Произведение прибыли

Когда выяснилось, что обильные внешние инвестиции лишь развращают предприятия, расслабляя пружину развития, и при резком изменении экономической ситуации превращают их в неповоротливые посудины, плывущие по инерции, умные головы нащупали путь, как говорил бессмертный Михаил Жванецкий, к «изысканию внутренних резервов». Но для этого надо было признать, что в твоем бизнесе не все гладко.

Есть у улучшения начало, нет у эффективности конца

— Компании, освоившие инструменты бережливого производства, легче адаптируются к новой реальности. И даже несмотря на кризис и всю сложность обстоятельств, имеют возможность повышать зарплаты сотрудникам, — уверяет гендиректор Федерального центра компетенций Николай Соломон. — Философия бережливого производства помогает справиться со стрессом. Любой кризис — это проверка вашей компании на зрелость, на прочность, на готовность выживать, поэтому крайне важно готовиться к кризису заранее. Перед российской экономикой стоит вызов — как ей сегодня стать более эффективной и более конкурентоспособной.

Эту задачу помогает решить нацпроект «Производительность труда», сейчас его участниками стали уже более 4,4 тысячи компаний в 78 регионах России. — Коэффициент использования оборудования на этих предприятиях составлял около 50 процентов. После работы с экспертами в рамках нацпроекта он увеличивался минимум на 40 процентов. Это как раз показатель того, сколько наша экономика может зарабатывать дополнительно без масштабных инвестиций, — просто и понятно объясняет глава ФЦК.

В Башкирии, привлекшей к участию в нацпроекте 148 предприятий, продолжается отбор компаний, стремящихся постичь все тонкости производственной системы.

Сложно не столько соответствовать критериям отбора для участия в нацпроекте, сколько признать, что наше-то предприятие много где неразумно теряет.

— Национальный проект «Производительность труда» работает для повышения конкурентоспособности товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций. В нашей республике нацпроект на безвозмездной основе для предприятий реализуют эксперты ФЦК. Они помогают предприятиям повысить эффективность работы, сократив затраты на производство, как по времени, так и по людским ресурсам. Компания должна работать в сферах обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли, — так нам рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Главное, что первый эффект появляется уже через полгода, а уж какого размера будет первая ласточка, похоже, зависит от степени привлечения «внутренних резервов». К примеру, на заводе «Уралтехсистемы» при изготовлении насосных станций удалось уменьшить время протекания процесса на 101 час (с 525 до 424) и снизить запасы в потоке с 216 до 108 тонн. На предприятии «Северная Нива Башкирия» в части повышения качества сырого молока удалось добиться сокращения времени протекания процесса на 27 процентов и увеличить выработку на человека в сутки на 50 процентов. Не впечатлить результаты не могут: каждое второе республиканское предприятие — участник нацпроекта говорит о кратном чего-либо в процессе производства или выручки.

В научно-производственной фирме «Пакер» производительность труда на пилотном участке увеличилась почти в три раза менее чем за год. Компания «БелЗАН», кстати, единственная из Башкирии, входящая в тройку лидеров нацпроекта, на треть нарастила выработку.

— Мы в максимальной степени участвуем в нацпроекте, поэтому сотрудничество с ФЦК наиболее полное и насыщенное. Для меня как руководителя достаточно крупного производственного предприятия очевидна позитивная и важная роль ФЦК в улучшении российской экономики. Эксперты активно помогают нам трансформировать свою производственную культуру, адаптировать ее под изменяющиеся условия, в целом находить и использовать внутренние резервы, повышая тем самым эффективность производственной деятельности. Я уверен, что сотрудничество с ФЦК заложило прочную основу для реализации идеологии постоянных улучшений, особенно в умах наших сотрудников, — признается гендиректор «БелЗАНа» Тимур Галиахметов.

— Внедряя основы бережливого производства на предприятиях, мы добиваемся увеличения производительности труда при тех же ресурсах. Задача каждого сотрудника — находить потери в производственном процессе и устранять их. К числу потерь относятся лишние движения, брак, излишние запасы, ненужная транспортировка или перепроизводство. Даже простое ожидание приводит к простою, которое отражается в конечном итоге на показателях, — разъясняет эксперт Азамат Давлетбаев.

В Башкирии произвели впечатление

Республика, судя по опубликованному минэкономразвития России рейтингу, подтвердила свой статус в тройке лидеров национального проекта «Производительность труда» среди 18 регионов.

— В данном рейтинге учитывалось, как широко регионы используют меры поддержки нац­проекта, сколько предприятий повысили производительность на 5 процентов, оценивались эффективность региональных команд и кассовая дисциплина. В регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране, а меры поддержки используются активнее, — объяснил «Республике Башкортостан» Рустам Муратов.

— Нацпроект выстроен по принципу экосистемы, где все элементы дополняют друг друга. Мы видим большой спрос, предприятия заинтересованы в создании современной производственной системы. Закрепляют результат программы повышения квалификации топ-менеджеров и обычного персонала, дешевые кредиты на обновление оборудования и помощь в цифровизации производства. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру, — подтвердил замминистра экономического развития России Мурат Керефов.

Вот поэтому правительство страны прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта за периметр 2024 года. Предлагается открыть доступ к проекту предприятиям ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение будет принято, ожидается, что число участников нацпроекта увеличится вдвое.

— Благодаря участию в нем предприятия увеличили свою прибыль более чем на 60 млрд рублей, что в четыре раза больше того, что государство потратило на нацпроект. А сейчас команда нацпроекта подготовила предложения, как взаимно усилить тему внедрения искусственного интеллекта и производительность труда, — приоткрывает перспективы министр экономического развития РФ Максим Решетников.

За один битый пиксель втрое больше дают

На фоне массового ухода с российского рынка крупных западных производителей программных продуктов именно участникам нацпроекта «Производительность труда» государство предоставляет очередной бонус.

В рамках нацпроекта появилась платформа цифровых решений эффективность.рф под эгидой министерства экономического развития, минпромторга и минцифры России, которая за счет упрощения и ускорения внедрения передовых цифровых инструментов, направленных на рост производительности, дает уникальную возможность усовершенствовать процессы на отечественных предприятиях. И Башкирия не упустила шанс —стала первым регионом, с которым платформа начала реализовывать региональную модель партнерства. Правительство региона и автономная некоммерческая организация «Цифровые технологии производительности» (ЦТП) подписали меморандум о цифровой трансформации бизнеса.

— Пилотирование цифровой экосистемы в Башкирии повысит эффективность предприятий и организаций, в том числе через выработку региональной модели сотрудничества с платформой цифровых решений эффективность.рф. Важность цифровизации экономики отмечена президентом России Владимиром Путиным, сказавшим, что «технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии». К цифровизации в республике наиболее подготовлены предприятия, прошедшие стадии лин-менеджмента в рамках нацпроекта «Производительность труда», — подчеркнул первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Со стороны бизнеса заинтересованность в участии в нац­проекте только растет, потому что, по меткому замечанию бизнесменов, практики внедрения бережливого производства и эффективного лин-менеджмента упорядочивают производственный хаос и кратно увеличивают эффективность компаний.

— На нашей цифровой платформе эффективность.рф, удобной и понятной, предприятия — участники нацпроекта, а это принципиальное условие, получат не только аудит их цифровой зрелости, экспертное сопровождение, но и персональную стратегию цифровизации компании и последовательное сопровождение до получения явных результатов. После диагностики и аудита мы сразу сможем показать точки роста, которые появятся при цифровизации. А далее — сориентировать бизнес на меры господдержки в направлении производительности труда. Отрадно, что Башкирия стала первым участником региональной модели партнерства, — отметил генеральный директор ЦТП Павел Христенко.

Кроме того, важно преодолеть возникший скепсис в экономике России к цифровизации как таковой после событий последних лет, связанных с уходом с национального рынка ведущих мировых системных интеграторов, производителей корпоративного программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования. Но, оказывается, все прошедшие десятилетия и отечественные разработчики не сидели сложа руки, создавая программные продукты для корпоративного сектора. А регионы запускали собственные институты поддержки цифровизации отраслей экономики.

— В республике несколько лет как есть собственная экосистема, совмещающая возможности экспертизы, государственного участия в виде поддержки перехода к цифровизации. На базе регионального «Рос­телекома» мы создали проектный офис цифровой трансформации бизнеса, а теперь он в синергии с платформой эффективность.рф сможет стать центром притяжения цифровизации, — предположил замминистра цифрового развития государственного управления РБ Расул Таипов.

— За пять лет участники нац­проекта смогли убедиться в эффективности предложенных государством инструментов по повышению производительности труда. Общий экономический эффект мероприятий нац­проекта на предприятиях республики составил более 3,5 млрд рублей. Сегодня, когда цифровые технологии оказывают непосредственное влияние на успех компании на рынке, очень важно сохранять конкурентоспособность. Поэтому подписанное соглашение стратегически важно для республики. Платформа цифровых решений эффективность.рф поможет предприятиям включиться в процесс цифровизации и получить новый импульс к развитию.

Кстати, 57 из 148 башкирских предприятий — участников нац­проекта уже зарегистрировались и взаимодействуют с платформой. Думаю, это только начало, — подытожил Рустам Муратов.

НА ЗАМЕТКУ

Национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 процентов к 2024 году. Башкирия приступила к реализации мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в конце 2017 года в числе 7 пилотных регионов. А уже через пару лет в рамках реализации 204-го указа президента России деятельност в данном направлении переформатирована в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» (c 2021 года — нацпроект «Производительность труда»). Внутри него реализуются региональные проекты «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» — по внедрению на предприятиях производственной системы, предоставлению льготного кредитования, привлечению экспортной поддержки реализации продукции и снижению административных барьеров, сдерживающих рост производительности труда.

Подать заявку на участие можно на портале https://производительность.рф.