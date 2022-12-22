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Из Уфы ушёл третий батальон добровольцев

На Советской площади столицы, где установлен памятник легендарному командиру башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову, состоялись торжественные проводы военнослужащих. С напутственным словом к ним обратился глава Башкирии Радий Хабиров.

Из Уфы ушёл третий батальон добровольцев
Из Уфы ушёл третий батальон добровольцев

— Именно эти ребята — слава Башкортостана, наша гордость и защита, — сказал глава региона. — Батальон имени Салавата Юлаева является третьим добровольческим в республике. Всей республикой благодарим их за мужественное решение защищать Родину.

Радий Хабиров твердо пообещал, что республика будет поддерживать и снабжать юлаевцев самым необходимым и заботиться о семьях бойцов.

— Именно с этой площади наши деды и прадеды уходили на фронт бить фашистов, — подчеркнул глава республики. — И сегодня вы продолжаете их ратное дело. У генерала Шаймуратова был девиз: «Потомки Салавата отступать не умеют!»

Помните его.

Он передал юлаевцам знамя батальона и пожелал вернуться домой живыми и невредимыми.

Бойцов напутствовал и врио командующего Приволжским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Руслан Султыгов.

— Все бойцы успешно завершили индивидуальную подготовку и прошли боевое слаживание, — сказал командир батальона Салавата Юлаева. — Мы оправдаем доверие республики, с честью выполним все боевые задачи.

Напомним: батальон был сформирован по инициативе ветеранов боевых действий, которые уже прошли не одну горячую точку. Его создание лично поддержал главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов. В конце октября с добровольцами встретился глава Башкортостана Радий Хабиров и поддержал идею формирования нового батальона. Он поручил правительству республики и администрации главы решить вопросы материально-технического обеспечения.

Фото Альберта ЗАГИРОВА и пресс-службы главы РБ.

Из Уфы ушёл третий батальон добровольцев
Из Уфы ушёл третий батальон добровольцев
Из Уфы ушёл третий батальон добровольцев
Из Уфы ушёл третий батальон добровольцев
Из Уфы ушёл третий батальон добровольцев
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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