ПРИЗнание Читателю

Вот уже без малого 117 лет мы ищем новости и рассказываем вам о событиях, происходящих в республике. Не обязательно новости должны быть «жаренным», хотя мы признаем, что они всегда вызывают повышенный интерес. Но в нашей жизни много положительного, много людей, ответственно делающих свое дело. Мы считаем, что рассказать о них — наша главная обязанность. Побудить людей стремиться к лучшему, ориентироваться на лучший опыт. Именно по этому пути мы и стараемся идти вместе с вами. Получается ли? Об этом судить нашим читателям.

По давней доброй традиции предлагаем всем подписчикам — и нашим старым друзьям, и тем, кто впервые подписался на газету, принять участие в розыгрыше призов: это пылесос «BQ», электрозвуковой увлажнитель воздуха «Ballu», электрический лобзик «Hammer Flex», фен «Braun», электрочайник «Tefal», мясорубка «Scarlet», блендер «Bosch», сушилка для овощей и фруктов «DEXP» и много других нужных в доме вещей.

Каждый, кто оформил подписку на газету «Республика Башкортостан» на первое полугодие 2023 года, имеет шанс стать обладателем ценного приза.

Для участия в розыгрыше необходимо прислать

копию подписной квитанции по адресу:

450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4-й этаж

или на эл. почту [email protected].

Розыгрыш состоится 16 января 2023 года.

Телефоны для справок: 8(347) 273-45-21, 273-88-26.

Пусть вам улыбнется удача!

Коллектив газеты «Республика Башкортостан».