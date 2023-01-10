Только вперёд!

Региональный руководитель Российского движения детей и молодежи Ранис Хасанов рассказал журналистам о том, как стать участником новой организации и чем в ней будут заниматься.

Незадолго до Нового года делегация Башкирии из 13 детей и троих взрослых побывала в Москве на знаковом событии —первом съезде Российского движения детей и молодежи. Вернулись наши участники, заряженные новыми идеями и впечатлениями, и теперь именно они станут амбассадорами РДДМ — проводниками для тех, кто решит вступить в его ряды.

На съезде новой организации, кстати, выбрали название «Движение первых». Голосовали за название дети всей России в онлайн-формате, и в тройке лидеров оказались «Движение имени Гагарина», «Российское движение детей и молодежи» и «Пионеры». Делегаты съезда решили объединить все три, и в итоге получилось Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Вторая его часть апеллирует к тому, что каждый может стать первым в деле, которым увлекается, и повести за собой единомышленников.

Название, надо сказать, небесспорное и вызвавшее у кого-то вопросы, однако так решили дети. А именно они, по изначальной задумке, являются творцами и движущей силой новой организации. Взрослые выступают лишь в качестве помощников, кураторов. Они станут точкой опоры, от которой можно оттолкнуться.

По словам Раниса Хасанова, возглавят «первички» тоже ребята — советы школ или старшеклассников, а помогать им будут советники директоров по воспитательной работе. Кстати, участниками движения могут стать не только школьники всех возрастов, но и студенты колледжей. Кроме того, «Движение первых» объединит уже существующие общест­венные организации: Юнармию, Пионеров Башкортостана, студотряды, Школу безопасности и другие.

Основными направлениями работы в РДДМ станут образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия. А воплощать свои задумки ребята будут в формате проектов, которые получат грантовую поддержку.

— Движение создается, можно сказать, с колес, — отметил Ранис Хасанов. — Поэтому есть сложности, например, с членством в организации: подать заявление на вступление в ее ряды можно пока только через портал гос­услуг. Но все будет постепенно упрощаться, совершенствоваться. Главная наша задача на ближайшее время — создавать первичные организации в школах, и тогда посвящение будет проводиться через них. Единственное условие для появления первичной организации — наличие не менее трех человек, пожелавших войти в движение.

Кстати, начало этому уже положено: на днях первички открылись в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности и в Центре образования «Спутник» села Чесноковка.