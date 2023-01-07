По улицам гуляли Снегурочки и кролики

На старт «Забега обещаний» в столице республики вышли свыше двух тысяч человек. Таким образом, Уфа опередила по количеству участников остальные города, включая Москву.

Любители активного образа жизни вышли на старт на пяти площадках: у Гостиного двора, в парке «Кашкадан», парке «Демский», микрорайоне «Яркий» и в сквере 50-летия Победы.

Самым массовым по традиции стал забег на Гостином дворе. Участники в костюмах Снегурочек, Дедов Морозов и символов года — кроликов пробежали 2023 метра по центральным улицам города — Коммунистической, Ленина, Пушкина, К. Маркса и вернулись обратно на точку старта.

Марафон новогодних событий продолжило карнавальное шествие. В конкурсе костюмов были замечены белые медведи, зайцы, тигр, жираф, тропическая бабочка, Червонная Дама, скоморохи, снеговики, Снегурочки, Деды Морозы и другие персонажи. А к вечеру были подведены итоги конкуса новогодних костюмов и названы победители.

Единогласным решением жюри гран-при конкурса присужден команде из города Межгорье за карнавальные костюмы на тему эпоса «Урал-батыр». «Мини-мистером карнавала» признали Артема Папушина за костюм символа года, а близнецы Маша и Саша Навалихины завоевали звание «Мини-мисс карнавала». Оригинальный

костюм помог Инне Семенехиной победить в номинации «Мисс Новогодний карнавал». «Мистером Новогодний карнавал» жюри признало команду Демского подразделения МЧС. Команда из Караидельского района получила специальный приз «Лучший самодельный карнавальный костюм».

Уже на следующий день на набережной реки Белой всех ждал парад конно-санных экипажей. В рамках новогоднего фестиваля в Уфе он проходит уже в третий раз.

А вот лыжно-лучный биатлон состоялся третий раз за год. В состязании приняли участие 15 спортсменов из городов и районов Башкирии. По правилам турнира «биатлонистам» в национальной башкирской экипировке нужно было пробежать на охотничьих лыжах дистанцию в полтора километра и стрелами поразить шесть мишеней в виде диких животных. Сложность состояла в том, что участники не использовали лыжные палки, а стрельбу из аутентичного лука пришлось корректировать с учетом непростых погодных условий — сильного ветра и метели.

— Это популяризация стрельбы из лука — башкирский биатлон. Довольно сложная дистанция сегодня. Здесь луки не имеют прицелов, поэтому нужна охотничья сноровка.

Люди приехали, несмотря на буран, в том числе и из дальних районов, — сообщил руководитель организации «Мәргән уҡсы» Юлай Галиуллин.

Благодаря поддержке зрителей фестиваля и зажигательным номерам артистов все спортсмены блестяще прошли дистанцию, показав отличные результаты по стрельбе. В итоге первое место у мужчин занял Нуриман Хайруллин из Абзелиловского района, а среди женщин — Зухра Сафаргулова из Ишимбая.