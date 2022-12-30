Карьера навырост

Всероссийский конкурс в сфере занятости, организованный минтруда России, прошел в стране впервые. Связан он прежде всего с перезагрузкой этой службы и созданием кадровых центров нового формата. Башкирию на конкурсе представляла главный инспектор центра занятости населения Орджоникидзевского района Уфы Елена Рассказова. В острой борьбе она одержала заслуженную победу — заняла третье место среди специалистов центров занятости в категории «Карьерный консультант».

Церемония награждения победителей и призеров конкурса пройдет в Москве 23 декабря. В ожидании этого события Елена Рассказова рассказала корреспонденту «РБ», как ей удалось стать одной из лучших.

Учитель по жизни

Интересно, но к своей нынешней профессии Елена пришла далеко не сразу. Путь оказался весьма тернист, а начался он с того, что вчерашняя выпускница школы решила стать… да-да, артисткой театра.

— В детстве я занималась в кружке художественного слова во Дворце культуры. И это так меня увлекло, что я решила посвятить себя искусству. После школы подала документы на театральное отделение и уже видела себя на сцене. Но меня быстро спустили с небес на землю. И все-таки эта попытка была не напрасной: сейчас я могу и сценарий к празднику написать, и мероприятие провести в своем коллективе, — отмечает она.

Художественное слово сыграло роль и в дальнейшей судьбе. Проработав год делопроизводителем в детском саду, Елена Рассказова поступила на филфак в БГУ. А потом пошла работать в школу — правда, не учителем русского языка и литературы, а в начальные классы.

— Это была школа в Сипайлово. Перегруженная — учились в три смены. У меня был класс 3-й «Н» — это пятнадцатая буква в алфавите, — вспоминает она. — Работать с детьми очень нравилось, учить малышей — это мое, я просто летала.

Учитель во мне живет до сих пор: я могу безработным подробно все разъяснять, рассказывать, направлять, учить в хорошем смысле этого слова.

А потом родился сын, три года была в декрете. Когда снова вышла на работу, в параллели осталось всего четыре класса. Ее бросали на замену, какое-то время была вожатой. В итоге пришлось искать другую работу. И кто-то из знакомых посоветовал поинтересоваться вакансиями… в районном суде.

— Я со своим гуманитарным образованием и складом ума полностью поменяла профиль. До обеда отправляла письма, а потом оформляла дела по мелкому хулиганству. Я там столько всего нового узнала! Меня заметили, продвинули, стала секретарем суда. Административные дела со всех судебных заседаний сдавали в канцелярию, и я их вела, составляла отчеты, — отмечает Елена Рассказова.

Но потом поменялся закон о госслужбе, и чтобы работать на этой должности, нужно было юридическое образование. И ей опять пришлось подыскивать новую работу.

Работа с людьми — это моё

Выбор пал на центр занятости населения, и совсем не случайно.

— В то время директором центра работал мой папа, и там как раз выделили новую ставку. Но первым делом он спросил мнение у сотрудников: не против ли они, если примет на работу свою дочь. Моя задача состояла в том, чтобы направлять безработных на обучение. Потом стала вести прием граждан. И вот уже много лет я этим занимаюсь, — поясняет Елена Рассказова.

Трудно ли было освоить новое для себя дело? На этот вопрос наша героиня отвечает не задумываясь.

— Мне сразу понравились коллеги. Доброжелательные, улыбчивые, всегда помогут. Это позволило быстро втянуться в работу. Когда с удовольствием на нее идешь, все получается. Ну и, опять же, работа с людьми — это мое. Они приходят к нам растерянные, не знают ни законов, ни возможностей центра. Я им советую, как лучше поступить, может быть, переучиться, ведь это бесплатно, и пособие они не теряют. Ну а работать с документами меня научили еще в суде, — отмечает она.

Безработные Елену Владимировну очень любят: к каждому из них она подходит индивидуально, ведь все люди разные. Раньше такой подход не одобрялся, царили сухость и строгость.

— Когда меня учили работать, довелось ставить на учет одну женщину. Смотрю, а она, оказывается, живет в одном доме с моей свекровью. Я говорю: надо же, какое совпадение. А когда она ушла, мне начальник отдела говорит: не надо так с посетителями говорить, привязывать их к себе, тебе с ними будет сложно работать, — вспоминает Елена Рассказова. — Сейчас все по-другому, мы повернулись к человеку лицом. Допустим, я спрашиваю у женщины, почему она так долго не устраивается на работу, а она объясняет, что просто не может сейчас: ушла от мужа, двое детей на руках, снимает квартиру, да еще и сосед попался неадекватный. Конечно, я стараюсь ей помочь: подбираю место поближе к дому, пусть пока не бухгалтером, а диспетчером ЖЭУ или в школу делопроизводителем, куда и детей можно устроить.

Бывает ли, что с безработным трудно разговаривать, спрашиваем ее.

— Бывает. Но ведь ему тяжело сейчас, он потерял работу и не знает, что будет. Некоторых не устраивает размер пособия. Они так и говорят: у вас красиво, сидите в белых блузочках, а я на тысячу рублей должен жить. Объясняю им, что закон такой, ну а форма заставляет быть более собранными.

На конкурс Елену Рассказову выдвинули как самого опытного сотрудника центра. За пару дней коллеги сняли о ней ролик. Было там и мнение безработного: он от души рассказал, как пришел в центр занятости и как Елена Владимировна ему помогла.

— В ноябре прошло собеседование по видеосвязи: пришлось отвечать на вопросы конкурсной комиссии, предметно разбирать различные ситуации. Длилось это полчаса, потом меня остановили, хотя я могла бы продолжать, — улыбается Елена Рассказова. — А вот когда узнала о победе в конкурсе, испытала смешанные чувства: с одной стороны, конечно, приятно, а с другой — большая ответственность. Свою работу мы делать привыкли, а вот принимать награды на сцене, да еще в Москве — большой стресс.

Главное — традиции

Разговор снова касается дружного коллектива, и выясняется, что здесь есть свои традиции.

— Нас не так много, мы всех знаем и за каждого переживаем. Новичков учим не только законам и программам, но и уважению к традициям центра. Например, у нас есть два технических перерыва по 15 минут. Мы не назначаем на это время прием и поэтому никого не задерживаем. Успеваем попить чай, обсудить семейные вопросы, новости и фильмы, поздравить именинников с днем рождения. Это для нас своего рода перезагрузка. Зато все остальное время у нас никто не ходит с кружками, нет крошек на столах, разброда и шатания. Не хочешь чаю — все равно встань с места, выйди на улицу, погуляй, — отмечает Елена Рассказова.

Ну хорошо, с работой все ясно, а дома у призера что?

— Меня поддерживают мои любимые мужчины: муж, полковник полиции в отставке, сейчас возглавляет отдел кадров одной из дорожных организаций. Сын сейчас проходит срочную службу в Росгвардии, — отмечает Елена Рассказова.

Отдушина у главного инспектора — это садовый участок.

— Выращиваю огурцы, помидоры, картошку, цветы, и мне это очень нравится. Иногда мне говорят: ты же устала, отдохни. Но я от сада не устаю, могу хоть весь день заниматься растениями. Экспериментирую: то один сорт посажу, то другой.

Ну а зимой у меня комнатные растения, огород на подоконнике.

Из книг перечитываю сейчас Приставкина «Ночевала тучка золотая». А еще очень люблю исторические фильмы. «Романовых» смотрела много раз. Люблю и классику, например, «Служебный роман». Безумно интересным показался «Нулевой пациент», основанный на реальных событиях, — он о том, откуда взялся СПИД. А вот иностранное кино меня не цепляет.

А еще зимой по выходным катаемся на горных лыжах. Ездим в Абзаково, на Банное, в Миньяр, сейчас и наш «Ак-Йорт» открылся. Если точнее, катается муж, а я его морально поддерживаю.

КСТАТИ

На всероссийском конкурсе в сфере занятости конкурсантов оценивали 28 экспертов.

В расчет брались эффективность работы сотрудника, вариативность оказываемых услуг, опыт наставничества, развитие новых компетенций. Кроме того, участники должны были выдвинуть свои предложения, как усовершенствовать работу службы занятости.

Всего на конкурс поступило 109 заявок из 53 регионов страны. Номинаций было три: «Лучший специалист», «Лучший центр занятости населения» и «Лучший проект».

В финал вышли 12 кадровых и 14 карьерных консультантов, 19 центров занятости и 29 проектов. Елену Рассказову среди карьерных консультантов смогли опередить только две коллеги — из Красноярского края и Ростовской области.