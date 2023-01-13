Не словом единым

А через три года круглую дату отметит и наша «Республика Башкортостан» — ей стукнет 120! Одно из старейших изданий страны. Повидавшее за свою жизнь ой как много — свержение самодержавия, революцию, Великую Отечественную, распад СССР.

И вот опять перо приравнивают к штыку: как известно, слово сильнее любого оружия, самое главное — какой заряд несет оно в себе.

Что касается пера, с этим у журналистов «РБ» все в порядке. В минувшем году коллектив газеты занял первое место в республиканском конкурсе материалов на парламентскую тематику, в конкурсе по информационному продвижению ОЭЗ «Алга», грамотами и дипломами отмечен целый ряд творческих работ, в центре которых — события и люди, создающие портрет республики. Но рассказывать о том, что делают другие, — для нас этого мало. Газета не просто пишет — она сама участвует в различных проектах и выступает инициатором многих добрых начинаний. Когда в Уфе только начиналось строительство хосписа, к сбору средств на него «РБ» подключилась одной из первых. Сотрудники редакции поддержали частный приют для бездомных животных, не только рассказав о его проблемах, но и передав хозяйке приюта собранные ими деньги и корма. Весной минувшего года в Башкирию прибыли первые беженцы — вынужденные переселенцы из Донбасса и областей Украины, охваченных боевыми действиями. И снова «РБ» оказалась в числе самых неравнодушных, отправившись к ним знакомиться. Как выяснилось, многие приехали в неведомую Башкирию без вещей и документов, в их ушах еще звучали разрывы снарядов. На какое-то время кабинеты редакции превратились в вещевой склад: сами сотрудники, их знакомые приносили одежду, обувь, игрушки, сладости, которые затем были переданы в «Связист» — на базу отдыха, где разместили прибывших.

Первую автобусную экскурсию по Уфе для них тоже организовала газета «Республика Башкортостан». Как признавались переселенцы в беседе с журналистами, им бы очень хотелось посмотреть город, где предстоит налаживать жизнь заново, и сразу нашлись люди, готовые им в этом помочь. Профессиональный экскурсовод Светлана Глушкова с энтузиазмом согласилась рассказать о достопримечательностях башкирской столицы, комфортабельный автобус бесплатно предоставил волейбольный клуб «Урал», а компания «Папа Гриль» за свой счет накормила экскурсантов обедом. Разумеется, рассказ об этом событии занял достойное место на страницах газеты.

Живой отклик среди жителей республики вызвала еще одна инициатива журналистов «РБ» — конкурс сочинений, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. В нем приняли участие более двухсот школьников и студентов. Особенно активно заявили о себе школы Аскинского, Балтачевского, Белебеевского, Дюртюлинского, Илишевского, Кармаскалинского и нескольких других районов, а также Уфы и Стерлитамака. Конкурс проводился по трем номинациям, победителей пригласили в Госсобрание — Курултай РБ, где их приветствовал председатель республиканского парламента Константин Толкачев, а также представители министерства образования и науки, ДОСААФ, администрации Илишевского района — родины героя. Авторов лучших работ наградили дипломами и ценными подарками, но больше всего им наверняка запомнилось другое: ребята получили возможность побывать в стенах, где рождаются законопроекты, вживую пообщаться с депутатами, заглянуть в музей истории башкирского парламента.

На счету редакции и такой неожиданный, в чем-то даже провокационный проект, как конкурс на лучший общественный туалет. Смотр отхожих мест с регулярными публикациями на страницах газеты и в соцсетях проводился в течение полугода, а его итоги были подведены во Всемирный день туалета (да-да, есть такая дата, Организация Объединенных Наций отмечает его 19 ноября). Это тот самый случай, когда важен процесс: заведения с буквами «М» и «Ж», о которых у нас в стране почему-то не принято говорить вслух, вдруг оказались в центре всеобщего внимания, а комментарии читателей, порой весьма ехидные, добавляли конкурсу перца. Как минимум задуматься о вложениях в это архиважное достижение человечества хозяевам общественных туалетов пришлось.

Сегодня газета реализует масштабный проект, посвященный приближающемуся 450-летию столицы республики. Наши постоянные читатели с ним уже знакомы: в рубрике «Неожиданная Уфа» журналисты газеты, призвав на помощь краеведов, историков и патриотов города, рассказывают о той Уфе, которая таит в себе множество загадок и сюрпризов, но которую, увы, мы почти совсем не знаем. Рубрика объединяет материалы не только о прошлом, но и о будущем — проектах и перспективах развития столицы, а также о людях, причастных к ее судьбе. Новые имена, удивительные факты, непредсказуемые сюжетные повороты — все это будет публиковаться вплоть до самого юбилея города. Как говорится, оставайтесь с нами — скучно точно не будет!