвок

О всесторонней поддержке членов семей участников специальной военной операции в рамках распоряжения главы республики рассказала на оперативном совещании в правительстве вице-премьер — министр финансов Лира Игтисамова.

— Самый большой комплекс мер предусмотрен по линии образования. С ноября бесплатно посещают детский сад 2 тыс. 615 детей участников СВО. Бесплатным горячим питанием обеспечены 2 тыс. 259 учащихся 5 — 11-х классов школ и более 500 студентов колледжей, — отметила вице-премьер.

В декабре в оздоровительном центре «Орленок» Стерлибашевского района прошла профильная смена для 120 детей участников СВО, а всего бесплатные путевки в лагеря получили 136 ребят.

Более 50 подростков обеспечены сертификатами на обу-чение по основным профессиональным программам. 142 ребенка во внеочередном порядке получили путевки в детский сад, десять ребят по просьбам родителей переведены в другие школы, 124 младшеклассника зачислены в группы продленного дня без оплаты. 1 тыс. 173 ребенка бесплатно посещают кружки, 102 студента колледжей получили места в общежитиях. Бесплатным проездом на транспорте пользуются 3 тыс. 127 школьников и студентов.

Добавим здесь же, что 400 малышей, 32 беременные и 13 кормящих женщин бесплатно получают продукцию «Молочной кухни». Что касается выплаты в размере 20 тыс. рублей перед Новым годом, то ее получили все члены семей участников СВО.

Решались вопросы и с трудоустройством. С просьбами о содействии обратились 104 человека, 32 из них трудоустроены, работа с остальными продолжается, отметила Лира Игтисамова. Более 200 родственников участников СВО — пожилые люди, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами — получают социальные услуги на дому.

Членам семей оказывают консультационную и психологическую поддержку, помощь в бытовых делах, помогают разобраться в юридических и финансовых вопросах.

Медицинскую помощь получили 4 тыс. человек, 91 ребенку выданы путевки в санаторий.

Не забыта и «коммуналка». 15 участников СВО и членов их семей поставлены на учет для получения сертификатов на газификацию, номинал которых составляет 100 тыс. рублей. 161 семья получила древесину на отопление по льготной ставке. Кроме того, эта категория освобождена от платы за вывоз ТКО, пеней по коммунальным услугам.

Также с 1 января начала действовать норма об освобождении членов семей участников СВО от транспортного налога. А свое право на кредитные каникулы реализовали 90 человек, отметила Лира Игтисамова.

— Спасибо, что организованно подготовили эти меры поддержки и довели их до людей. В этой работе нет мелочей. Нужно досконально разбираться в каждом случае обращения, сразу выходить на ведомство, которое этим занимается. Пока мы приняли такой объем мер, дальше будем смотреть. Но они должны безупречно работать, — подчеркнул глава республики Радий Хабиров.