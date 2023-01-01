Мы помочь будем рады

Акция «Елка желаний», организованная президентской платформой «Россия — страна возможностей», уже пятый год проводится в России в преддверии новогодних праздников. Она объединяет тысячи неравнодушных взрослых, готовых исполнять желания детей, особо нуждающихся во внимании и помощи. В 2020 году к этому празднику доброты присоединилась и наша республика.

Подари мне, подари

Механизм проведения акции уже отработан: ее участники подают заявки и пишут о своих желаниях на сайте проекта, в этом году их прием осуществлялся с 10 ноября по 10 декабря. На том же сайте любой взрослый может зарегистрироваться в качестве «Деда Мороза». Сезон исполнения желаний продлится до 28 февраля 2023 года.

— Несмотря на длительные сроки реализации, будем стараться выполнить желания детей максимально оперативно — до Нового года, ведь подарки приятно получать именно к празднику, — пообещал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.

Желаний в этом году поступило больше, чем в предыдущем. Прежде чем поступить к исполнителям, все они проходят модерацию: все-таки приходится ограничивать полет фантазии — нельзя попросить себе дом, автомобиль или кругосветное путешествие. Что можно? Игрушки, книги, развивающие материалы, музыкальные инструменты, цифровую технику.

— В этом году многие попросили развивающие игры и книги, спортивный инвентарь. Конечно, есть среди заявок и смартфоны, и планшеты, но нас очень радует, что многие желания не по возрасту продуманные, дети просят то, что нужно им для умственного и физического развития, это дорогого стоит, — рассказал Руслан Насретдинов.

От козы до воздушного шара

Особенное удовольствие организаторам акции приносит исполнение желаний нематериальных, когда ребенок стремится попробовать себя в какой-то деятельности или профессии, побывать в важном для него месте, встретиться и пообщаться с вдохновляющим известным человеком. В прошлом году Радий Хабиров, дав старт очередной «Елке желаний», исполнил желание 15-летнего уфимца с ОВЗ побывать в роли машиниста поезда. Глава республики организовал для него поездку на поезде «Орлан», где машинисты поделились с подростком секретами профессии. А десятилетней девочке из Салаватского района помогли исполнить ее давнюю мечту — полетать на воздушном шаре.

Среди желаний нынешнего года, которые пока только исполнятся добрыми людьми, есть похожие: поработать парикмахером, машинистом, побыть ведущим на телевидении, прокатиться на вертолете. На недавней пресс-конференции в региональном исполкоме «Единой России» организаторы акции поделились воспоминаниями и эмоциями от прошлогодних новогодних чудес.

— Ребенок из Уфы, узнав, что его родители участвуют в «Елке желаний», исполняя мечты других детей, решил присоединиться к ним. На накопленные деньги он купил стретч-маркеры для девочки из Янаульского района, она поблагодарила его по видеосвязи. Эта акция учит добру не только взрослых, но и детей, — убеждена советник руководителя регионального исполкома Виктория Степаненко.

А Руслан Насретдинов вспомнил, как ребенок из Давлекановского района попросил в подарок козу, потому что у младшей сестры аллергия на коровье молоко. Ее желание исполнил депутат Госсобрания республики.

На сцене со звездой

В прошлом году в республике придумали удачное дополнение к общероссийской акции — называется оно «Творческая елка желаний». Эта акция ориентирована на мечты, так или иначе связанные с творчеством. Заявки здесь принимались до 29 декабря, их оказалось больше ста. Соорганизатором акции стал ГКЗ «Башкортостан», именно здесь исполняются многие детские желания: выступить вместе с известным артистом, спеть любимую песню на большой сцене, познакомиться с работой театрального закулисья, симфонического оркестра.

— В прошлом году в концертном зале ГКЗ «Башкортостан» мы провели праздник, на котором совместили обе акции, — рассказал координатор республиканской акции «Творческая елка желаний» Халил Хамзин. — Депутаты дарили подарки детям, и это чередовалось с концертными номерами с участием детей творческой елки. Они выступали вместе с известными артистами эстрады, те служили им наставниками. В этом году планируется такой же формат, гала-концерт состоится 28 февраля.

Координатор рассказал: есть у детей и пожелания театральные. Дети уже репетируют — готовятся сыграть роли в спектаклях не только в ГКЗ «Башкортостан», но и в уфимском Молодежном театре.

Стать волшебником просто

Кто становится исполнителем детских желаний? Да кто угодно, от простых граждан до первых лиц государства. Зампредседателя Госсобрания республики Рустам Ишмухаметов рассказал, чье участие в «Елке желаний» уже стало традиционным: это депутаты всех уровней. В прошлом году из 738 пожеланий детей республики 400 было исполнено именно депутатами. Также активно участвовали члены правительства республики.

— Я и сам в прошлом году исполнил пять желаний, — признается он. — Я прагматично к этому отношусь: хочется дарить что-то реально полезное и улучшающее качество жизни, а не какие-нибудь планшеты и смартфоны, без которых можно обойтись. Поэтому мне больше всего запомнилась покупка слухового аппарата для ребенка с инвалидностью.

Поскольку заявок от детей все больше, в этом году круг участников акции расширился: присоединились представители федеральных органов исполнительной власти на территории республики, руководство вузов и колледжей, администрации городов и районов, лидеры общественного мнения, а также предприниматели республики.

Например, мечты двоих детей исполнил главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов.

Любовь Климову из Стерлитамака, мечтающую стать стюардессой, вместе с мамой пригласили на экскурсию в международный аэропорт Уфа. Девочка побывала на службе транспортной и авиационной безопасности, в диспетчерской, кинологической службе, в дикторской и на взлетной полосе, а также в кабине пассажирского аэробуса Боинг-737.

А 13-летняя Маша Юферова из Уфы, несмотря на серьезный диагноз, хочет стать профессиональной спортсменкой и уже восемь лет успешно занимается горнолыжным спортом. Алексей Касьянов вручил ей горные лыжи.

— Исполнить желание ребенка может любой неравнодушный гражданин, — считает Рустам Ишмухаметов. — Обязанностей тут нет, это должно идти от сердца. Это еще одна возможность для консолидации общества в наше непростое время, возможность занять активную гражданскую позицию, стать сопричастным к добрым делам, которые делаются в республике.

В этом году особое внимание уделяется новым категориям участников ежегодной акции — детям военнослужащих и мобилизованных участников СВО, а также детям вынужденных переселенцев с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

— Мы все были детьми и прекрасно помним, как это здорово, когда твои сокровенные желания исполняются. И сегодня нам, безу­словно, по силам исполнить детские мечты, это в наших руках, — напомнил Руслан Насретдинов.

ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

С 2018 года к «Елке желаний» присоединились 42 тысячи исполнителей и около 200 партнерских организаций. За четыре года проведения акции удалось исполнить 59450 желаний. Общая сумма, потраченная на реализацию заявок, составила более 700 млн рублей.

КТО УЧАСТВУЕТ В «ЁЛКЕ ЖЕЛАНИЙ»-2023

Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с ограниченными возможностями здоровья;

Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с инвалидностью;

Дети (от 3 до 17 лет включительно) и пожилые (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни;

Дети-сироты и дети без попечения родителей (от 3 до 17 лет включительно);

Дети (от 3 до 17 лет включительно) из семей с доходом ниже прожиточного минимума;

Дети военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО, в возрасте от 3 до 17 лет включительно;

Дети (от 3 до 17 лет включительно) из числа беженцев или вынужденных переселенцев с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей в период с февраля 2022 года;

Дети (от 3 до 17 лет включительно), проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.