И дольше века длится жизнь

На малой родине его хорошо знают как человека с активной жизненной позицией, поэта, краеведа.

Вставай, страна огромная!

...Вильдан согнулся от боли. Чья-то лопата вошла в ногу, как острый нож, хлынула кровь. Он упал бы, но крепкие руки с двух сторон подхватили его и унесли подальше от сенажной ямы. В районной больнице услышал предложение одного из хирургов ампутировать пятку. К счастью, другой врач с ним не согласился. Утром 22 июня 1941 года ему сделали операцию, а в полдень по радио объявили о начале войны.

Таким запомнился этот страшный день 18-летнему Вильдану Шарипову. Обычно юношеские годы бывают самыми счастливыми и беззаботными. Но его поколению детство досталось полуголодное, а в молодые годы пришлось воевать, хоронить друзей и терпеть трудности и лишения.

Шарипов родился 10 января 1923 года в деревне Саитбаба Гафурийского района. Детей в семье было семеро, часто недоедали, но родители всем старались дать образование. Окончив школу, Вильдан стал работать в колхозе. Шустрого парня скоро назначили учетчиком: он был силен в математике. Но полученная травма выбила его из колеи, пришлось долго лечиться.

В армию Вильдана призвали в начале 1942-го. Служил он во взводе разведки. Наблюдали за передвижением противника, оценивали их силы и боевые средства, бывали и по ту сторону фронта. Потери несли страшные. Из полусотни бойцов его подразделения скоро осталось меньше десятка. В одном из боев тяжелое ранение получил и Шарипов. По иронии судьбы Вильдан Аюпович попал в госпиталь в городе Кирсанов, мимо которого прошел всего год назад в составе своего подразделения. Тогда еще подумал, глядя на перебинтованных раненых, смотрящих на них из окон, что повезло им, не погибли ведь. После долгого лечения в госпиталях его демобилизовали.

Всегда был оптимистом

Вернувшемуся домой на костылях фронтовику долго отдыхать не дали. Интересный факт: именитый тюрколог Джалиль Киекбаев в годы войны работал директором в родной Саитбабинской школе, но его срочно отозвали в Уфу. Тогда Вильдан Шарипов и стал преподавать географию вместо Киекбаева. Параллельно ему поручили возглавить партийную организацию колхоза. 9 мая 1945 года 22-летний Вильдан провел торжественный митинг, посвященный победе над фашистской Германией. После войны работал учителем, директором в школах Гафурийского района, парторгом в колхозе.

Вместе с супругой Хафизой они воспитали семерых детей, а внуков и правнуков у них более тридцати. В прошлом году супруга умерла после коронавируса. Сам Вильдан Аюпович теперь на попечении старшего сына Рашита.

— У нас в роду долгожителей много, — рассказывает Рашит Вильданович, бывший педагог, работник районной администрации. — Отец — истинный трудоголик, у нас была своя пасека в семи километрах от деревни. Так он в летнее время каждый день ходил туда после трудового дня пешком. Всю жизнь писал стихи, статьи о наших выдающихся земляках, об истории края — он автор более 20 книг. Теперь плохо видит и слышит, но по его просьбе каждый день читаем ему новости из газет. Отец всегда на позитиве, сохранил ясную память.

Интересно, что 78-летний сын ветерана до сих пор держит вместе с супругой около полусотни ульев, он — известный на всю округу пчеловод. Да и остальные дети юбиляра — мастера в своей профессии, настоящие труженики.

А сам Вильдан Аюпович считает, что столетний рубеж он перешагнул год с лишним назад, просто раньше сельчане не спешили оформлять документы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фанзиль Чингизов, глава администрации Гафурийского района:

— Поздравили ветерана Великой Отечественной войны Вильдана Аюповича Шарипова с юбилеем. От имени всех жителей республики передали ему слова благодарности за боевой подвиг, спасенные жизни. Вручили поздравления от президента страны Владимира Путина и главы республики Радия Хабирова.

Удивительно мудрый он человек со светлой и ясной памятью. Стойко выдержал все суровые испытания, выпавшие на его долю, но сохранил бодрость духа и оптимизм.

Вильдан Аюпович — гордость Гафурийского района.

Низкий поклон ему за достойный жизненный путь и любовь к Родине!