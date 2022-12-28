Препятствий нет, считает Zет

Считается, что мужчины на войне становятся жесткими и суровыми. Да, там действительно не до сантиментов, и обстановка вынуждает говорить коротко, действовать быстро.

И все же и в той суровой жизни есть место чувствам, доброте и состраданию.

В этом убеждаются подписчики многочисленных чатов, которые наблюдают за похождениями боевого енота по кличке Херсон. И скольких таких бывших домашних питомцев пригрели наши солдаты!

Мобилизованный из поселка Приютово военнослужащий написал в своих социальных сетях о таксе, которую бойцы шутя прозвали Сосиской:

— Он — жертва обстановки, которая царит в этой местности, где отсутствует работоспособное население. Пожилые люди и старики нуждаются во всем. Большинство домов брошено. Много бродячих собак и кошек приходит к солдатам в поисках пропитания. У нас их тут штук восемь на довольствии. Мурка отбивает на кухне мышиные атаки. Собаки Пуля и Сосиска помогают по ночам караульным. Мимо них муха не пролетит, такой шум поднимают! Полугодовалая Пуля — вообще огонь, всех своих «коллег» воспитывает. Переезжает с нами с места на место, несет караульную службу. Ей проще: у нее шерстка есть. А вот Сосисыч вечно дрожит от холода.

Именно этого, судя по многочисленным шрамам, потрепанного бродячей жизнью кобелька пожалел обычный русский солдат Руслан.

В беседе с волонтерами, которые живо интересовались, как поживает Сосиска, он шутя предложил: «Хотите, я вам его отправлю? Если есть желающие взять собаку себе».

Желающие нашлись, и пес с передовой отправился в трехдневное путешествие с добровольцами, которые привезли землякам посылки и возвращались на родину. Он стал «компаньоном» в пути сотрудникам АО «БелЗАН» Руслану Алматаеву и Эдуарду Ахметзянову.

В самодельном ошейнике, на поводке, сделанном из обычной веревки, пес смирно сидел на сиденье микроавтобуса.

Во время остановки в Пензе, где посланцы белебеевского предприятия проведали земляков, находящихся на боевом слаживании, поднял настроение бойцам.

Несмотря на то, что сразу несколько семей готовы были принять этого пса, отдать его решили матери Руслана.

— Он привез мне тепло моего сына, — сказала Тамара Алексеевна, принимая четвероногого путешественника у белебеевских волонтеров, — как я могу отдать его в чужую семью? И раз он приехал с передовой, то и имя у него будет боевое — Zет!

Нового члена семьи с радостью встретили и взрослые, и дети — дочь и два сына Руслана.

А пес совершенно спокойно, как должное восприняв возникшую вокруг него суету, сразу обследовал все комнаты и двор, а затем улегся на мягкой лежанке, приготовленной к его приезду, и, засыпая, наверное подумал: «Я дома…»

Белебеевский район.