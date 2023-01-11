Поступками своими всё сказали

Все эти истории произошли не в Рождество.

И даже не зимой. Но их объединяет практически рождественский сюжет: они счастливо закончились.

И во всех в центре событий — дети-герои.

Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» наградили Аделину Ронжину, у которой уже есть медаль МЧС России.

Пожар произошел в Кугарчинском районе в жилом доме 25 сентября 2021 года. Дома с младшим братишкой была только 14-летняя Аделина. Родители, узнав о пожаре, со всех ног бросились к дому. Мама, увидев, что уже горят стены и в дом не войти, забежала на веранду и крикнула дочери, что нужно быстрее выбираться. Девочка же действовала правильно, не растерялась. Она бросилась к трехмесячному братику и, прикрывая его собой, выбежала на улицу.

Дом сгорел, но сейчас у семьи все хорошо. Они живут в коттедже, который купили на собранные благотворительным фондом средства.

Медалью МЧС России «За спасение на пожаре» наградили Арслана Шафикова, она теперь рядом с медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

Чрезвычайная ситуация возникла 14 марта в Мраково Кугарчинского района. Арслан шел домой и увидел, что у соседей горит баня, а потом огонь переметнулся на дом, в котором жила пожилая пара. Подросток вызвал пожарных, а сам залез через окно в дом, зная, что там инвалид и ему будет трудно выбраться. Четырнадцатилетний подросток нашел в себе силы, чтобы перекинуть 68-летнего мужчину с ампутированной ногой через окно. Потом подал ему инвалидную коляску и костыли. Затем помог покинуть горящее здание его 67-летней супруге.

Дома его поругали — где он гулял так долго? «Я соседей на улицу выводил, — сказал Арслан. — А шапка? — Шапка сгорела». Мальчик не говорил никому о своем поступке, пока сами спасенные супруги не рассказали об этом.

Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» и медалью МЧС России «За спасение на пожаре» удостоена Елизавета Фахреева.

В августе в Ишимбае произошел пожар в общежитии. В одной из комнат жила многодетная семья с шестерыми детьми. Ребята находились под присмотром бабушки, она была в соседней комнате. Одиннадцатилетняя Елизавета сквозь сон первая почувствовала запах дыма, а затем услышала пронзительный звук пожарного извещателя.

Девочка сразу же стала будить сестер и брата. Помещение стало быстро наполняться дымом. Елизавета сначала помогла выйти из комнаты родным и только после всех выбралась из горящего помещения сама. Благодаря ее правильным и решительным действиям были спасены жизни четырех сестер и трехлетнего братишки.

Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» и медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах» награждены Радмир Хуснутдинов и Алмаз Хисматуллин.

В июне в реке Усолка в Гафурийском районе стал тонуть второклассник. Поспешивший к мальчику отец самостоятельно вытащить сына из воды не смог. Он и сам начал тонуть. И если бы не оказавшийся неподалеку Радмир Хуснутдинов, могло случиться непоправимое. Ни минуты не раздумывая, подросток бросился к тонущим и с помощью спасательного круга вытащил их из воды.

Через месяц другой подросток, Алмаз Хисматуллин, совершил такой же благородный поступок. Он с друзьями купался, когда к противоположному берегу подошла компания молодых людей. Двое из них, девушка и парень, пошли купаться. Но силы свои в быстрой воде не рассчитали. Их подхватило течение. Девушка закричала, чем привлекла внимание Алмаза, который бросился на помощь и спас тонущую.

…Один за другим выходили подростки на праздничную сцену. Они с любопытством рассматривают ролик на большом экране, снятый по их «героическим следам».

Ответных слов не держат. Поступками своими они все сказали. Причем, как отметил в разговоре с корреспондентом «Республики Башкортостан» начальник главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, действовали ребята грамотно, по правилам, что свидетельствует о «хорошем уровне подготовки, усвоенных уроках ОБЖ в школах».

— За них можно быть спокойными. И за нас тоже — достойная смена растет, — отметил Марат Латыпов.

Проект «Дети-герои» реализуется в Совете Федерации с 2014 года. А с 2020 года учреждена специальная медаль за проявленное мужество. Некоторые ребята приезжают в Москву на церемонию награждения, кого-то чествуют на местах. Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сказала:

— Хочу сказать искренние слова признательности самим ребятам, их родителям, педагогам. Вы те, на кого стоит равняться. О вашем подвиге должны знать не только в Башкирии, но и во всей России».