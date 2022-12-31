Время первых

Говорят, что малышам, появившимся на свет под Новый год, уготована счастливая судьба. Причем не только им самим: благополучие и успех на протяжении всей жизни они приносят и своим семьям.

Что самое интересное, в эту примету, как выяснилось, верят даже медики — люди в силу своей профессии сугубо рациональные.

— Нет ничего удивительного в том, что дети, рожденные в первую ночь Нового года, отличаются от остальных, — уверена заведующая родильным отделением ГКБ № 8 Уфы, заслуженный врач РФ и РБ Язиля Шевченко. — Ведь они появляются на свет в мощном потоке энергии добра и надежды, идущей из космоса. Каждый из нас неизменно верит, что новый год обязательно принесет самое заветное и, конечно же, будет лучше ушедшего. А тут такое совпадение: с наступлением нового этапа в дом приходит ребенок — новое счастье, дар небес. Мы вообще любим рожать в праздничную ночь, хотя иногда не обходится и без казусов. Как-то малышка появилась на свет сразу после двенадцати ночи, буквально спустя две-три минуты, и врач заволновался, что она не кричит. Оказывается, ее просто не услышали из-за праздничного фейерверка за окнами. Прошел год, и мама этой девочки, жительница Шакши, поступила к нам с новой беременностью. И что вы думаете? Снова родила в ночь на первое января. На этот раз уже мальчика. Такое вот чудо.

Новогодних малышей ждет не только счастливая судьба, но и подарки ко дню рождения. В роли Деда Мороза выступает администрация роддома. Здесь вообще очень любят преподносить сюрпризы своим пациентам.

— В последних числах декабря у нас родилась малышка, папа которой находится в зоне СВО, — рассказала Язиля Шевченко. — Мы сразу же сделали фотографию новорожденной, кстати, первого ребенка в семье, которую ее мама, Ксения, уже в роддоме назвала Евой. И отправили вместе с поздравлениями руководству воинской части, где служит молодой отец. А сейчас готовим для Ксюши альбом с первыми фотографиями дочки, его вручим уже при выписке.

Новый год Ксения с Евой, как и их соседки по этажу уфимка Владислава вместе со своими двойняшками Мирославой и Алисой, да и многие другие пациенты роддома, с которыми познакомились корреспонденты «РБ», будут встречать уже дома, в семейном кругу. А их места очень быстро займут новые мамочки. Кому-то из них, возможно, повезет родить именно в новогоднюю ночь. Хотя некоторые, если честно, побаиваются этого: мало ли что, такой праздник.

ЦИФРА

32 671 ребенок появился на свет в уфимском роддоме № 8 за одиннадцать лет, включая три тройни и 261 двойню.

— Уверяю, что ничего плохого в нашем роддоме случиться не может, — говорит его руководитель. — Я работаю здесь уже 38 лет, и за это время у нас не произошло в новогоднюю ночь ни одного не то что ЧП — даже нарушения. На дежурство в последний день года всегда выходит самая сильная бригада медиков. В Новый год работаем в привычном режиме. За исключением того, что в этот день готовим мамочкам праздничный обед и ужин. Сразу после боя новогодних курантов я звоню в отделение, узнать, как там дела.

За последние годы здесь многое изменилось. Персональные данные малышей теперь указываются не только на бирках новорожденных, но и на их кроватках. Малыши лежат не в детском отделении, а все время находятся рядом с мамочками, в их палатах — уютных и просторных. Для пациенток организовано пятиразовое питание, так что есть возможность, как они сами признаются, пропустить ранний завтрак, ведь чуть позже все равно будет ланч.

В практику вошли партнерские роды, на которых разрешается присутствовать папам. Правда, не все, по словам медиков, выдерживают эту процедуру не для слабонервных. Хотя есть и те, кто под наблюдением акушерки даже перерезает пуповину своего ребенка. В специально оборудованной выписной комнате родственники и друзья виновников торжества могут устроить настоящий праздник с фото- и видеосъемкой первых дней новорожденного. Чем с удовольствием и пользуются: возле роддома, на улице Победы, то и дело можно встретить группы людей со связками воздушных шаров, в компании ростовых кукол, шествующих за своим малышом.

Система самостоятельного выбора медучреждения беременными по родовому сертификату в очередной раз подтвердила популярность небольшого, но очень надежного роддома в Черниковке. Женщины едут сюда со всех концов Уфы. Потому что в нем, открытом в далеком 1956 году как подразделение заводской больницы Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода, стараются держать марку во все времена.

— Мы первыми среди роддомов республики удостоились звания «Больница, доброжелательная к ребенку», — рассказала Язиля Шевченко. — В рамках пропаганды и развития программы грудного вскармливания опять же первыми начали работу по созданию индивидуального банка грудного молока. Суть этого проекта заключается в том, что каждая женщина сможет создать свой запас молока, которое пройдет специальную обработку и будет храниться в надлежащих условиях вплоть до того момента, когда потребуется ребенку. На случай, если мамы не будет рядом.

Огромное наше преимущество заключается в том, что роддом является частью многопрофильной больницы, где собрана мощнейшая лечебная база: и кадровая, и материально-техническая. В случае необходимости мы можем воспользоваться любой диагностикой на высокотехнологичном оборудовании, по первому зову на помощь роженицам приходят наши опытные коллеги — узкие специалисты. На базе роддома работают несколько кафедр Башгосмедуниверситета. Это дорогого стоит. Ну и наша команда действует очень слаженно. Особо хочу поблагодарить за безупречный тридцатилетний труд заведующую отделением новорожденных Динару Идрисову, акушерку Анну Бражникову, которая на посту уже 25 лет, и медсестру отделения новорожденных Евгению Кузьмину, ее стаж работы составляет 27 лет.

За неполный нынешний год в роддоме № 8 появились на свет чуть больше 1750 малышей. Здешние сотрудники с сожалением признают, что это мало. В 2016-м, например, самом «урожайном» за последние годы, их было вдвое больше: 3742. Но потом случилась пандемия, да и общая ситуация с рождаемостью в последние годы оставалась напряженной по всей стране. Хотя теперь, кажется, начинает понемногу выправляться. Накануне нашего визита в роддом здесь только за один день появились на свет сразу одиннадцать малышей. А впереди — Год Кролика, известного своей плодовитостью.

— Я верю и в приметы, и в законы астрологии, — признается наша собеседница. — Потому что вижу их реальное подтверждение на собственной практике. Вот говорят, накануне военных событий в основном рождаются мальчики. Так и случилось: в 2021-м их было больше. Еще заметила, что в Год Кролика и Кота рождаемость заметно растет.

Очень надеемся на этот оптимистичный прогноз. И пусть в новом году больше будет девчонок!