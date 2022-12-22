Из Уфы ушёл третий батальон добровольцев

— Именно эти ребята — слава Башкортостана, наша гордость и защита, — сказал глава региона. — Батальон имени Салавата Юлаева является третьим добровольческим в республике. Всей республикой благодарим их за мужественное решение защищать Родину.

Радий Хабиров твердо пообещал, что республика будет поддерживать и снабжать юлаевцев самым необходимым и заботиться о семьях бойцов.

— Именно с этой площади наши деды и прадеды уходили на фронт бить фашистов, — подчеркнул глава республики. — И сегодня вы продолжаете их ратное дело. У генерала Шаймуратова был девиз: «Потомки Салавата отступать не умеют!»

Помните его.

Он передал юлаевцам знамя батальона и пожелал вернуться домой живыми и невредимыми.

Бойцов напутствовал и врио командующего Приволжским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Руслан Султыгов.

— Все бойцы успешно завершили индивидуальную подготовку и прошли боевое слаживание, — сказал командир батальона Салавата Юлаева. — Мы оправдаем доверие республики, с честью выполним все боевые задачи.

Напомним: батальон был сформирован по инициативе ветеранов боевых действий, которые уже прошли не одну горячую точку. Его создание лично поддержал главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов. В конце октября с добровольцами встретился глава Башкортостана Радий Хабиров и поддержал идею формирования нового батальона. Он поручил правительству республики и администрации главы решить вопросы материально-технического обеспечения.

Фото Альберта ЗАГИРОВА и пресс-службы главы РБ.