С документальной точностью

Последнее время не раз задавались вопросом: почему, если наши ведущие республиканские издания перешагнули вековой рубеж, то датой создания Союза журналистов РБ значится 1957-й, а по другим данным — 1958 год? Неужели до этого творческой организации журналистов не было? Заполнить это белое пятно истории мы решили совместно с Национальным архивом РБ.

Работа шла с переменным успехом. От Нацархива нам хотелось получить не только документы, но и официальный ответ: когда все-таки впервые в республике было создано общество журналистов, пусть даже без учета последующей его деятельности? Сведения эти были необходимы прежде всего для восстановления исторической правды. Сотрудники Национального архива, люди рассудительные и неэмоциональные, в отличие от нашего брата, с выводами не спешили. Поэтому подключили к работе специалистов разных направлений. Наша переписка оказалась длительной, но результативной.

Наряду с другими важными документами у нас появился и этот: «В ГКУ Национальный архив РБ в документах материала №1 к Бюллетеню РОСТА №170 от

7 февраля 1921 года «К организации общества журналистов в городе Уфе» по Башкирскому отделению телеграфного агентства имеются сведения, подтверждающие существование с октября месяца (год не указан) секции журналистов. Других сведений об образовании Союза журналистов РБ в документах архивных фондов Башкирского обкома КПСС, Уфимского губернского комитета РКП(б), Башкирского областного комитета РКП(б), I Горрайкома ВКП(б) (Истпарт) за 1920 — 1923 гг. не обнаружено».

Как говорится, что и требовалось доказать. Получается, что, согласно данному архивному документу, в феврале 1921 года все-таки речь шла о секции журналистов, организованной с октября (год не указан). По логике, с октября предыдущего, 1920, года. То есть организация просуществовала недолго, но она была. Мы не знаем, достигла ли она поставленных задач, распалась или расформировалась в дальнейшем. Скорее всего, последнее. Но поскольку нет иных удостоверяющих свидетельств, которые позволили бы утверждать, что общество организовалось именно в 1920-м, однако есть документ от 1921 года со ссылкой на факт организации ячейки, то решили взять за основу именно последний год.

Опираясь на этот документ, Союз журналистов республики, заручившись поддержкой Архивного управления РБ в отношении даты создания республиканской творческой организации, обратился в вышестоящий орган — Союз журналистов Российской Федерации.

В ответе, полученном в июне прошлого года, говорится, что «в случае обнаружения документов или иных доказательств, подтверждающих создание в Республике Башкортостан организации (общества, секции) журналистов в 1921 году, вы вправе отметить 102-летие со дня со-здания общества журналистов в Республике Башкортостан в 2023 году». В итоге на внеочередном съезде журналистов 5 октября 2022 года единогласно было принято решение считать 7 февраля 1921 года датой образования Союза журналистов Республики Башкортостан.