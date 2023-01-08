Путь на вершину

Мы привыкли считать туризм чем-то вроде активного увлечения, хобби, в крайнем случае — вида спорта.

Но есть у него еще одна важная грань. Специалисты уверены: туризм — это лучшее средство медицинской, социальной и психологической реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Своим опытом в организации таких туров поделились члены благотворительного фонда имени Владимира Засова, которые недавно провели круглый стол для представителей организаций, работающих с инвалидами.

— В этом году наш проект по восхождению на гору Торатау инвалидов с различными заболеваниями поддержал фонд президентских грантов, и за лето и осень мы 11 раз поднимались на шихан с нашими подо­печными, — рассказала менеджер благотворительных программ фонда имени В. Засова Гюльнара Сахибзадаева. — Всего вершину покорили 59 человек с различными заболеваниями. Причем для людей с теми или иными нарушениями здоровья были применены свои методики восхождения, которыми мы обязательно поделимся на сайте нашего фонда.

Благотворительный фонд имени В. Засова занимается темой инклюзивного туризма с 2007 года. Так, в рамках проекта «Мир, открытый для всех» здесь разрабатывалось туристическое снаряжение для людей с инвалидностью — спасательные жилеты, пандусы, катамараны; в прошлом году, тоже при поддержке фонда президентских грантов, организовывали однодневные сплавы по Уфимке. В 2015 году инвалиды-колясочники из нескольких городов России смогли подняться на вершину Иремеля на различных приспособлениях. А минувшим летом Минислам Вахитов из села Малояз Салаватского района покорил Торатау уже в кресле-коляске. Для этого использовалась специальная амуниция — полиспаст. Большую помощь оказала Федерация альпинизма Башкирии.

Способы восхождения и сплавов, специальные технические средства полностью разрабатывал Альфир Ахметшин — врач-реабилитолог, по сути дела, родоначальник инклюзивного туризма не только в Башкирии, но и в России. Вместе с подопечными фонда Засова он и путешествует, помогая им преодолевать новые вершины и самих себя.

Сегодня детский инклюзивный туризм в регионе развивается только благодаря благотворительным организациям. Если раньше в республиканском Центре детского и юношеского туризма было несколько ставок для работы с детьми с инвалидностью и на базе учреждения работали специализированные кружки, то сейчас они закрылись. Ныне действующий Центр развития туризма Башкирии в такой работе тоже, судя по всему, не заинтересован. Финансирование можно получить разве что на разовые проекты через грантовые конкурсы.

Большой удачей для благотворительного фонда Засова в этом году стало сотрудничество с республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями. И удачей, как видно, обоюдной. Фонд предложил центру свозить детей на Торатау со своими специалистами, и его руководство с радостью согласилось.

— Через нас проходит около шести тысяч детей в год, — рассказала замдиректора центра реабилитации Альфия Азнабаева. — И мы видим, что мамы целый день занимаются только своими детьми. Очень тяжело постоянно находиться в четырех стенах! А поездка на природу для них — буквально как глоток свежего воздуха. Они из таких путешествий возвращаются довольные и счастливые. Порой это им нужно даже больше, чем детям. А для ребят это, конечно, лучшая реабилитация: природа, спорт, общение и освоение новых навыков, что называется, «в одном флаконе». Мы рады и дальше сотрудничать с фондом имени В. Засова в этом направлении.

Альфия Азнабаева добавила, что в этом году учреждению с помощью минтруда Башкирии удалось приобрести «газель» на 13 мест, и центр готов ее предоставлять для подобных путешествий. А еще выразила надежду, что к поездкам получится подключить детей из других городов республики, где есть филиалы реабилитационного центра. В районах все-таки гораздо меньше возможностей для развития и досуга.

— У нас есть подготовленные люди, технологии и инвентарь. Мы объединили людей с различными заболеваниями и проводим для них туристические поездки, — подчеркнул Альфир Ахметшин. — И были бы рады, если бы к нашему делу подключились и другие общественные организации и государственные структуры. В конце концов, вместе мы сильнее, чем поодиночке.

Кстати, на прошедшем в ноябре в Уфе I Всероссийском открытом форуме-выставке «Ломая барьеры» премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров предложил создать в Башкирии центр туризма для инвалидов. И хорошо, если бы при формировании новой структуры государственные мужи не «изобретали колесо», а обратились к существующим практикам, взяли лучшее от тех программ, что уже работают, объединили и поддержали их.