Подарок Деду Морозу

В канун новогодних представлений мы поговорили с профессиональным Дедом Морозом — заслуженным артистом Республики Башкортостан, ведущим мастером сцены Национального молодежного театра имени Мустая Карима Салаватом НУРИСЛАМОВЫМ. 25 лет он служит в театре и столько же «дедморозит».

— Для вас 31 декабря самый загруженный день?

— По-разному бывает. Например, в прошлом году приехал домой без пяти 12. Однажды Новый год вообще в дороге застал. Ехал один в машине и радостно кричал сам себе: «С Новым годом, Дед Мороз!» А дороги в Уфе пустые, никого нет, красота!

— Верят ли в Деда Мороза, как раньше? Какие подарки просят дети?

— Да, дети по-прежнему верят в Деда Мороза, и желания у всех разные. Меня удивил случай в прошлом году. Я приехал в однокомнатную квартиру в Уфе, привез подарки трем деткам. Мальчику — большую машинку, старшей девочке что-то для школы, младшей — куколку. А они попросили у меня большую квартиру. Просто ошарашили! Очень сильно хотелось им помочь. Но я не волшебник, к сожалению, а только учусь…

— В какие семьи чаще приглашают? Многодетные или с одним ребенком?

— Как ни странно, чем скромнее семейный бюджет, тем больше родители стараются устроить детям праздник. В основном это семьи со средним достатком — может быть один ребенок или несколько. У зажиточных людей, видимо, другие развлечения, им это неинтересно — какой-то свой внутренний мир.

— А гаджеты дарите?

— За мою практику такого ни разу не было. Подросткам обычно дарю конверты с деньгами. Как правило, с 14 лет дети сами выбирают и покупают подарок — только денег дайте.

— Все рассказывают стихи?

— Конечно, хоть и улыбаются, но рассказывают и дети постарше, слушаются меня. Даже взрослые хоть какое-то четверостишие вспоминают. Это же хорошая, добрая традиция. На табуреточку, конечно, не ставлю. Но возле елочки обязательно хороводик и игры — все участвуют. Никто не сидит в стороне. Веду поздравление и на русском, и на татарском, и на башкирском языках.

— Дети спрашивают, настоящий вы или нет?

— Даже если старшие дети осознают, что я переодетый персонаж, я им говорю: «Дед Мороз-то один, он всех детей поздравить не успеет. Поэтому у него много помощников. Один из них — это я». В России в него верят все, и взрослые тоже.

— Для своих детей устраиваете праздники?

— Когда были маленькие, конечно. Теперь Камилю 17 лет, Равилю — девять, младшей Сафии — семь. Когда под Новый год едем за город, младшие со мной поздравляют соседей. Им это нравится.

— Они тоже хотят стать артистами?

— Умоляю их об этом даже не думать. Времена другие. Сафийка в художественную школу ходит, Камиль в авиационном университете на айтишника учится, а Равиль пока в поисках. Старшая дочь окончила колледж дизайна, но работает не по специальности, живет в Санкт-Петербурге.

— А что у вас просят взрослые?

— Когда я работал на корпоративах, чего только не наслушался, люди ведь там веселые. Чаще всего мечты не озвучивали, лишь просили: пусть мои желания исполнятся. «Пусть они исполнятся!» — говорил я и стучал волшебным посохом, чтобы так и было.

От корпоративов в этом году отказался. Зато на утренники в детсады хожу с удовольствием. В представлениях современные персонажи появляются, игры могут меняться.

А гвоздь программы традиционен многие годы — приходит новогодний волшебник и дарит чудеса и подарки. Главное, он приносит хорошее настроение, добро и счастье на весь будущий год.

Думаю, в этом году желания у всех изменятся — будут загадывать и просить чудес не для себя, а для родных и близких, для своей страны.

— А с вами чудеса происходили?

— Помню интересную заявку еще до пандемии. Пригласили к детям и предупредили, что это набожная семья. Я приехал, поздравил, провел мини-спектакль. И вдруг со словами «Я тоже Дед Мороз!» вышел в белых сверкающих одеждах верховный муфтий России Талгат Таджуддин и поздравил меня с Новым годом. «От Деда Мороза Деду Морозу подарок», — торжественно произнес он и вручил мне большой набор чая. Я просто онемел — это было неожиданно и очень приятно! Оказалось, вызов был к его внукам. Они, конечно, фотографировали, но я постеснялся попросить прислать мне фото. На память было бы здорово.

— Недавно в Уфу приезжал Дед Мороз из Великого Устюга. Вы с ним познакомились?

— Я слышал об этом, видел фото, но не ходил. Занят в представлениях и премьерном спектакле. На мой взгляд, акция неудачная — какой-то коммерческий ход. Считаю, если делать, то делать хорошо. Чтобы не только дети, но и взрослые посмотрели на Дедушку и поверили, что он настоящий. Чтобы сказка осталась в памяти на всю жизнь.

МЕЖДУ ТЕМ

Вызов Деда Мороза со Снегурочкой на дом — одна из популярных услуг, которую можно заказать в интернете. На этом рынке работает много организаций, профессиональных ведущих и самозанятых. В 2020 году появился онлайн-формат новогодних поздравлений, а для живого общения с детьми новогодний волшебник и его внучка должны были предъявить сертификаты о вакцинации от ковида. Сегодня услуга по вызову Деда Мороза на дом в Уфе начинается от тысячи рублей.