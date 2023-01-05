Пусть нашим солдатам будет тепло

Ученики белорецкой школы № 21 вносят свой вклад в поддержку земляков, участвующих в специальной военной операции. На уроках труда девочки шьют специальные вкладыши для спальников, которые заменяют постельное белье и сохраняют тепло, добавляя комфорта спящему.

Мы побывали на одном из таких уроков. В кабинете технологии тишина: ученицы сразу двух классов — пятого и восьмого — сосредоточенно делают стежок за стежком.

Для пошива вкладышей используют садовый укрывной материал агротекс, который пропускает воздух, но при этом отлично сохраняет тепло. Девочки шьют вручную, чтобы солдаты ощутили любовь и ласку родного дома. Этим чувствам не должны быть преградой даже тысячи километров. Письма бойцам школьники тоже пишут от руки.

Все понимают, что на передовой эти строчки, выведенные детской рукой, очень дороги, многие хранят полученные письма как талисманы.

Совсем скоро готовые вкладыши и спальники уедут к нашим ребятам на передовую.

— Благодаря нашему труду солдатам будет тепло. Мы рады этому, — говорит учитель технологии Тамара Смольская. — На данный момент девочки сшили 40 вкладышей, делали это аккуратно, с любовью и заботой, и солдаты, конечно, это почувствуют. Перед тем как принять решение таким образом помочь нашим мужчинам, защищающим Родину, мы провели беседу, обсудили, зачем и для кого будем это делать, а потом девочки с удовольствием взялись за работу. Идею сшить такие вкладыши нам подсказал председатель совета ветеранов Белорецкого района Николай Иванович Платонов — раньше он работал в нашей школе учителем технологии. Мы со вторым преподавателем технологии Галиной Лебедевой поддержали идею. Так что теперь у нас не просто уроки труда, а еще и патриотическое воспитание молодежи.

— Мы понимаем, что сейчас сложное время для нашей страны. И рады, что помогаем нашим солдатам, — поддержала свою учительницу восьмиклассница Вика Чурикова.

— Желаю нашим бойцам здоровья. Мы будем и дальше им помогать. Главное, чтобы у них все получилось и все вернулись домой с победой! — пожелала ученица пятого класса Полина Котельникова.

Инициативу вовлечь школьников в нужное общее дело поддержали и участники общественных организаций воинов запаса, предоставив ткань для пошива. Но главным они считают именно патриотическое воспитание детей через личное участие и труд, когда ребята чувствуют себя ответственными за порученное задание.

У активистов немало хороших и нужных в наши дни идей. К примеру, в планах — вовлечь в эту работу и студентов колледжей Белорецка. Они будут плести маскировочные сетки. Организационная подготовка уже ведется.